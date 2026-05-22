„Hatalomra kerülése utáni első, tehát nyilván leghalaszthatatlanabb döntése az volt a tiszás élcsapatnak, hogy lecserélte Tisza István százhúsz éves, karfás házelnöki székét egy ikeás, gurulós förmedvényre. Hogy mindenki lássa: a proletárkormány szakít a luxizással, ők közülünk valók, a nép gyermekei. Lám, Forsthoffer Ágnes ugyanúgy gurulgat majd jobbra-balra, ahogyan hatéves Ágoston fiam odahaza a régi, lestrapált irodai székemen.

A második, az előzőnél kevésbé sürgető, mindamellett fontos döntés a szerdán benyújtott alaptörvény-módosító javaslat. Ez többek között kukába hajítaná a keresztény kultúra védelméről szóló részt, megágyazva ezzel a migránspaktumnak.