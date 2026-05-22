05. 22.
péntek
havasi bertalan tisza istván Magyar Péter orbán viktor

Kiiktatná Orbánt

2026. május 22. 06:36

Ez minden bizonnyal csak a kezdet.

2026. május 22. 06:36
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Hatalomra kerülése utáni első, tehát nyilván leghalaszthatatlanabb döntése az volt a tiszás élcsapatnak, hogy lecserélte Tisza István százhúsz éves, karfás házelnöki székét egy ikeás, gurulós förmedvényre. Hogy mindenki lássa: a proletárkormány szakít a luxizással, ők közülünk valók, a nép gyermekei. Lám, Forsthoffer Ágnes ugyanúgy gurulgat majd jobbra-balra, ahogyan hatéves Ágoston fiam odahaza a régi, lestrapált irodai székemen.

A második, az előzőnél kevésbé sürgető, mindamellett fontos döntés a szerdán benyújtott alaptörvény-módosító javaslat. Ez többek között kukába hajítaná a keresztény kultúra védelméről szóló részt, megágyazva ezzel a migránspaktumnak.

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosítása pedig vegytiszta kommunizmus, tudniillik a rekvirálni kívánt szervezetek egy része magánalapítású, ráadásul magánvagyonok is kerültek beléjük – Kun Béla szellemi örököse most mégis egyetlen tollvonással hozzácsapná őket a kolhozhoz. Gratulálunk!

Emellett a módosítócsomag – Magyar Péter dühkitörései szempontjából legfontosabb – része, hogy egyazon személy legfeljebb nyolc évig tölthesse be a miniszterelnöki tisztséget. Nem mostantól, persze, az túl jogállami lenne, hanem visszamenőleges hatállyal, 1990-től. Hogy egykori imádata, jelenlegi gyűlölete tárgya, Orbán Viktor ne lehessen többé miniszterelnök; akkor se, ha a magyarok többsége újra őt akarná. Márpedig – a proletárkormány ámokfutását látva – hamarosan újra őt fogja akarni, ezt talán Péterünk is érzi valahol a receptorai mélyén. Hiszen milyen színvonalú kormányzást vetít előre, amikor még egy helyettes államtitkár kirúgását sem bírják hiba nélkül abszolválni? (A kirúgás primitív, belső-afrikai jellegére most ki sem térve.) És milyen vezetői, emberi minőség körvonalazódik, amikor valaki annyira pitiáner (lásd: Havasi Bertalan karhatalommal való kidobatása a saját munkahelyéről, amiért feleselni merészelt vele), hogy olyat ChatGPT-vel sem lehet rajzoltatni? Vagy amikor miniszterelnökként a saját lakájújságíródat alázod kommentben, mert nem az elvárásaid szerint fogalmaz. Elképesztő mélységek ezek.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2026. május 22. 09:23
Ezt hívják totális hátba szúrásnak, amikor a fő-fő seggnayaló megpuccsolja a királyát és fel ül a trónjára. Csak mondom, ettől még nem vagy király. A szar is szar marad, akármilyen magas polcra rakják...
gullwing
2026. május 22. 08:53
Alja népség ezek, gödöralja... Szarosgödör.
Obsitos Technikus
2026. május 22. 08:23
Aztán Puzsírt kinevezi a Forradalmi Gárda főparancsnokának, és indulhatnak a fekete autók.
bazilka
2026. május 22. 07:52
"Ez minden bizonnyal csak a kezdet" Ezt ma az ország 2/3-a reméli!
