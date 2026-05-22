Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Ez minden bizonnyal csak a kezdet.
„Hatalomra kerülése utáni első, tehát nyilván leghalaszthatatlanabb döntése az volt a tiszás élcsapatnak, hogy lecserélte Tisza István százhúsz éves, karfás házelnöki székét egy ikeás, gurulós förmedvényre. Hogy mindenki lássa: a proletárkormány szakít a luxizással, ők közülünk valók, a nép gyermekei. Lám, Forsthoffer Ágnes ugyanúgy gurulgat majd jobbra-balra, ahogyan hatéves Ágoston fiam odahaza a régi, lestrapált irodai székemen.
A második, az előzőnél kevésbé sürgető, mindamellett fontos döntés a szerdán benyújtott alaptörvény-módosító javaslat. Ez többek között kukába hajítaná a keresztény kultúra védelméről szóló részt, megágyazva ezzel a migránspaktumnak.
A közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosítása pedig vegytiszta kommunizmus, tudniillik a rekvirálni kívánt szervezetek egy része magánalapítású, ráadásul magánvagyonok is kerültek beléjük – Kun Béla szellemi örököse most mégis egyetlen tollvonással hozzácsapná őket a kolhozhoz. Gratulálunk!
Emellett a módosítócsomag – Magyar Péter dühkitörései szempontjából legfontosabb – része, hogy egyazon személy legfeljebb nyolc évig tölthesse be a miniszterelnöki tisztséget. Nem mostantól, persze, az túl jogállami lenne, hanem visszamenőleges hatállyal, 1990-től. Hogy egykori imádata, jelenlegi gyűlölete tárgya, Orbán Viktor ne lehessen többé miniszterelnök; akkor se, ha a magyarok többsége újra őt akarná. Márpedig – a proletárkormány ámokfutását látva – hamarosan újra őt fogja akarni, ezt talán Péterünk is érzi valahol a receptorai mélyén. Hiszen milyen színvonalú kormányzást vetít előre, amikor még egy helyettes államtitkár kirúgását sem bírják hiba nélkül abszolválni? (A kirúgás primitív, belső-afrikai jellegére most ki sem térve.) És milyen vezetői, emberi minőség körvonalazódik, amikor valaki annyira pitiáner (lásd: Havasi Bertalan karhatalommal való kidobatása a saját munkahelyéről, amiért feleselni merészelt vele), hogy olyat ChatGPT-vel sem lehet rajzoltatni? Vagy amikor miniszterelnökként a saját lakájújságíródat alázod kommentben, mert nem az elvárásaid szerint fogalmaz. Elképesztő mélységek ezek.”
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP