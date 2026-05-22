Válságban a spanyol baloldal, de nem véletlenül jutottak ide

Rájár a rúd a spanyol progresszív-baloldalra. José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnök büntetőjogi vizsgálat alá került a Plus Ultra nevű, venezuelai kapcsolatokkal rendelkező spanyol légitársaság 2021-es állami megmentése miatt.
A légitársaság a Covid-járvány idején 53 millió eurós közpénzből finanszírozott mentőcsomagot kapott, amelynek felhasználását most a spanyol hatóságok vizsgálják.
A gyanú szerint Zapatero befolyással üzérkedésben és más bűncselekményekben játszhatott szerepet. Az ügyet vizsgáló bíró szerint
a volt kormányfő egy olyan, hierarchikusan felépített befolyásolási hálózat élén állhatott, amely közvetítői tevékenységen és politikai kapcsolatok mozgósításán keresztül próbált gazdasági előnyökhöz juttatni harmadik feleket,
mindenekelőtt a Plus Ultra légitársaságot. Zapaterót június 2-ára idézték be a spanyol büntetőügyekben eljáró legfelsőbb bíróság, az Audiencia Nacional elé.
Az ügy történelmi jelentőségű Spanyolországban:
a demokratikus korszakban korábban még nem fordult elő, hogy egy volt miniszterelnököt korrupciós büntetőeljárásban hivatalosan vizsgálat alá helyezzenek.
Bár korábbi és hivatalban lévő kormányfőket már idéztek tanúként különböző korrupciós ügyekben, Zapatero esete ennél súlyosabb jogi státuszt jelent. A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a Plus Ultra megfelelően használta-e fel az 53 millió eurós állami támogatást, illetve felmerült az a gyanú is, hogy a mentőcsomag pénzmozgásai venezuelai eredetű források tisztára mosásához kapcsolódhattak Franciaországon, Svájcon és Spanyolországon keresztül. Amerikai hatósági segítségről is beszámoltak a pénzmosási szálak feltárásában.
Pedro Sánchez jelenlegi spanyol miniszterelnök, Zapatero szocialista utódja
maga is egyre súlyosabb politikai nyomás alatt áll, miután korrupciós ügyek sora érinti családját, pártját és kormányzati környezetét.
Felesége, Begoña Gómez ellen egy kétéves madridi bírói vizsgálat végén sikkasztás, befolyással üzérkedés, üzleti korrupció és közpénzek hűtlen kezelése miatt emeltek vádat. Sánchez öccse, David Sánchez szintén bíróság elé kerül befolyással üzérkedés gyanúja miatt. Mindketten tagadják a vádakat, a miniszterelnök pedig azt állítja, hogy politikai és médiabeli ellenfelei tudatos lejárató hadjáratot folytatnak családja ellen.
A Sánchez-kormány két korábbi magas rangú szereplője is korrupciós ügyben áll bíróság előtt.
José Luis Ábalos volt közlekedési minisztert, a kormányfő egykori bizalmasát azzal vádolják, hogy korábbi tanácsadójával, Koldo Garcíával és Víctor de Aldama üzletemberrel együtt kenőpénzeket fogadott el a Covid-járvány idején egészségügyi felszerelésekre kötött közbeszerzési szerződések után. Ábalos és García minden vádat tagadnak, miközben az ügyészség előbbire 24, utóbbira 19 év börtönt kért. Aldama, aki már elismerte szerepét a feltételezett rendszerben, hét év szabadságvesztéssel néz szembe.
A Spanyol Szocialista Munkáspárt közleményben állt ki Zapatero mellett, úttörő miniszterelnöknek nevezve őt, akinek két ciklusát a jogok, az egyenlőség és a szociális védelem kiterjesztését célzó ambiciózus program határozta meg. A párt szerint „a jobboldal és a szélsőjobboldal soha nem bocsátotta meg neki ezeket az előrelépéseket.” Az ellenzéki konzervatív Néppárt ezzel szemben élesen támadta Zapaterót, akit „Sánchez múzsájának” nevezett.
A párt szerint Spanyolország két legutóbbi szocialista miniszterelnökét ugyanaz az elv köti össze: a korrupció.
Hiába próbálja Pedro Sánchez miniszterelnök a nemzetközi porondon továbbra is a progresszív baloldal egyik meghatározó európai arcaként pozícionálni magát és országát. A legutóbbi regionális választások, különösen a május 17-i andalúziai konzervatív győzelem, világosan jelezték ezt az elmozdulást. Aragónban, Kasztília és Leónban, valamint Andalúziában a Spanyol Szocialista Munkáspárt mandátumokat veszített, miközben a konzervatív Néppárt megerősödött,
a jobboldali Vox pedig egyre inkább királycsináló szerepbe került.
Regionális szinten mindinkább megszokottá válik, hogy a mérsékelt jobboldal a radikális jobboldal támogatásával kormányozzon.
A szocialisták egymást követő vereségei, köztük Sánchez által támogatott jelöltek bukása, tiltakozó szavazatként is értelmezhetők. A választók egy része láthatóan elutasítja, vagy legalábbis fenntartásokkal kezeli a madridi kormány progresszív politikai programját. Ez éles ellentétben áll Sánchez nemzetközi megítélésével, amely szerint Spanyolország az európai progresszív politika egyik utolsó bástyája a Trump-féle MAGA-politika korában.
Sánchez külföldön gyakran kap elismerést önálló külpolitikájáért, különösen Gáza ügyében képviselt álláspontjáért, Donald Trumppal szembeni fellépéséért és a globális progresszív politikában betöltött növekvő szerepéért. Otthon azonban jóval megosztóbb személyiség. Kormányának törékenysége, a családját érintő jogi vizsgálatok és a parlamenti nehézségek gyakran háttérbe szorítják külpolitikai ambícióit.
Rodrigo Ballester, a Mathias Corvinus Collegium Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője szerint Spanyolországot sokkolta José Luis Rodríguez Zapatero volt szocialista miniszterelnök ügye. Mint fogalmazott, az ország „pár napja döbbenten figyeli” a fejleményeket, miután egy bíró „nagyon erős jogi alapokon, 85 oldalon keresztül részletezve” gyanúsítottként idézte be a korábbi kormányfőt.
Ballester szerint Zapatero személye körül már évek óta komoly gyanúk merültek fel, különösen Nicolás Maduro venezuelai rezsimjéhez fűződő kapcsolatai miatt.
Úgy látja, a mostani ügy ezekre a korábbi kételyekre adhat magyarázatot. „Most úgy tűnik, minden világossá vált: Zapatero valóban egy Venezuelához, valamint a spanyol állam intézményeihez kapcsolódó korrupciós struktúra élén állhatott” – mondta.
Ballester hangsúlyozta, hogy Spanyolország történetében először fordul elő, hogy egy volt miniszterelnököt ilyen ügyben gyanúsítottként vonjanak eljárás alá. Szerinte azonban
a Zapatero-ügy nem elszigetelt jelenség, hanem a Pedro Sánchez körül kialakult korrupciós botránysorozat újabb fejezete.
Mint mondta, Sánchez felesége és testvére ellen is eljárás folyik, a legfőbb ügyészt a legfelsőbb bíróság elítélte és eltávolították tisztségéből, a miniszterelnök korábbi közvetlen munkatársai közül pedig többen börtönben vannak vagy súlyos korrupciós vádakkal néznek szembe.
Rendszerszintű és széles körben elterjedt korrupciós hálózatról beszélünk. Olyan, mintha a Szocialista Párt egy maffiává vált volna, amely Pedro Sánchez első ciklusának kezdete óta működik”
– fogalmazott Ballester.
Szerinte tehát Spanyolország egyszerre döbbent meg, és egyszerre nem is lepődött meg igazán. „Ez sajnos nem teljesen új jelenség, hanem egy nagyon hosszú korrupciós botránysorozat újabb fejezete” – tette hozzá.
Az andalúziai regionális választásokkal kapcsolatban Ballester úgy véli, Spanyolország egyértelműen jobbra tolódik.
Emlékeztetett arra, hogy az utóbbi időszakban három regionális választást is tartottak, legutóbb Andalúziában, és mindhárom hasonló politikai üzenetet hordozott. Szerinte a választók világos felhatalmazást adtak a két jobboldali erő, a Néppárt és a Vox együttműködésére. A Partido Popular az Európai Néppárthoz tartozó jobbközép párt, amely Ballester szerint „gyakran inkább középre húz, mint jobbra”, míg a Vox a konzervatív jobboldalt képviseli.
„A közvélemény-kutatások üzenete világos: a spanyolok döntő többsége, mintegy hatvan százaléka jobboldali koalíciót szeretne a Partido Popular és a Vox között” – mondta. Ballester szerint Spanyolország tehát valóban jobbra tolódik, ugyanakkor az továbbra is nyitott kérdés, hogy a következő országos választások után valóban kormányváltás következik-e. Ennek egyik oka szerinte Pedro Sánchez politikai túlélőképessége.
A szakértő élesen bírálta a miniszterelnököt, mondván, Sáncheznek „hosszú múltja van a politikai trükközésben”. Példaként említette, hogy a legutóbbi választást július 23-ára, vagyis a nyári szabadságolások közepére írta ki, amit Ballester „hírhedt manővernek” nevezett, mert szerinte ezzel a részvételt kívánta befolyásolni.
A másik ok Ballester szerint Sánchez hatalmi modellje, amely a szeparatista pártokkal kötött szövetségekre épül.
Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi spanyol kormánykoalíció a szocialisták, a szélsőbaloldal, a kommunisták, valamint a katalán és baszk szeparatista erők támogatásán nyugszik.
„Ez egy rendkívül ingatag koalíció” – mondta, hozzátéve, hogy Spanyolországnak 2022 óta nincs új költségvetése. Ballester szerint ez jól mutatja a kormány parlamenti hátországának törékenységét:
Sánchez három éve még csak költségvetési javaslatot sem tudott előterjeszteni, nemhogy elfogadtatni azt.”
A Vox szerepéről szólva Ballester úgy véli, hogy egy esetleges jobboldali kormánykoalícióban a párt meghatározó tényező lehet. Mint mondta, a Vox évek óta stabilan 15-17 százalék körül áll a közvélemény-kutatásokban, ezért politikailag megkerülhetetlenné vált. „A Vox ma már elkerülhetetlen szereplő. Egy jobboldali koalícióban nagyon fontos szerepe lenne” – hangsúlyozta.
A szakértő szerint a Vox már több regionális kormányzásban is tapasztalatot szerzett, és ezek az együttműködések azt mutatták, hogy jelenléte jobbra húzza a Néppártot. Úgy látja, a Partido Popular önmagában sokszor túlzottan centrista politikát folytat, a Vox azonban képes világosabb jobboldali irányba terelni. „Amikor a Vox a Partido Popular mellett van, ez a nagyon centrista párt inkább jobbra mozdul, nem pedig középre” – mondta.
A beszélgetés végén Ballester úgy fogalmazott, jó esély van arra, hogy a Vox a következő országos választások után döntő szerepet játsszon Spanyolország politikai irányváltásában.
Nyitókép: OSCAR DEL POZO / AFP