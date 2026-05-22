Válságban a spanyol baloldal, de nem véletlenül jutottak ide

Ballester hangsúlyozta, hogy Spanyolország történetében először fordul elő, hogy egy volt miniszterelnököt ilyen ügyben gyanúsítottként vonjanak eljárás alá. Szerinte azonban

a Zapatero-ügy nem elszigetelt jelenség, hanem a Pedro Sánchez körül kialakult korrupciós botránysorozat újabb fejezete.

Mint mondta, Sánchez felesége és testvére ellen is eljárás folyik, a legfőbb ügyészt a legfelsőbb bíróság elítélte és eltávolították tisztségéből, a miniszterelnök korábbi közvetlen munkatársai közül pedig többen börtönben vannak vagy súlyos korrupciós vádakkal néznek szembe.

Rendszerszintű és széles körben elterjedt korrupciós hálózatról beszélünk. Olyan, mintha a Szocialista Párt egy maffiává vált volna, amely Pedro Sánchez első ciklusának kezdete óta működik”

– fogalmazott Ballester.

Szerinte tehát Spanyolország egyszerre döbbent meg, és egyszerre nem is lepődött meg igazán. „Ez sajnos nem teljesen új jelenség, hanem egy nagyon hosszú korrupciós botránysorozat újabb fejezete” – tette hozzá.

Az andalúziai regionális választásokkal kapcsolatban Ballester úgy véli, Spanyolország egyértelműen jobbra tolódik.

Emlékeztetett arra, hogy az utóbbi időszakban három regionális választást is tartottak, legutóbb Andalúziában, és mindhárom hasonló politikai üzenetet hordozott. Szerinte a választók világos felhatalmazást adtak a két jobboldali erő, a Néppárt és a Vox együttműködésére. A Partido Popular az Európai Néppárthoz tartozó jobbközép párt, amely Ballester szerint „gyakran inkább középre húz, mint jobbra”, míg a Vox a konzervatív jobboldalt képviseli.

„A közvélemény-kutatások üzenete világos: a spanyolok döntő többsége, mintegy hatvan százaléka jobboldali koalíciót szeretne a Partido Popular és a Vox között” – mondta. Ballester szerint Spanyolország tehát valóban jobbra tolódik, ugyanakkor az továbbra is nyitott kérdés, hogy a következő országos választások után valóban kormányváltás következik-e. Ennek egyik oka szerinte Pedro Sánchez politikai túlélőképessége.

A szakértő élesen bírálta a miniszterelnököt, mondván, Sáncheznek „hosszú múltja van a politikai trükközésben”. Példaként említette, hogy a legutóbbi választást július 23-ára, vagyis a nyári szabadságolások közepére írta ki, amit Ballester „hírhedt manővernek” nevezett, mert szerinte ezzel a részvételt kívánta befolyásolni.

A másik ok Ballester szerint Sánchez hatalmi modellje, amely a szeparatista pártokkal kötött szövetségekre épül.

Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi spanyol kormánykoalíció a szocialisták, a szélsőbaloldal, a kommunisták, valamint a katalán és baszk szeparatista erők támogatásán nyugszik.

„Ez egy rendkívül ingatag koalíció” – mondta, hozzátéve, hogy Spanyolországnak 2022 óta nincs új költségvetése. Ballester szerint ez jól mutatja a kormány parlamenti hátországának törékenységét:

Sánchez három éve még csak költségvetési javaslatot sem tudott előterjeszteni, nemhogy elfogadtatni azt.”

A Vox szerepéről szólva Ballester úgy véli, hogy egy esetleges jobboldali kormánykoalícióban a párt meghatározó tényező lehet. Mint mondta, a Vox évek óta stabilan 15-17 százalék körül áll a közvélemény-kutatásokban, ezért politikailag megkerülhetetlenné vált. „A Vox ma már elkerülhetetlen szereplő. Egy jobboldali koalícióban nagyon fontos szerepe lenne” – hangsúlyozta.

A szakértő szerint a Vox már több regionális kormányzásban is tapasztalatot szerzett, és ezek az együttműködések azt mutatták, hogy jelenléte jobbra húzza a Néppártot. Úgy látja, a Partido Popular önmagában sokszor túlzottan centrista politikát folytat, a Vox azonban képes világosabb jobboldali irányba terelni. „Amikor a Vox a Partido Popular mellett van, ez a nagyon centrista párt inkább jobbra mozdul, nem pedig középre” – mondta.