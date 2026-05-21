Nem, a Tisza nem jobboldali párt!

Jobboldali-e a Tisza? Ha a nemzetközi médiát nézzük, azt gondolnánk, hogy igen: konzervatív pártról beszélnek két okból is. Egyrészt Magyar Péter és számos kormánytag egykor az Orbán-­kabineteknek dolgozott, másrészt a Tisza a tévesen konzervatívnak feltételezett Európai Néppártból érkezett.

Persze a néppárt egykor kereszténydemokrata pártok gyülekezete volt, de ezek a pártok mára kiüresedtek.

Még a Fidesz néppárttal való konfliktusának csúcspontján sok évvel ezelőtt elolvastam két könyvet az EPP-ről, amelyet volt néppárti vezetők írtak, remélvén, kiderül belőlük, mit is gondol a világról a pártcsalád. Ez persze húsz-harminc éve még nem volt kérdés, de mára az lett, s a két kötet elolvasása után is az maradt. Az unalmas szervezettörténeten kívül – találkozók, kongresszusok, felvételek stb. – nem igazán tudtam meg semmit, sőt azt a bravúrt is sikerült elkövetniük a szerzőknek, hogy a néppárt programjáról szóló fejezetből sem derült ki, mik az elképzelései. Közhelyes általánosságokat pufogtatnak, illetve hangsúlyozzák a pragmatizmust. A pragmatizmust, amit Orbán esetében inkább negatívumként emlegetett a hazai média az előző tizenhat évben, és nemcsak a Moszkvával való kapcsolat tekintetében, hanem már jóval korábban, például az „orbanomics”, az „unortodox” gazdaság­politika tekintetében is.