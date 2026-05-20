Donald Tusk majdnem ugyanazt kapja Magyar Pétertől, amit Márki-Zay Pétertől várt, mégis bizalmatlannak tűnik

Az első hivatalos miniszterelnöki út: ezek a legfontosabb bejelentések Magyar Péter és Donald Tusk közös sajtótájékoztatójáról
A magyar kormányfő beszélt a V4-ek jövőjéről, az ukrajnai háborúról és az európai biztonságról.
Sok szempontból ugyanúgy tekint a lengyel kormányfő Magyar Péterre és Márki-Zay Péterre: csak ne Orbán Viktor vezesse Magyarországot.
Magyarország és Lengyelország újrainduló együttműködését és a két ország, valamint a többi közép-európai állam szorosabb kapcsolatát emelte ki Donald Tusk lengyel kormányfő azt követően, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt, aki ígéretéhez híven Lengyelországba ment első hivatalos kormányfői útjára. Tusk méltatta Magyar és a Tisza Párt választási győzelmét, míg a magyar kormányfő a V4-ek újbóli megerősítését tűzte ki célul.
Donald Tusk már a 2022-es választásokon is nyíltan beállt a magyar ellenzék mellé, akkor Márki-Zay Pétert közvetlenül is támogatta, március 15-én még Budapestre is ellátott az akkori közös ellenzéki kormányfőjelölt támogatása érdekében.
Tusk 2022-ben még az Európai Néppárt elnökeként támogatta Márki-Zay kampányát, s már akkor is az volt a legfontosabb üzenete, hogy le kell váltani az Orbán-kormányt. A lengyel politikus 2022-ben ugyanakkor – a mostani találkozótól eltérően – még nem a közép-európai együttműködés megerősítését hangsúlyozta, hanem annak fontosságát, hogy Magyarország beálljon az európai fősodorba és feltétel nélkül támogassa au EU döntéseit, Ukrajnát és határozottan elítélte az Orbán-kormány nem szakította meg a pragmatikus kapcsolatát Moszkvával.
Mivel Márki-Zay Péter 2022-ben óriási vereséget szenvedett és az ellenzéki összefogás kudarcot vallott, feltételezhető, hogy Tusk ezúttal a magyar politikai realitásokat figyelembe véve szándékosan hangsúlyozta kevésbé az európai integráció fontosságát és az uniós értékekhez való visszatérést.
Noha a bukott magyar ellenzéki miniszterelnök-jelölt mellett kampányolva is azt hangsúlyozta, hogy Orbán kihívója konzervatív-keresztény politikát képvisel, sokkal nyíltabban fogalmazta meg Brüsszel céljait, tényként kezelve, hogy Márki-Zay vezetésével Magyarország nem jelentene többé veszélyt az uniós döntéshozatalra és támogatná a politikai fősodort.
Donald Tusk tehát nem követte el újra ugyanazt a hibát, hogy a magyar politikai sajátosságokat figyelmen kívül hagyva túlságosan is EU-párti és federalista nézeteit hangoztassa.
A lengyel kormányfő már korábban is utalt rá, nem bízik teljes mértékben Magyar Péterben
és tudomásul kell vennie, hogy az orbáni politikából az új kormány is meghagyja a népszerűbb irányokat.
Áprilisban, már a Tisza győzelme után Tusk azt nyilatkozta a Financial Times-nak hogy Magyar Péter választási győzelme pozitív változásokat fog hozni Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában, illetve az oroszokhoz való hozzáállás terén is, azonban több olyan dolog is lehet, amelyben nem változik a magyar álláspont az eddigiekhez képest. Akkor úgy fogalmazott,
az uniós vezetőknek türelmesnek kell lenniük most Magyar Péterrel, és megértően viszonyulni Magyarország helyzetéhez.
Lengyelország és a Donald Tusk vezette lengyel kormány legfőbb prioritása az Oroszországgal szembeni kemény álláspont, az orosz energiáról való leválás, valamint az egységes Európa. A lengyel kormányfő az elmúlt években rendszeresen bírálta Orbán Viktort, amiért sok kérdésben nem támogatta a brüsszeli politikát, beleértve Ukrajna feltétlen támogatását is.
A magyar és a lengyel kormányfő találkozójáról megoszlanak a vélemények, a lengyel sajtóbeszámolók szerint a magyar kormányfő látogatása nem aratott osztatlan sikert.
