lengyel lengyelország tisza párt Magyar Péter

Donald Tusk majdnem ugyanazt kapja Magyar Pétertől, amit Márki-Zay Pétertől várt, mégis bizalmatlannak tűnik

2026. május 20. 21:20

Sok szempontból ugyanúgy tekint a lengyel kormányfő Magyar Péterre és Márki-Zay Péterre: csak ne Orbán Viktor vezesse Magyarországot.

Magyarország és Lengyelország újrainduló együttműködését és a két ország, valamint a többi közép-európai állam szorosabb kapcsolatát emelte ki Donald Tusk lengyel kormányfő azt követően, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt, aki ígéretéhez híven Lengyelországba ment első hivatalos kormányfői útjára. Tusk méltatta Magyar és a Tisza Párt választási győzelmét, míg a magyar kormányfő a V4-ek újbóli megerősítését tűzte ki célul.

Tusk kerülte a politikailag érzékeny témákat

Donald Tusk már a 2022-es választásokon is nyíltan beállt a magyar ellenzék mellé, akkor Márki-Zay Pétert közvetlenül is támogatta, március 15-én még Budapestre is ellátott az akkori közös ellenzéki kormányfőjelölt támogatása érdekében.

Tusk 2022-ben még az Európai Néppárt elnökeként támogatta Márki-Zay kampányát, s már akkor is az volt a legfontosabb üzenete, hogy le kell váltani az Orbán-kormányt. A lengyel politikus 2022-ben ugyanakkor – a mostani találkozótól eltérően – még nem a közép-európai együttműködés megerősítését hangsúlyozta, hanem annak fontosságát, hogy Magyarország beálljon az európai fősodorba és feltétel nélkül támogassa au EU döntéseit, Ukrajnát és határozottan elítélte az Orbán-kormány nem szakította meg a pragmatikus kapcsolatát Moszkvával.

Mivel Márki-Zay Péter 2022-ben óriási vereséget szenvedett és az ellenzéki összefogás kudarcot vallott, feltételezhető, hogy Tusk ezúttal a magyar politikai realitásokat figyelembe véve szándékosan hangsúlyozta kevésbé az európai integráció fontosságát és az uniós értékekhez való visszatérést.

Noha a bukott magyar ellenzéki miniszterelnök-jelölt mellett kampányolva is azt hangsúlyozta, hogy Orbán kihívója konzervatív-keresztény politikát képvisel, sokkal nyíltabban fogalmazta meg Brüsszel céljait, tényként kezelve, hogy Márki-Zay vezetésével Magyarország nem jelentene többé veszélyt az uniós döntéshozatalra és támogatná a politikai fősodort.

Óvatos hozzáállás Magyar Péterhez

Donald Tusk tehát nem követte el újra ugyanazt a hibát, hogy a magyar politikai sajátosságokat figyelmen kívül hagyva túlságosan is EU-párti és federalista nézeteit hangoztassa. 

A lengyel kormányfő már korábban is utalt rá, nem bízik teljes mértékben Magyar Péterben 

és tudomásul kell vennie, hogy az orbáni politikából az új kormány is meghagyja a népszerűbb irányokat.

Áprilisban, már a Tisza győzelme után Tusk azt nyilatkozta a Financial Times-nak hogy Magyar Péter választási győzelme pozitív változásokat fog hozni Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában, illetve az oroszokhoz való hozzáállás terén is, azonban több olyan dolog is lehet, amelyben nem változik a magyar álláspont az eddigiekhez képest. Akkor úgy fogalmazott, 

az uniós vezetőknek türelmesnek kell lenniük most Magyar Péterrel, és megértően viszonyulni Magyarország helyzetéhez.

Lengyelország és a Donald Tusk vezette lengyel kormány legfőbb prioritása az Oroszországgal szembeni kemény álláspont, az orosz energiáról való leválás, valamint az egységes Európa. A lengyel kormányfő az elmúlt években rendszeresen bírálta Orbán Viktort, amiért sok kérdésben nem támogatta a brüsszeli politikát, beleértve Ukrajna feltétlen támogatását is.

A magyar és a lengyel kormányfő találkozójáról megoszlanak a vélemények, a lengyel sajtóbeszámolók szerint a magyar kormányfő látogatása nem aratott osztatlan sikert.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. május 20. 22:45
Tuskó "...nem bízik teljes mértékben Magyar Péterben és tudomásul kell vennie, hogy az orbáni politikából az új kormány is meghagyja a népszerűbb irányokat." Ha lenne a Magyar Pol Pöt nemzetvezetőnek egy csöpp normális esze, akkor tényleg meghagyná. És nem csak meghagyná az országnak, a nemzetnek pozitív irányzatokat a Fidesz érából, hanem azokat tovább is vinné, tovább is fejlesztené. Hogy ezt tényleg megtenné-e? Ez LEGALÁBBIS erősen kétséges!
figyelő4322
2026. május 20. 22:31
Tuskó ugathat könnyen és vidáman, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról. Viszont van valami épeszű tanácsa arra, hogy ez hogyan és honnan lehetne viszonylag könnyen és megbízható módon pótolni? Naná, hogy nincs neki ilyen tanácsa. És nem csak azért nincs, mert legalább annyira hülye ez is, mint a Magyar Pol Pöt haverja. Hogyan is lenne erre épkézláb tanács, mivel ilyen mód nem létezik. De azért csak ugat a fa- agyú Tuskó, mivel az ingyen van, és ez nem az ő problémája!
Ízisz
2026. május 20. 22:15
🧡🇭🇺 Gulyás G. súlyos leleplezést tett közzé a közösségi oldalán a kormány valódi szándékairól. Arra figyelmeztet, hogy Magyar P-ék olyan alkotmánymódosítási javaslatot nyújtottak be, amely teljesen felszámolná az illegális bevándorlás elleni hatékony nemzeti védelmet, és egyértelműen megnyitná az utat a brüsszeli migrációs paktum kötelező elfogadása előtt. A legaggasztóbb az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlése. Magyar P-ék ezt a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének álcája alatt próbálják áttolni, ám a valóság ennél sokkal baljóslatúbb. Ennek a passzusnak az eltüntetésével ugyanis nemcsak egy intézményt rombolnának le (Szuverenitásvédelmi Hivatal), hanem felszámolnák azt a sziklaszilárd alkotmányos alapot is, amely a brüsszeli migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony nemzeti védelmet szavatolja. ebből egyenesen az következik, hogy a Tisza-kormány azonnal el akarja fogadni a brüsszeli migrációs paktumot." Előre szóltunk!!!❗
zakar zoltán béla
2026. május 20. 21:54
Házasság első látásra
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!