Ez a nyár más lesz a Ferencvárosnál – távozni akar a csapat egyik legjobbja

Gruber mérges volt az edzőjére, mert lecserélte, Hajnal értékelte a Fradi idényét
Hajnal Tamás szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével az FTC-nél. A sportigazgató megerősítette, a csapat egyik legjobbja, Mohammed Abu Fani a nyáron távozhat a Ferencvárostól.
A sportigazgató szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével a labdarúgó NB I-ben sorozatban hét bajnoki cím után ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Ferencvárosnál. Hajnal Tamás az M1 aktuális csatornának beszélt a holtszezonról, mint elmondta, a „változások idejében” sok minden tisztázatlan, a tervekhez konkrét információkra van szükség, ezért jelenleg kivárnak.
Hozzátette, a csapat „nagyjából megvan”, ezért nincs nyomás alatt a klub. Megjegyezte, a korábbi években mindig az volt a cél, hogy lehetőleg már a nemzetközi kupaselejtezők előtt kész legyen a keret, idén viszont ez várhatóan másképpen alakul.
A futballistákkal kapcsolatban a sportigazgató elmondta, egyelőre nem születettek konkrét döntések, a lejáró szerződésű játékosokkal tárgyalnak.
Az egyik várható távozó Mohammed Abu Fani lesz, sajtóhírek szerint az izraeli középpályást korábbi edzője, Dejan Stankovics szeretné a Crvena zvezdához csábítani. Hajnal Tamás megjegyezte,
valóban zajlanak a tárgyalások, a játékos új fejezetet szeretne nyitni pályafutásában, ezért ha mindkét fél számára megfelelőek a feltételek, létrejöhet az üzlet.
Nyitókép: fradi.hu