Ez a nyár más lesz a Ferencvárosnál – távozni akar a csapat egyik legjobbja

A sportigazgató szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével a labdarúgó NB I-ben sorozatban hét bajnoki cím után ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Ferencvárosnál. Hajnal Tamás az M1 aktuális csatornának beszélt a holtszezonról, mint elmondta, a „változások idejében” sok minden tisztázatlan, a tervekhez konkrét információkra van szükség, ezért jelenleg kivárnak.

Hozzátette, a csapat „nagyjából megvan”, ezért nincs nyomás alatt a klub. Megjegyezte, a korábbi években mindig az volt a cél, hogy lehetőleg már a nemzetközi kupaselejtezők előtt kész legyen a keret, idén viszont ez várhatóan másképpen alakul.