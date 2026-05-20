05. 20.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Mohammed Abu Fani Fradi Ferencváros Hajnal Tamás FTC

Ez a nyár más lesz a Ferencvárosnál – távozni akar a csapat egyik legjobbja

2026. május 20. 19:57

Hajnal Tamás szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével az FTC-nél. A sportigazgató megerősítette, a csapat egyik legjobbja, Mohammed Abu Fani a nyáron távozhat a Ferencvárostól.

null

A sportigazgató szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével a labdarúgó NB I-ben sorozatban hét bajnoki cím után ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Ferencvárosnál. Hajnal Tamás az M1 aktuális csatornának beszélt a holtszezonról, mint elmondta, a „változások idejében” sok minden tisztázatlan, a tervekhez konkrét információkra van szükség, ezért jelenleg kivárnak.

Hozzátette, a csapat „nagyjából megvan”, ezért nincs nyomás alatt a klub. Megjegyezte, a korábbi években mindig az volt a cél, hogy lehetőleg már a nemzetközi kupaselejtezők előtt kész legyen a keret, idén viszont ez várhatóan másképpen alakul.

A futballistákkal kapcsolatban a sportigazgató elmondta, egyelőre nem születettek konkrét döntések, a lejáró szerződésű játékosokkal tárgyalnak.

Az egyik várható távozó Mohammed Abu Fani lesz, sajtóhírek szerint az izraeli középpályást korábbi edzője, Dejan Stankovics szeretné a Crvena zvezdához csábítani. Hajnal Tamás megjegyezte, 

valóban zajlanak a tárgyalások, a játékos új fejezetet szeretne nyitni pályafutásában, ezért ha mindkét fél számára megfelelőek a feltételek, létrejöhet az üzlet.

Nyitókép: fradi.hu

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. május 20. 21:54
"Fradi"
gullwing
2026. május 20. 20:13
Abu Fani megy de pénzt hoz...
Halder_1899
2026. május 20. 20:08
Menjen, nem kényszer. Ügyes, de hangulat ember. Hajrá Fradi ! Fontosabb kérdés, mi lesz az 5 magyaros szabállyal és főleg mi lesz a költségvetésünkkel.
