Gruber mérges volt az edzőjére, mert lecserélte, Hajnal értékelte a Fradi idényét

MK-döntő: ami nem ment tizenegyesből, sikerült egy váratlan szituációból – kupagyőztes a Ferencváros
Nem hozott látványos mérkőzést az FTC–Zalaegerszeg a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében, amit végül a Ferencváros nyert meg Toon Raemaekers hosszabbításban szerzett góljával. A 120 perces találkozó után az interjúfolyosón az Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás válaszolt először az újságírók kérdéseire – aranyéremmel a nyakában.
Majdnem jött a büntetőpárbaj.
A korábbi labdarúgó elárulta: érezte, hogy a ferencvárosi pályafutása alatt korábban egyetlen gólt sem szerző Raemaekersben benne van egy találat még ebben az idényben.
„Már sokat beszélgettünk arról, hogy nagyon jó rúgótechnikája van – magyarázta Hajnal. – Ahogy ezt most kivitelezte kapásból, az nem volt egyszerű. Volt már fejesből is lehetősége az elmúlt fordulókban, úgyhogy mondtam is neki, kell, hogy jöjjön neki ez a csattanó még ebben a szezonban. Örülök, hogy így is történt.”
Hajnal Tamás szerint a játékvezető jól ténykedett a fináléban, ugyanakkor véleményes büntetőt fújt be nekik – amit végül Yusuf kihagyott.
„Talán ez tényleg egy olyan tizenegyes volt, amit nem biztos, hogy mindenáron meg kell adni, de megkaptuk. Élni nem tudtunk vele, emiatt persze feszültek voltunk. Különböző gondolatok cikáznak ilyenkor a fejekben, de jól reagált a csapat, és tudtuk a tempót tartani utána is. Jó karaktert mutattunk, és óriási fegyvertény, hogy utána el tudtuk dönteni a mérkőzést.”
Azt is elárulta: bár a kupa mindig fontos, de mivel a bajnokságban nincs a saját kezükben a sorsuk, az Európa-liga-indulás kiharcolása miatt még nagyobb jelentőséggel bírt. A Mandiner arról kérdezte, ha nyer az ETO egy hét múlva, és nem lesz meg a címvédés az NB I-ben, akkor ez a kupagyőzelem széppé teheti-e a Ferencváros idényét.
„Nincs azért még vége, a labdarúgásban minden addig tart, amíg a bíró le nem fújja az utolsó meccset! Nekünk addig mindent meg kell tennünk, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre.
De azért hosszú volt az évad, meneteltük a nemzetközi porondon, megnyertük a kupát és a bajnokságban is minimum másodikok vagyunk, úgyhogy szerintem így eléggé rendben van az idény.
Viszont mindent meg fogunk tenni azért, hogy a bajnokságban is az első helyen végezhessünk.”
A győztes gólt szerző Raemaekers szerint összességében megérdemelt győzelmet arattak, és még a gólját is felidézte.
„Láttam, hogy Abu megy a szöglethez, közben érzékeltem, hogy szabad vagyok, ezért elkértem a labdát, és lőttem. Kicsit pattogott a labda, úgyhogy mehetett volna akár a lelátóra is. Fogalmam sincs, hogyan került be a kapuba, de nagyon boldog voltam.”
A ZTE kapusa, Gundel-Takács Bence talán az egész mezőny legjobbja volt ezen a találkozón, de így sem érezte túl jól magát.
„Őszintén? Szarul vagyok. Nyilván nem jó egy kupadöntőt elveszíteni, főleg így. A mester azt mondta, hogy nagyon büszke ránk, szerintem is azok lehetünk magunkra, mert fiatal csapatunkkal felnőttük a Ferencvároshoz. Bosszantó, de fel kell emelnünk a fejünket.”
A gólról elmondta: szerinte lassan rendeződtek a szöglethez, nem számítottak arra, hogy Abu Fani ennyire gyorsan elvégzi.
„Lehetett volna annyi szerencsénk, hogy fejbe rúgják a röviden az embert, vagy a kapufáról kijön a labda, de ilyen a futball.
Most így utólag, inkább lőtték volna be a büntetőt, minthogy egy ilyen góllal kikapjunk…
Megint elveszítettem a finálét, úgy látszik, el vagyok átkozva a kupadöntőkön. Úgy kell teljesítenem, hogy egyszer megtörjem ezt az átkot, és akkor majd végre aranyéremmel mehetek haza.”
A Ferencváros támadója, Gruber Zsombor ezzel szemben nagyon boldog volt, hiszen profi pályafutása első serlegét gyűjtötte be.
„Már nagyon vágytam rá! Tavaly bajnok lettem a Fradival, de akkor kölcsönben máshol játszottam tavasszal, nem voltam ott, amikor történt. Nagyon boldog vagyok, hogy kupagyőztesnek vallhatom magam. Az eleje nem úgy alakult, ahogy elterveztük, de a ZTE jó focit játszik, ezt láttuk a korábbi meccsein is. Voltak lehetőségecskéink, de nem játszottunk annyira jól. Viszont a lényeg, hogy megnyertük a kupát.”
A Mandiner arról kérdezte: mennyire sajnálta, hogy már a 64. percben lecserélte Robbie Keane vezetőedző.
Hát, azért mérges voltam, nyilván szerettem volna a pályán maradni egy ilyen találkozón. Ráadásul hosszabbítás is volt, és még büntetőt is kaptunk, amire én voltam kijelölve, én rúgtam volna, ha még a pályán vagyok. Ez így duplán bosszantó.
Yusuf kihagyta, van ilyen, kicsit magasabban kellett volna rúgnia. Az edző próbált frissíteni, ezért váltott. Most így látta, remélem, a következő mérkőzésen is tudok játszani.”
Az FTC védője, Szalai Gábor a Mandinernek elárulta: szerinte sem az év legjobb meccsét játszotta egymással a két csapat, de egy döntőn nem is ez a fontos, csak a győzelem.
„Lehet szépen focizni, sok helyzetet kialakítani, de ha nem nyersz, semmit sem ér. Tudtuk, hogy a Zalaegerszeg milyen erőt képvisel, de úgy érzem, nem igazán volt veszélyes helyzetük. Uraltuk a mérkőzést, birtokoltuk a labdát, ők meg próbálkoztak a rövid passzos játékukkal. Úgy gondolom, amit elterveztünk, azt sikerült megvalósítani.
Azt beszéltük meg egymás között, hogy mivel a bajnokság már nem a mi kezünkben van, a kupát meg kell nyerni, élet-halál kérdés, nincs más opció.”
És meg is nyerték. A két csapat
mérkőzik meg egymással az NB I utolsó fordulójában.
