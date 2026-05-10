Gruber mérges volt az edzőjére, mert lecserélte, Hajnal értékelte a Fradi idényét

Hajnal Tamás szerint a játékvezető jól ténykedett a fináléban, ugyanakkor véleményes büntetőt fújt be nekik – amit végül Yusuf kihagyott.

„Talán ez tényleg egy olyan tizenegyes volt, amit nem biztos, hogy mindenáron meg kell adni, de megkaptuk. Élni nem tudtunk vele, emiatt persze feszültek voltunk. Különböző gondolatok cikáznak ilyenkor a fejekben, de jól reagált a csapat, és tudtuk a tempót tartani utána is. Jó karaktert mutattunk, és óriási fegyvertény, hogy utána el tudtuk dönteni a mérkőzést.”

Azt is elárulta: bár a kupa mindig fontos, de mivel a bajnokságban nincs a saját kezükben a sorsuk, az Európa-liga-indulás kiharcolása miatt még nagyobb jelentőséggel bírt. A Mandiner arról kérdezte, ha nyer az ETO egy hét múlva, és nem lesz meg a címvédés az NB I-ben, akkor ez a kupagyőzelem széppé teheti-e a Ferencváros idényét.

„Nincs azért még vége, a labdarúgásban minden addig tart, amíg a bíró le nem fújja az utolsó meccset! Nekünk addig mindent meg kell tennünk, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre.