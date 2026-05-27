Ezen múlik, hogy ki lesz a Fradi következő edzője – sajtóhír

Megbízható helyről érkezett információ Hajnal Tamás jövőjével kapcsolatban
Az utóbbi időben felvetődött, hogy Robbie Keane mellett ő is távozhat a Ferencvárostól.
Az ETO vezetőedzője a Fradi első számú célpontja. Borbély Balázs hamarosan egyeztet Világi Oszkárral, azon a megbeszélésen múlhat minden.
A csakfoci.hu értesülései szerint nagy esély mutatkozik arra, hogy a Győrrel bajnoki címet nyerő Borbély Balázs lesz a Ferencváros labdarúgócsapatának következő vezetőedzője, de a két klub közötti tárgyalások addig nem kezdődnek el, amíg a szakember nem egyeztet Világi Oszkárral, az ETO tulajdonosával.
Robbie Keane lemondása óta arról szólnak a hírek, hogy a Fradi első számú jelöltje a kispadra Borbély Balázs, aki köztudottan jó viszonyt ápol Hajnal Tamással, a fővárosi zöld-fehérek sportigazgatójával. A Csakfoci úgy tudja, a 46 esztendős tréner az ETO-val 2027-ig érvényes szerződése ellenére hajlik arra, hogy elfogadja az FTC ajánlatát, de egyelőre nem tekinthető biztosnak, hogy távozik Győrből.
Azt, hogy Borbély a nyártól melyik klub kispadján ül majd, egy napokban esedékes találkozó döntheti el, a vezetőedző ugyanis rövidesen egyeztet Világi Oszkárral, az ETO tulajdonosával. Kettejük között remek a kapcsolat, hiszen a felvidéki üzletembertől kapott bizalmat a fiatal szakvezető – előbb a DAC-nál másodedzőként, majd Győrben vezetőedzőként –, így az elválás csak abban az esetben valósulhat meg, ha békésen tudják rendezni a helyzetet.
A csakfoci.hu információi szerint Borbély szívesen folytatná a Ferencvárosnál, de a Világival történő tárgyalásoknak kétféle kimenetele lehet:
A portál hozzáteszi, forrásai szerint jelenleg
döntően nagyobb az esély arra, hogy Borbély a Fradi edzője legyen,
mint annak, hogy folytassa a munkát az ETO-nál, de a Világival esedékes megbeszélés után dől majd el végérvényesen, mi lesz az edző sorsa – ezen múlik minden.
Nyitókép: dac1904.sk