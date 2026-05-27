Ezen múlik, hogy ki lesz a Fradi következő edzője – sajtóhír

A csakfoci.hu értesülései szerint nagy esély mutatkozik arra, hogy a Győrrel bajnoki címet nyerő Borbély Balázs lesz a Ferencváros labdarúgócsapatának következő vezetőedzője, de a két klub közötti tárgyalások addig nem kezdődnek el, amíg a szakember nem egyeztet Világi Oszkárral, az ETO tulajdonosával.

Borbély Balázs idén aranyérmet nyert az ETO-val az NB I-ben (Fotó: MTI / Krizsán Csaba)

Robbie Keane lemondása óta arról szólnak a hírek, hogy a Fradi első számú jelöltje a kispadra Borbély Balázs, aki köztudottan jó viszonyt ápol Hajnal Tamással, a fővárosi zöld-fehérek sportigazgatójával. A Csakfoci úgy tudja, a 46 esztendős tréner az ETO-val 2027-ig érvényes szerződése ellenére hajlik arra, hogy elfogadja az FTC ajánlatát, de egyelőre nem tekinthető biztosnak, hogy távozik Győrből.