A Lex Orbánnal akadályoznák a választói akaratot | Hack Péter a Reakcióban (VIDEÓ)

Több száz diplomataútlevél visszavonását kezdeményezte a kormány
A magántőkealapokról is döntött a kormány.
Azt kívánják megakadályozni, hogy Orbán Viktor újra Magyarország miniszterelnöke legyen – így kommentálta a parlament előtt lévő, a felvétel időpontjában még nem elfogadott Alaptörvény-módosítást a Reakció legújabb részében Hack Péter jogtudós.
Az ELTE professzor emeritusa a Kacsoh Dániel kérdésére válaszolva, a miniszterelnöki ciklusok kettőben való maximálásával kapcsolatban elmondta: azt a kérdést, hogy Orbán Viktor alkalmas, méltó-e miniszterelnöknek vagy sem,
nem a TISZA Párt képviselőinek kell eldönteniük, (…) hanem a választóknak”.
A jogtudós fontosnak tartotta leszögezni: nem véletlen, hogy a kontinensen egyetlen országban sincs korlát a miniszterelnöki ciklusokra vonatkozóan, „mert Európában azt gondolják, hogy akit a választók a legalkalmasabbnak tartanak, az legyen miniszterelnök”. Kitért arra is:
nem látja az okát annak, hogy miért sürgős ez a rendelkezés,
„nem látszik az észszerűsége, nem látszik a hasznossága sem”, ráadásul – tette hozzá – a saját maguk által hirdetett jogállamisági elvekbe is ütközik, tekintettel a visszaható hatály, illetve a személyre szabott jogalkotás tilalmára.
A TISZA Párt ígéretével kapcsolatban, mely szerint júniustól alkotmány- vagy jogszabálymódosítással független közjogi pozíciókból megpróbálnak tisztségviselőket eltávolítani, Hack Péter megjegyezte: van alapja annak a vádnak, „hogy az előző kétharmad teremtett olyan helyzetet”, hogy „úgy választottak meg valakit, ahogy jogállamban nem lett volna szabad, (…) az ellenzék vagy a szakma megkérdezése nélkül”. Mint felhívta rá a figyelmet,
éppen Sulyok Tamás az egyetlen köztársasági elnök az elmúlt 36 évben, akinek nincs párthoz köthető múltja vagy tevékenysége.
Az államfő személyét érintő „politikai vádak vagy politikai kritikák” Hack Péter szerint lehet, hogy jogosak, lehet, hogy nem – de nem lehetnek alapjai egy köztársasági elnök elmozdításának. Ha mégis megtörténik, akkor a köztársasági elnöki intézmény ebben a formájában „megszűnik létezni”.
A jogtudós szerint mindezek fényében okkal vetődik fel a kérdés, hogy
ha a Tisztelet és Szabadság Pártja számára ez a tisztelet, akkor milyen lesz a szabadság, amit megvalósítana?”
A kegyelmi ügyként elhíresült 2023-as „történettel” kapcsolatban Hack Péter szerint a Fidesz, illetőleg Novák Katalin államfő részéről „történt egy elég súlyos mulasztás”, mégpedig az, hogy el kellett volna mondani a választóknak, hogy mi történt, és hogy
„ami történt, az tulajdonképpen egy súlyos közjogi baleset”.
Hack Péter a magyar választási rendszerrel kapcsolatban úgy fogalmazott: az, jellegénél fogva mindig „szélsőséges eredményeket fog hozni” – az előnye, hogy nagyon stabil parlamenti többséget hoz létre, ami válsághelyzetben nagyon fontos lehet.
A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján megtekinthető.
Nyitókép: Mandiner