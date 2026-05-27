ursula von der leyen politico bizottság Magyar Péter európai bizottság

Meghiúsulhat Magyar Péter és Von der Leyen csütörtöki találkozója

2026. május 27. 16:38

Még nincs fix időpontja Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének találkozójának – értesült a Politico. A hírt a magyar kormány és az uniós intézmény szóvivői is megerősítették. Lapinformációk szerint a háttérben az áll, hogy a felek eltérően értelmezik a tervezett politikai megállapodást.

A hivatalos tervek szerint a magyar kormányfő csütörtökön utazik Brüsszelbe. A látogatás fő célja az Európai Bizottság elnökével való politikai megállapodás aláírása, de Magyar Péter Bart De Wever belga miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetést folytatna.

Viszont a csütörtöki csúcstalálkozó létrejötte bizonytalanná vált: Köböl Anita kormányszóvivő a szerdai sajtótájékoztatón megerősítette, egyelőre nem garantált, hogy a miniszterelnök csütörtökön asztalhoz ül Von der Leyennel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy az új magyar kabinet és az Európai Bizottság között folyamatosak a technikai tárgyalások. A felek intenzíven egyeztetnek azért, hogy a vezetői találkozót a lehető leghamarabb tető alá hozzák. Köböl Anita ugyanakkor kiemelte, hogy konkrét, véglegesített időpontról egyelőre nem tud beszámolni.

A magyar kormányfő már április 29-én – megválasztott miniszterelnökként – tárgyalt Brüsszelben Ursula von der Leyennel és António Costával, az Európai Tanács elnökével az új EU-magyar kapcsolatok alapjairól. Ezt egy politikai megállapodás aláírásával „szentesítenék”, amire csütörtökön került volna sor.

A Politico szerint a problémát az okozza, hogy a felek másképp értelmezik a politikai megállapodást.

A brüsszeli lap szerint a Magyar-kormány a politikai megállapodást a források azonnali felszabadításaként, egyfajta zöld útként értelmezi. Ezzel szemben az Európai Bizottság szerint a megállapodás előfeltétele, hogy Budapest hivatalosan is benyújtsa a helyreállítási terv (RRF) módosítását. A módosítás a Magyarországnak járó 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel felhasználásáról szól.

Köböl Anita kormányszóvivő szerint nem vitás kérdések, hanem már csak finomhangolásra váró technikai részletek maradtak. Ursula von der Leyen viszont szigorúan ragaszkodik a terv benyújtásához a találkozó előtt, nehogy úgy tűnjön, politikai gesztusként oldja fel a pénzeket. Ha a csütörtöki találkozó elmarad, az uniós testület szerint pénteken vagy legkésőbb a jövő héten sor kerülhet rá.

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
2026. május 27. 17:39 Szerkesztve
Kezdeti félelmeink és várakozásaink ellenére nem változott meg a rendszer. Nincs új alkotmány, nem nyílt meg a déli határ, semmi woke és LMBTQ. Persze mindezekre bőven van még idő. Egyelőre a NER továbbműködését látjuk Orbán nélkül. Orbán helyett a trógerrel, a Fidesz helyett a Tiszával. És hogy tiszás választói szemszögből mik derültek ki ezalatt az egy hónap alatt? 1. A fasiszta Alaptörvény csak 2026.04.12. estig volt fasiszta. 2. A háború miatti vészhelyzetet a tróger és bandája törvényerőre is emelte. 3. A különadók csak az Orbán-kormányok alatt voltak unióellenesek, a tróger országlása alatt már nem azok. 4. Az orosz olaj csak Orbán alatt volt véres. Hiába pofáztuk, hogy rá vagyunk szorulva, 3,3 millió embernek csak a választások után esett le. Mint kiderült: semmi baj az orbáni rendszerrel, csak Orbánnal és a Fidesszel. Szóval semmi új. Csak bizonyítékok arra, nem azzal volt a baj amit csináltak, hanem azzal akik csinálták. Álságos farizeus gazemberek. Hülyék.
kirvik3
2026. május 27. 17:34
Na szia Pöti, szevasz, van Leydennél terasz? Ja, hogy még nem jártál ott....
hegyaljai-2
2026. május 27. 17:29
A lengyel kormányváltáskor Tusk mindet megígért, de nem csinálta meg. Ez nem ismétlődhet meg. Ezért ez a "félreértés".
Galerida
2026. május 27. 17:24
A legfrissebb! A portás sem ér rá, de a kifújt pitypang, vagy kalap szamóca egyenértékű NATO főtitkár is magányos és az unalomnál még péter is jobb program .. Ha addig nem megy arra valami jobb nő, akkor létrejön a történelmi találkozó!
