Meghiúsulhat Magyar Péter és Von der Leyen csütörtöki találkozója

A hivatalos tervek szerint a magyar kormányfő csütörtökön utazik Brüsszelbe. A látogatás fő célja az Európai Bizottság elnökével való politikai megállapodás aláírása, de Magyar Péter Bart De Wever belga miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetést folytatna.

Viszont a csütörtöki csúcstalálkozó létrejötte bizonytalanná vált: Köböl Anita kormányszóvivő a szerdai sajtótájékoztatón megerősítette, egyelőre nem garantált, hogy a miniszterelnök csütörtökön asztalhoz ül Von der Leyennel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy az új magyar kabinet és az Európai Bizottság között folyamatosak a technikai tárgyalások. A felek intenzíven egyeztetnek azért, hogy a vezetői találkozót a lehető leghamarabb tető alá hozzák. Köböl Anita ugyanakkor kiemelte, hogy konkrét, véglegesített időpontról egyelőre nem tud beszámolni.