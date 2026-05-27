Meghiúsulhat Magyar Péter és Von der Leyen csütörtöki találkozója

Még nincs fix időpontja Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének találkozójának – értesült a Politico. A hírt a magyar kormány és az uniós intézmény szóvivői is megerősítették. Lapinformációk szerint a háttérben az áll, hogy a felek eltérően értelmezik a tervezett politikai megállapodást.
A hivatalos tervek szerint a magyar kormányfő csütörtökön utazik Brüsszelbe. A látogatás fő célja az Európai Bizottság elnökével való politikai megállapodás aláírása, de Magyar Péter Bart De Wever belga miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetést folytatna.
Viszont a csütörtöki csúcstalálkozó létrejötte bizonytalanná vált: Köböl Anita kormányszóvivő a szerdai sajtótájékoztatón megerősítette, egyelőre nem garantált, hogy a miniszterelnök csütörtökön asztalhoz ül Von der Leyennel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy az új magyar kabinet és az Európai Bizottság között folyamatosak a technikai tárgyalások. A felek intenzíven egyeztetnek azért, hogy a vezetői találkozót a lehető leghamarabb tető alá hozzák. Köböl Anita ugyanakkor kiemelte, hogy konkrét, véglegesített időpontról egyelőre nem tud beszámolni.
A magyar kormányfő már április 29-én – megválasztott miniszterelnökként – tárgyalt Brüsszelben Ursula von der Leyennel és António Costával, az Európai Tanács elnökével az új EU-magyar kapcsolatok alapjairól. Ezt egy politikai megállapodás aláírásával „szentesítenék”, amire csütörtökön került volna sor.
A Politico szerint a problémát az okozza, hogy a felek másképp értelmezik a politikai megállapodást.
A brüsszeli lap szerint a Magyar-kormány a politikai megállapodást a források azonnali felszabadításaként, egyfajta zöld útként értelmezi. Ezzel szemben az Európai Bizottság szerint a megállapodás előfeltétele, hogy Budapest hivatalosan is benyújtsa a helyreállítási terv (RRF) módosítását. A módosítás a Magyarországnak járó 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel felhasználásáról szól.
Köböl Anita kormányszóvivő szerint nem vitás kérdések, hanem már csak finomhangolásra váró technikai részletek maradtak. Ursula von der Leyen viszont szigorúan ragaszkodik a terv benyújtásához a találkozó előtt, nehogy úgy tűnjön, politikai gesztusként oldja fel a pénzeket. Ha a csütörtöki találkozó elmarad, az uniós testület szerint pénteken vagy legkésőbb a jövő héten sor kerülhet rá.
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala