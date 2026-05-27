Hogyan lehetett túlélni a földre szállt poklot Budapesten 1944-'45-ben?

Mint Mihályi Balázs térképész írja a kötet hátlapján, 1944 karácsonyán zárták körbe Budapestet a megszálló szovjet vezetésű csapatók, és ezzel megkezdődött a világtörténelem egyik legmegrázóbb fejezete. Az ostrom alatt 25-30000 polgári személy vesztette életét, több, mint amennyi magyar katona esett el ezalatt a városban. Az átélő több százezer civilről ritkábban esik szó, ezért a megyei lapok útján felhívás került közzétételre, hogy a téma kapcsán a civil nézőpont is megjelenhessen. A Budapest ostroma kutatócsoport ennek feltárását végzi, a szervezet sokáig csak családi körben elbeszélhető, megélt történelmet szeretné a következő generációk számára is hozzáférhetővé tenni. A személyes dokumentumokban írtak nagyon jól kiegészítik a levéltári források sok esetben töredékes információit és hiteles képet adnak a korabeli mindennapok valóságáról. A gyűjteményt több mint félszáz szerző jegyzi; három tucat emlékirat, több mint tíz napló és számos levél tanúskodik a főváros tragédiájáról, 1944 és 1945 téli hónapjairól.

A kötet segítségével végigizgulhatjuk azokat az életbe vágó perceket,

amikor a XI. kerületi Gedei Károlyhoz betörtek a nyilasok, ellenállókat kutatva. A család egy szimpatikus német (valószínűleg magyarországi sváb) tiszt oltalma alá került. „A bemutatást maga Pityu bácsi végezte el. (…) Bemutatta dr. Gedey Géza járási táblabírót, majd rezzenés nélkül sorjában a további jelenlévőt: Szent-Györgyi Albert tudós professzort, barátját, a zsidó származású egyetemi tanárt, Szeder Ferenc üldözött szociáldemokrata vezetőt.” „A német tiszt a beszélgetés végén tudatta, hogy várhatóan még két hétig tartózkodik itt, és úgy számítsanak, hogy azt követően a társaság tagjai az ő védőszárnyai alól kikerülnek. Legyenek még óvatosabbak, mert a háborút már elveszettnek lehet tekinteni” – így a figyelmeztetés. A nyilasok többször is megpróbáltak betörni, volt, hogy „nem történt semmi az égvilágon”, más alkalommal a fegyveresek feltörték az ajtót, de akkor éppen egy magyar tiszt fenyegette meg a randalírozókat ordítozva, hogy a frontra küldi őket. „A testvérek megértették az üzenet lényegét.”