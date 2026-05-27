„Szeretnék mindenkit megkövetni” – ezt üzente Eszenyi Enikő

Azt gondoltam, hogy a színház fontosabb mindennél. Nem volt igazam.
A következő évadban bemutatandó debreceni Primadonnák című produkció kapcsán az elmúlt hat évben most először fordult elő, hogy egy alkotói közösség egyes tagjaiban megfogalmazódott: nincs meg felém a közös munkához elengedhetetlen bizalom.
Megértettem, hogy a hat évvel ezelőtti visszalépésem a Vígszínház vezetésétől, önmagában nem jelentett valódi lezárást. Megértettem, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek vagy megalázva érezzék magukat. Kérem fogadják el, hogy lehetséges a változás, amire folyamatosan törekszem, és amit tevékenységemmel az elmúlt években és a jövőben is újra és újra bizonyítani szeretnék. Tudom, hogy vannak sebek, amelyeket nem lehet egyetlen nyilatkozattal begyógyítani, mégis szeretnék mindenkit megkövetni. Kérem fogadják el őszinte bocsánatkérésemet.”