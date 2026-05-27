bocsánatkérés Vígszínház Eszenyi Enikő színház nyílt levél

„Szeretnék mindenkit megkövetni” – ezt üzente Eszenyi Enikő

2026. május 27. 18:28

„Kérem fogadják el őszinte bocsánatkérésemet” – írta a színésznő.

2026. május 27. 18:28
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a biztonságos, aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója,

mert úgy látja: a tervezett együttműködés több kollégájukban bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat.

Az igazgató azt írta, az elmúlt napokban több kollégájukkal történt egyeztetés során mára világossá vált számára, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. Ezért úgy döntött, hogy a végső döntés előtt szakember bevonásával kikéri a társulat véleményét, és azonnal szakmai és etikai állásfoglalást kér több meghatározó szervezettől: a Magyar Színházi Társaságtól, a Magyar Teátrumi Társaságtól és a Biztonságos Terek Alapítványtól.

Amennyiben a kérdésben június 30-ig nem születik megnyugtató megoldás, a Primadonnák című produkciót kiveszem a 2026/27-es évad műsortervéből”

– közölte Vadász Dániel.

Ezt üzente szerda délután Eszenyi Enikő:

„Az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Vígszínházban töltött igazgatói időszakom. A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben – bár soha nem akarttal – sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé.

Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok. A történtekért vállalom a felelősséget.

Sokáig azt hittem, hogy a próbák során tanúsított szenvedélyes, időnként nem megfelelő megnyilvánulásaimat igazolja az, ami végül a színpadon megszületik. Nagyon sajnálom, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végeztem a munkámat, és ezzel lelki fájdalmat okozhattam.

Azt gondoltam, hogy a színház fontosabb mindennél. Nem volt igazam.

A következő évadban bemutatandó debreceni Primadonnák című produkció kapcsán az elmúlt hat évben most először fordult elő, hogy egy alkotói közösség egyes tagjaiban megfogalmazódott: nincs meg felém a közös munkához elengedhetetlen bizalom.

Megértettem, hogy a hat évvel ezelőtti visszalépésem a Vígszínház vezetésétől, önmagában nem jelentett valódi lezárást. Megértettem, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek vagy megalázva érezzék magukat. Kérem fogadják el, hogy lehetséges a változás, amire folyamatosan törekszem, és amit tevékenységemmel az elmúlt években és a jövőben is újra és újra bizonyítani szeretnék. Tudom, hogy vannak sebek, amelyeket nem lehet egyetlen nyilatkozattal begyógyítani, mégis szeretnék mindenkit megkövetni. Kérem fogadják el őszinte bocsánatkérésemet.”

Az előzmények

Mint ismeretes, Eszenyi Enikőnek hat évvel ezelőtt, 2020 tavaszán, az igazgatóválasztás előtt kellett távoznia a színház éléről, miután a 24.hu egy interjúja nyomán többen azt állították, hogy Eszenyi mérgező munkahelyi légkört tartott fenn: verbális agresszióról, megaláztatásokról és zaklatásokról beszéltek a színházi dolgozók.

monostori
2026. május 27. 20:02
Az igazi megbánás az lenne, ha elmennél apácának. Vagy ott is csak ripacskodnál, mint mindig?
kobi40
2026. május 27. 19:59 Szerkesztve
Hányadszor? Megalázást , aljaskodást, aberrált ötleteket akár élethisszig nem lehet kiheverni. A bocsánatkérés nulla. Olyan már vót. Ha a neki segítő kezet nyújtó Rudolfnak is elege lett belöle, akkor menthetetlen. Én már skkor megundorodtam tőle, amikor Kaszás halála után jobbra-balra nyilatkozva eljátszotta a bánatos özvegyet. Miközben elváltak. Kaszásnak felesége, kisfia volt és útban a második baba. Ennek a nőnek a fejében nagy baj van. Ajánlom Poloska mellé társalkofó nőnek.
ittésmost
2026. május 27. 19:59
Kedves Eszenyi Enikő! Jó színésznő ön, de az igazgatás,rendezés túl megterhelő egy színésznek. Sok energiát vont el az igazi hivatásától. Bocsánatkérését a nemes lelkűek fogadják, a többiek meg sajnálatra méltóak.
nempolitizalok-0
2026. május 27. 19:58
Megmuttatták rajta a libsik, hogy nem érdemes kiválni a nyájból. Ha "megkérnek" gyere tüntetni, akkor menj el tüntetni, mert az kötelező. Mint a Kádár rendszerben, amikor nem volt kötelező, de "ajánlották". A szinészeknek, költőknek, egyéb művészeknek tudomásul kell venni, a libsik bolsevizmusa még mindig az 50-es évek. Ezért is van a csúcson olyan sok selejt.
