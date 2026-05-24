Roppant kínos: felfüggesztették Eszenyi Enikő új rendezését, nem biztonságos a munkakörnyezet

„Nyilvánvaló kiváló szakmai érdemei mellett azért kértem fel rendezőként, mert a szakmában az a gyakorlat alakult ki, hogy Eszenyi Enikő játszhat és rendezhet, hiszen az utóbbi években rendezett Szolnokon, Kecskeméten, Kolozsváron, a Prágai Nemzeti Színházban, a Szlovák Nemzeti Színházban és további színházakban is. A helyzetet úgy értelmeztem, hogy a szakmai közösség, valamint a szélesebb közvélemény elfogadta a rendező művészi közreműködéseit. Ez a feltételezésem hibás volt, hiszen ma ebben érezhetően nincs nyugalom a színházi világban és a közéletben” – tette hozzá.

Kiemelte: egyetért azzal, hogy „a teljes nyugalmat csak a tiszta, őszinte kommunikáció, a szembenézés, a bántalmazó viselkedéstől történő teljes elhatárolódás és a bocsánatkérés hozhatja meg”.

Az igazgató azt írta, az elmúlt napokban több kollégájukkal történt egyeztetés során mára világossá vált számára, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. Ezért úgy döntött, hogy a végső döntés előtt szakember bevonásával kikéri a társulat véleményét, és azonnal szakmai és etikai állásfoglalást kér több meghatározó szervezettől: a Magyar Színházi Társaságtól, a Magyar Teátrumi Társaságtól és a Biztonságos Terek Alapítványtól.