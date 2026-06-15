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alaptörvény Magyar Péter parlament

A Lex Orbánról és a kekvákról is döntenek hétfőn a Parlamentben

2026. június 15. 08:15

Mutatjuk, hogy alakul az Országgyűlés hétfői menetrendje.

2026. június 15. 08:15
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Hétfőn és kedden is ülésezik a parlament, a hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd az Országgyűlés dönt az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról.

A Melléthei-Barna Márton és a Hantosi István által benyújtott javaslat nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Továbbá rendezné a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) ügyét, illetve megalapozná a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.

Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnöki megbízatás nyolcéves korlátozásáról szóló javaslat, vagyis a Lex-Orbán a Parlamentben és azon kívül is 

heves vitákat váltott ki arról, hogy a javaslat visszaható hatályú-e, illetve kifejezetten Orbán Viktor személyére szabták-e. 

Schiffer András, Hack Péter és Lattmann Tamás is jogi aggályokat fogalmazott meg részben a visszaható hatály tilalma, részben a szöveg pontatlanságai miatt. A javaslat azért vitatható, mert múltbeli miniszterelnöki megbízatásokhoz kapcsolna utólag olyan negatív jogkövetkezményt, amely a korábbi ciklusok idején még nem létezett, így sem a tisztséget betöltő személy, sem az őt támogatni kívánó választópolgárok nem számolhattak vele döntéseik meghozatalakor.

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Hétfőn döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint 

az Országgyűlés szavaz Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogának felfüggesztéséről is. 

A voksolásokat követően azonnali kérdésekkel, kérdésekkel és napirend utáni felszólalásokkal zárul az ülésnap.

Kedden a korrupcióellenes törvénycsomagról vitáznak

Kedden a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagról kezdi meg a vitát az Országgyűlés. Ez utóbbira az EU-pénzek hazahozatalához van szükség. Kedden emlékeznek meg Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének évfordulójáról, majd általános vitát folytatnak az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, továbbá egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

És ekkor vitáznak a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről is. 

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

 

Összesen 17 komment

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Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 15. 09:02
pollipantoniosalazar 2026. június 15. 08:54 A kekvák államosításával mi lesz az egyetemekkel? Semmi. Működnek tovább.
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auditorium
2026. június 15. 08:54
Az Euròpai Tanács 2O26. jún.18-19- én gyülést tart Brüsszelben a 27 EU-tagország résztvételével. Erre persze fel kell készülni előtte a hazai parlamentekben, mert Brüsszelben fogják megszavazni az EU-s helyreállitási alap folyósitását, azaz tényleg helyreállt a jogállamiság Mo-n. Nem könnyű feladat ez MP-nek sem, meggyőzni őket... Persze lesz más megvitatnivaló téma is: Ukrajna, Közel-Kelet, a 2O27-28-as költségvetés, biztonság, bevándorlás stb.-
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states-2
2026. június 15. 08:53
Ami biztos nem változik, ez a drogos pszichopata minden idők legundorítóbb fejű és lelkületű politikusa.
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pollip
2026. június 15. 08:40
A Tisza és holdudvara, propagandistáu nagyon tartanak még mindig Orbán Viktor miniszterelnök úr visszatérésétől. A Lex Orbánnal azt is bizonyítják, hogy nem annyira biztosak magukban, mint ahogy mutatják, különben nem sértenék meg a jogállamiságot.
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