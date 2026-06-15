A Lex Orbánról és a kekvákról is döntenek hétfőn a Parlamentben

A Lex Orbánnal akadályoznák a választói akaratot | Hack Péter a Reakcióban (VIDEÓ)
Ha a Tisztelet és Szabadság Pártja számára ez a tisztelet, akkor milyen lesz a szabadság, amit megvalósítana?
Mutatjuk, hogy alakul az Országgyűlés hétfői menetrendje.
Hétfőn és kedden is ülésezik a parlament, a hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd az Országgyűlés dönt az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról.
A Melléthei-Barna Márton és a Hantosi István által benyújtott javaslat nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Továbbá rendezné a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) ügyét, illetve megalapozná a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.
Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnöki megbízatás nyolcéves korlátozásáról szóló javaslat, vagyis a Lex-Orbán a Parlamentben és azon kívül is
heves vitákat váltott ki arról, hogy a javaslat visszaható hatályú-e, illetve kifejezetten Orbán Viktor személyére szabták-e.
Schiffer András, Hack Péter és Lattmann Tamás is jogi aggályokat fogalmazott meg részben a visszaható hatály tilalma, részben a szöveg pontatlanságai miatt. A javaslat azért vitatható, mert múltbeli miniszterelnöki megbízatásokhoz kapcsolna utólag olyan negatív jogkövetkezményt, amely a korábbi ciklusok idején még nem létezett, így sem a tisztséget betöltő személy, sem az őt támogatni kívánó választópolgárok nem számolhattak vele döntéseik meghozatalakor.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha a Tisztelet és Szabadság Pártja számára ez a tisztelet, akkor milyen lesz a szabadság, amit megvalósítana?
Ezt is ajánljuk a témában
A nemzetközi jogász úgy látja, lehet szar jogszabályszöveget írni, különösen egy értelmetlen javaslatra, csak semmi jóra nem vezet.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ügyvéd saját korábbi véleményét is korrigálta.
Hétfőn döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint
az Országgyűlés szavaz Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogának felfüggesztéséről is.
A voksolásokat követően azonnali kérdésekkel, kérdésekkel és napirend utáni felszólalásokkal zárul az ülésnap.
Kedden a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagról kezdi meg a vitát az Országgyűlés. Ez utóbbira az EU-pénzek hazahozatalához van szükség. Kedden emlékeznek meg Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének évfordulójáról, majd általános vitát folytatnak az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, továbbá egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról.
És ekkor vitáznak a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről is.
Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán