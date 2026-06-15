A Lex Orbánról és a kekvákról is döntenek hétfőn a Parlamentben

Hétfőn és kedden is ülésezik a parlament, a hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd az Országgyűlés dönt az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról.

A Melléthei-Barna Márton és a Hantosi István által benyújtott javaslat nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Továbbá rendezné a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) ügyét, illetve megalapozná a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.