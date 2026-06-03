Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
közlöny szuverenitásvédelmi hivatal ciklus javaslat Magyar Péter orbán viktor

A HVG nekiment Magyar Péternek a nyolc éves miniszterelnöki korlát miatt – „szakmailag túl sok sebből vérzik”

2026. június 03. 06:19

A miniszterelnöki megbízatás nyolcéves korlátozásáról szóló javaslat politikailag nehezen védhető, jogilag pedig több ponton is vitatható a HVG szerzője szerint.

2026. június 03. 06:19
null

A friss Közlöny alapján Melléthei-Barna Márton, korábbi igazságügyi miniszterjelölt és Magyar Péter sógora, valamint Dr. Hantosi István országgyűlési képviselő május 20-án több olyan indítványt is benyújtott, amelyek az új jogalkotási ciklus fontos irányait jelzik – írja a HVG.

A javaslatok érintették az országgyűlési vizsgálóbizottságok megerősítését, a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését, a KEKVA-alapítványokat, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, valamint a miniszterelnöki hatalom korlátozásának kérdését. A vizsgálóbizottságokról szóló javaslat jelentősen bővítené a testületek jogosítványait, hogy hatékonyabban tárhassák fel a közéleti visszaéléseket. A bizottságok elé idézett személyek megjelenése pénzbírsággal, akár rendőri elővezetéssel is kikényszeríthető lenne, az érintettek pedig szabadságvesztés terhe mellett lennének kötelesek igazat mondani, a hamis tanúzás tényállásához hasonlóan. A devizahiteles pereket és végrehajtásokat felfüggesztő javaslat szerint az eljárásokat „a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig” állítanák le.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A legnagyobb vitát azonban az alaptörvény miniszterelnöki ciklusokat korlátozó módosítása okozta.

A javasolt szöveg szerint „a miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.” A tervezet azt is kimondaná, hogy „ha a miniszterelnöki megbízatást összesen legalább nyolc évig betöltötte” valaki, akkor a megbízatása automatikusan megszűnne.

A Parlamentben és azon kívül is heves vita alakult ki arról, hogy a javaslat visszaható hatályú-e, illetve kifejezetten Orbán Viktor személyére szabták-e. Schiffer András, Hack Péter és Lattmann Tamás is jogi aggályokat fogalmazott meg, részben a visszaható hatály tilalma, részben a szöveg pontatlanságai miatt. A lap szerint a javaslat azért vitatható, mert múltbeli miniszterelnöki megbízatásokhoz kapcsolna utólag olyan negatív jogkövetkezményt, amely a korábbi ciklusok idején még nem létezett, így sem a tisztséget betöltő személy, sem az őt támogatni kívánó választópolgárok nem számolhattak vele döntéseik meghozatalakor.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 09:25
Ezt már csak mellékesen teszem ide: Tisza kormányprogram: “115. Helyreállítjuk a jogállami működést, megszüntetjük a visszamenőleges hatályú jogalkotást.“ igeretfigyelo.hu/tisza/115-helyreallitjuk-a-jogallami-mukodest-megszuntetjuk-a-visszamenoleges-hatalyu-jogalkotast E P I C Ö N G Ó L Érdemes figyelni az oldalt. A sok parasztvakítás mellett (ld. 28 Javítjuk az életminőséget) rengeteg erős túlzás is van (569 Elérjük, hogy 2035-ig legalább 80 évre emelkedjen a születéskor várható élettartam). Az oldalon lehet szűrni a jelenlegi és az összes ciklusra. 🤣 1015(!!!) ígéret. Nagyrésze semmi konkrétumot nem tartalmaz. Az egyik legszebb ez: 1. Hazahozzuk az uniós forrásokat, és a magyar vállalatok versenyképességet fokozó programokra fordítjuk azokat. Ez ebben a formában nettó hazugság. Ezeket a forrásokat nem fordíthatja arra, amire szeretné. Legfeljebb az emiatt a költségvetésből felszabaduló összegeket! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
kobi40
2026. június 03. 09:24
Félnótások annyit nem tudnak , hogy az is rlég, ha főtanácsadó, vagy a kabinet tagja, pl. a miniszterelnökséget vezető miniszter, vay stb., stb.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 09:12
Az egész egy kibaszott műbalhéba csomagolt sokadik öngólja ennek teljesen alkalmatlan kormánynak. Az egész arra a mitikus gyermekes félelemre van alapozva, hogy Orbán visszatér, meg hogy leválthatatlan. Orbán nem tér vissza és nem leválthatatlan. Aztán van egy olyan magyarázat is, hogy aki sokáig viseli ezt a tisztséget, annak gyengülnek a szükséges kompetenciái. Bármelyik is, teljesen mindegy! Aki szeretne változást, annak joga és lehetősége van szavazattal kifejeznie ezt az óhaját. Hogy eddig ezzel nem élt, az nem Orbán és nem a törvények hibája. Mindenki szépen nézzen magába és végezzen önvizsgálatot. A kormányváltáshoz +8% és megfelelő voksok kellettek. És ugyanez kell a jövőben is. Ennyi, pont!
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. június 03. 09:01
Kezdődik! Az új jobboldal legyőzte a főnököt. A tehetségtelen libernyákok máris új választáson mesterkednénekk, tolakodnának a vályúhoz. Figyelni a szponzoraikra! Nem kérünk a külföldi befolyásolásból és hálózatából.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!