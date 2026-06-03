A HVG nekiment Magyar Péternek a nyolc éves miniszterelnöki korlát miatt – „szakmailag túl sok sebből vérzik”

A javasolt szöveg szerint „a miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.” A tervezet azt is kimondaná, hogy „ha a miniszterelnöki megbízatást összesen legalább nyolc évig betöltötte” valaki, akkor a megbízatása automatikusan megszűnne.
A Parlamentben és azon kívül is heves vita alakult ki arról, hogy a javaslat visszaható hatályú-e, illetve kifejezetten Orbán Viktor személyére szabták-e. Schiffer András, Hack Péter és Lattmann Tamás is jogi aggályokat fogalmazott meg, részben a visszaható hatály tilalma, részben a szöveg pontatlanságai miatt. A lap szerint a javaslat azért vitatható, mert múltbeli miniszterelnöki megbízatásokhoz kapcsolna utólag olyan negatív jogkövetkezményt, amely a korábbi ciklusok idején még nem létezett, így sem a tisztséget betöltő személy, sem az őt támogatni kívánó választópolgárok nem számolhattak vele döntéseik meghozatalakor.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala