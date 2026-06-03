A HVG nekiment Magyar Péternek a nyolc éves miniszterelnöki korlát miatt – „szakmailag túl sok sebből vérzik”

A friss Közlöny alapján Melléthei-Barna Márton, korábbi igazságügyi miniszterjelölt és Magyar Péter sógora, valamint Dr. Hantosi István országgyűlési képviselő május 20-án több olyan indítványt is benyújtott, amelyek az új jogalkotási ciklus fontos irányait jelzik – írja a HVG.

A javaslatok érintették az országgyűlési vizsgálóbizottságok megerősítését, a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését, a KEKVA-alapítványokat, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, valamint a miniszterelnöki hatalom korlátozásának kérdését. A vizsgálóbizottságokról szóló javaslat jelentősen bővítené a testületek jogosítványait, hogy hatékonyabban tárhassák fel a közéleti visszaéléseket. A bizottságok elé idézett személyek megjelenése pénzbírsággal, akár rendőri elővezetéssel is kikényszeríthető lenne, az érintettek pedig szabadságvesztés terhe mellett lennének kötelesek igazat mondani, a hamis tanúzás tényállásához hasonlóan. A devizahiteles pereket és végrehajtásokat felfüggesztő javaslat szerint az eljárásokat „a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig” állítanák le.