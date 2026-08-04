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Ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.
„És akkor képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi, mit szól ahhoz a friss bejelentéshez, amely szerint XY lesz az M1 híradójának vezetője. Mire ő azt válaszolja, hogy szerintem nem lesz. Majd másnap nem is lesz.
Azt gondolom, hogy kétféle válaszunk lehet:
- ez teljesen normális.
- ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.
Javaslatom: gondolkodjunk most is így erről.”
Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala