„És akkor képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi, mit szól ahhoz a friss bejelentéshez, amely szerint XY lesz az M1 híradójának vezetője. Mire ő azt válaszolja, hogy szerintem nem lesz. Majd másnap nem is lesz.

Azt gondolom, hogy kétféle válaszunk lehet:

- ez teljesen normális.

- ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.

Javaslatom: gondolkodjunk most is így erről.”

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala