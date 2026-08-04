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újságíró miniszterelnök orbán viktor

És akkor képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi

2026. augusztus 04. 12:07

Ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.

2026. augusztus 04. 12:07
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Török Gábor
Török Gábor
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„És akkor képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi, mit szól ahhoz a friss bejelentéshez, amely szerint  XY lesz az M1 híradójának vezetője. Mire ő azt válaszolja, hogy szerintem nem lesz. Majd másnap nem is lesz.
Azt gondolom, hogy kétféle válaszunk lehet:
- ez teljesen normális. 
- ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.  
Javaslatom: gondolkodjunk most is így erről.”

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala

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Összesen 41 komment

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Sorrend:
papamaci1957
2026. augusztus 04. 13:59
Török Gábor elemez helyett: Török Gábor megvilákosodik.
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nyugalom
•••
2026. augusztus 04. 13:59 Szerkesztve
Ezert nem ülesezik a parlament, mert a közvetiteseken hallani, latni kell mindenkinek az üvöltözesét! Kuba volt elnöke tanulna tőle! Bojkottaljuk az mp tv-t, radiót!
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Horst_Tappert
•••
2026. augusztus 04. 13:54 Szerkesztve
Azt gondolom, elmész a picsába. Ha ez kormánytévé, akkor finanszírozzák az áradó szektások. De amíg az én pénzem benne van, addig ha ilyet tesz a MINIszterelnök, akkor mondjon le utána a gecibe. Ja, és Orbán ilyet nem mondott és nem is mondott volna. Mert ekkora autokrata volt.
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3
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pollip
2026. augusztus 04. 13:51
Ez nem lóg ki MP eddigi kormányzási felfogásából. Tipikusnak mondható.
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3
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