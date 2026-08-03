„Igaza lesz?”, első felvonás, csapó: Orbán alatt volt áram

De a politikai tények nem csak Orbán Viktornak okozhatnak bosszúságot, hanem minden kormányzó politikusnak. Épp ezért borzasztóan izgalmas, hogy az idei nyár immáron második, az előzőnél is durvább hőhulláma okozta közműválság milyen politikai ténnyé szervesül. A természeti tények megállapítására e tárgyban nem vállalkozom;

túl keveset tudok ehhez az állítólagosan csak tízmilliárd forintba kerülő, mégis minden problémát megoldó, ám a galád Orbánék által mégis halogatott paksi szivattyútelepről,

a szlovákiai és ausztriai vízhozamról, a budai agglomeráció víziközmű-infrastruktúrájáról, meg arról is, hogy Románia miért tudja rendkívüli erőfeszítésekkel megoldani a csernavodai atomerőmű működtetését, miközben Paksnak le kell állnia. Azt sem tudom, mennyiben lesz majd védettebb a két új paksi blokk a dunai aszálytól, mint a meglévők. Folyik ezekben az ügyekben a politikai és szakértői adok-kapok, de a természeti tények megállapítása ezügyben túlmutat az egyszeri állampolgár lehetőségein.