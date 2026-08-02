Megérkezett a válasz: eldőlt, hogy lesz-e idén Sziget Fesztivál

Míg a magyar családoktól és vállalkozásoktól elvárják a lemondást, mi a helyzet a gigantikus energiaigényű rendezvényekkel? Mi a helyzet például a Sziget Fesztivállal? Nem lehet kettős mérce egy energiaválságban! Nem igazságos azt kérni a lakosságtól, hogy kapcsolja ki a klímát és korlátozza a fogyasztását, miközben a nagylétesítmények és rendezvények esetében fel sem merül a csúcsidei korlátozás