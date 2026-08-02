Ft
Ft
39°C
24°C
Ft
Ft
39°C
24°C
08. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
sziget fesztivál hegedűs barbara fidesz

Megérkezett a válasz: eldőlt, hogy lesz-e idén Sziget Fesztivál

2026. augusztus 02. 17:34

A kormányzat ne csak a családoknak és a kkv-knak mondja meg, mit tegyenek, hanem határozzon meg konkrét lépéseket a nagyrendezvények fogyasztásának mérséklésére is! – írta Hegedűs barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője.

2026. augusztus 02. 17:34
null

Míg a magyar családoktól és vállalkozásoktól elvárják a lemondást, mi a helyzet a gigantikus energiaigényű rendezvényekkel? Mi a helyzet például a Sziget Fesztivállal? Nem lehet kettős mérce egy energiaválságban! Nem igazságos azt kérni a lakosságtól, hogy kapcsolja ki a klímát és korlátozza a fogyasztását, miközben a nagylétesítmények és rendezvények esetében fel sem merül a csúcsidei korlátozás

írta Facebook-bejegyzésében Hegedűs Barbara fideszes parlamenti képviselő. A politikus kifejtette:

„A kormányzat ne csak a családoknak és a kkv-knak mondja meg, mit tegyenek, hanem határozzon meg konkrét lépéseket a nagyrendezvények fogyasztásának mérséklésére is!”

A Sziget nem veszélyezteti az ország energiaellátását – közölték válaszul az augusztus 11-15. közé tervezett fesztivál szervezői. Hozzátették, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

a Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését.

Szükség esetén akár teljesen függetleníteni tudják magukat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerükkel állítják elő. Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energiaellátására. A szeervezők szerint az elmúlt évek technológiai fejlesztései miatt - korszerű LED-világításnak és az energiahatékony hangtechnikai rendszerek – a Sziget energiaigénye folyamatosan csökken és a vízfelhasználás terén is tudatosan működnek.

A fesztivál egész területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontokat biztosítanak, ezzel ösztönözve az újratölthető kulacsok használatát és csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét.

Nyitókép: Vasvári Tamás /MTI

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. augusztus 02. 19:43
Egy 40 000 fős magyarországi város napi villamosenergia-igénye nagyságrendileg átlagosan 10–15 MW folyamatos teljesítményigénynek felel meg. A Sziget Fesztivál napi energiaigénye megközelítőleg 15–20 Megawatt (MW) csúcsteljesítmény körül mozog, Azaz a hipokrita szektaszarok húzzanak a picsába a takarékoskodásukkal ! Akkor most gyerünk a klímákat felcsavarni , a füvet meg egész nap locsolni!
Válasz erre
1
0
chronozon
2026. augusztus 02. 19:41
"A kormány hálás mindenkinek, aki a saját kényelmét, vagy éppen a cége profitabilitását hátra sorolva megértette, hogy csak összefogással lehet sikeresen túljutni e soha nem látott energiaválságon". Elmész poloska ám a ....ba.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. augusztus 02. 19:25
Mit képzeltek? Korlátozni a fiatalok buliját? Ők a fosos szavazói.
Válasz erre
2
0
Szerintem
2026. augusztus 02. 19:22
A tiszaros drogterjesztő maffiának jó üzlet bármelyik fesztivál. Csak nem gondolja valaki, hogy a tiszaros bűnözői maffia lemondana erről?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!