Megérkezett a válasz: eldőlt, hogy lesz-e idén Sziget Fesztivál

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A kormányzat ne csak a családoknak és a kkv-knak mondja meg, mit tegyenek, hanem határozzon meg konkrét lépéseket a nagyrendezvények fogyasztásának mérséklésére is! – írta Hegedűs barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője.
Míg a magyar családoktól és vállalkozásoktól elvárják a lemondást, mi a helyzet a gigantikus energiaigényű rendezvényekkel? Mi a helyzet például a Sziget Fesztivállal? Nem lehet kettős mérce egy energiaválságban! Nem igazságos azt kérni a lakosságtól, hogy kapcsolja ki a klímát és korlátozza a fogyasztását, miközben a nagylétesítmények és rendezvények esetében fel sem merül a csúcsidei korlátozás
– írta Facebook-bejegyzésében Hegedűs Barbara fideszes parlamenti képviselő. A politikus kifejtette:
„A kormányzat ne csak a családoknak és a kkv-knak mondja meg, mit tegyenek, hanem határozzon meg konkrét lépéseket a nagyrendezvények fogyasztásának mérséklésére is!”
A Sziget nem veszélyezteti az ország energiaellátását – közölték válaszul az augusztus 11-15. közé tervezett fesztivál szervezői. Hozzátették, hogy
a Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését.
Szükség esetén akár teljesen függetleníteni tudják magukat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerükkel állítják elő. Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energiaellátására. A szeervezők szerint az elmúlt évek technológiai fejlesztései miatt - korszerű LED-világításnak és az energiahatékony hangtechnikai rendszerek – a Sziget energiaigénye folyamatosan csökken és a vízfelhasználás terén is tudatosan működnek.
A fesztivál egész területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontokat biztosítanak, ezzel ösztönözve az újratölthető kulacsok használatát és csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét.
Nyitókép: Vasvári Tamás /MTI