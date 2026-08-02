Zsidó-keresztény imaórán is megemlékezhetünk a roma holokauszt (Pharrajimos) áldozatairól

2026. augusztus 02. 11:50

1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint háromezer cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban SS-katonák.

2026. augusztus 02. 11:50 3 p 3 11 38 Mentés

Zsidó-keresztény imaórán emlékeznek a roma holokauszt és a kislétai romagyilkosságok áldozataira vasárnap este a budapesti Ávilai Nagy Szent Teréz-templomban a Sant'Egidio közösség szervezésében. A távirati iroda tájékoztatása szerint a szertartást vezeti és szentbeszédet mond Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, imát mond Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedüs anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko ukrán ortodox parókus, Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter rabbi.

A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint háromezer cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban SS-katonák. 2009-ben szintén augusztus 3-ára virradó éjjel Kislétán meggyilkoltak egy roma nőt és életveszélyesen megsebesítették 13 éves lányát. Ez volt annak a támadássorozatnak az utolsó állomása, amelyben 2008-2009-ben hat roma ember vesztette életét.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

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