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roma holokauszt áldozat

Zsidó-keresztény imaórán is megemlékezhetünk a roma holokauszt (Pharrajimos) áldozatairól

2026. augusztus 02. 11:50

1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint háromezer cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban SS-katonák.

2026. augusztus 02. 11:50
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Zsidó-keresztény imaórán emlékeznek a roma holokauszt és a kislétai romagyilkosságok áldozataira vasárnap este a budapesti Ávilai Nagy Szent Teréz-templomban a Sant'Egidio közösség szervezésében. A távirati iroda tájékoztatása szerint

a szertartást vezeti és szentbeszédet mond Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke,

imát mond Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedüs anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko ukrán ortodox parókus, Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter rabbi.

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A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 

1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint háromezer cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban SS-katonák.

2009-ben szintén augusztus 3-ára virradó éjjel Kislétán meggyilkoltak egy roma nőt és életveszélyesen megsebesítették 13 éves lányát. Ez volt annak a támadássorozatnak az utolsó állomása, amelyben 2008-2009-ben hat roma ember vesztette életét.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

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Összesen 38 komment

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Sorrend:
auditorium
2026. augusztus 02. 15:30
Heidelbergben van egy kétemeletes Holocaust Múzeum sok archiv fotóval. Ott láttam először megemlékezést a magyarországi roma áldozatokról is, magyarországi felvételekkel. A Heidelbergi Egyetem ezzel a történelmi múzeummal akar vezekelni és leróni kegyeletét, mert 1933-ban az Egyetem többsége a náci párt tagja lett, 1933. máj. 1O-én itt is égettek könyveket, nemcsak Berlinben, majd a rasszista törvényeket applikálva elbocsátottak zsidó származású professzorokat, pl. Karl Jaspers filozófust. Helyes a bp-i megemlékezés is zsidó-keresztény imával a roma áldozatokról is, de NE keverjük a történelmi eseményeket a 2OO9-es gyilkosságokkal, mert akkor hosszasan lehetne emlékezni nem roma meggyilkoltakról is.
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1
0
Box Hill
2026. augusztus 02. 15:19
Itt van egy zsidó-keresztény vívmány: A Szovjetunióban a Militáns Ateisták Ligája nevű szervezet 1925-től 1947-ig működött. Újságukat, a Bezbozsnyik-ot (Istentelen) Jemeljan Jaroszlavszkíj alapította és szerkesztette, aki “etnik zsidó orosz forradalmár” volt és Minyej Izrailevics Gubelman néven született 1878-ban. (Wiki)
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1
0
Medici
•••
2026. augusztus 02. 15:09 Szerkesztve
Van egy svájci ismerősöm, aki rendületlenül hiszi és deklarálja is, hogy az európai civilizáció alapja a görög-római kultúrkör. A zsidó-keresztény egy újsütetű érzékenyítés, durvábban baromság. Én azonosulok a véleményével, mivel ő egy hiteles svájci polgár. A neve: Jacosbs a Roma.
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0
3
Box Hill
2026. augusztus 02. 15:03
Történetesen angolból kell visszafordítanom magyarra, amit Karsai László történész, holokauszt specialista, a magyarországi cigányokat ért vészkorszaki üldöztetésről írt a Népszabadságban: Roma holocaust, Hungarian history by Dr. László Karsai, Professor of History Népszabadság, 17 Aug. 1998. „Több mint egy évtizedes levéltári kutatás után úgy ítélem meg, hogy azoknak a cigányoknak a száma, akiket bármiféle üldöztetés ért, ötezerre tehető, ezek közül körülbelül egyezer vált a cigány holokauszt áldozatává.”
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