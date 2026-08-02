Órákon belül teljesen leállhat a paksi erőmű

Egyszerre áll le a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja, amire 44 éve nem volt példa. A Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult teljesítménycsökkentés érdekében egymás után állnak le a turbinagenerátorok, már csak egy blokk működik, az is csak félgőzzel, és hamarosan azt is leállítják.

Vasárnap reggel a Paksi Atomerőmű a megszokott 2000 megawattos teljesítményének már csak alig több, mint 10 százalékát produkálta – az Országos Atomenergia Hivatal reggel 7:58-as adatai szerint 233 megawattot –, mivel a négyből már csak egy blokk működik, és az is csökkentett teljesítményen a Duna alacsony vízállása miatt.