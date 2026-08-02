Órákon belül teljesen leállhat a paksi erőmű

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Az álló blokkok hűtéséről is gondoskodni kell majd.
Egyszerre áll le a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja, amire 44 éve nem volt példa. A Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult teljesítménycsökkentés érdekében egymás után állnak le a turbinagenerátorok, már csak egy blokk működik, az is csak félgőzzel, és hamarosan azt is leállítják.
Vasárnap reggel a Paksi Atomerőmű a megszokott 2000 megawattos teljesítményének már csak alig több, mint 10 százalékát produkálta – az Országos Atomenergia Hivatal reggel 7:58-as adatai szerint 233 megawattot –, mivel a négyből már csak egy blokk működik, és az is csökkentett teljesítményen a Duna alacsony vízállása miatt.
A 2-es blokk sem sokáig működik már, hamarosan ennek a tervezett leállítása következik. Ez vasárnap megtörténik,
és ezzel – ahogyan azt szombat késő este Magyar Péter miniszterelnök bejelentette – az erőmű 44 éves történetében először, teljesen leáll.
A Paksi Atomerőmű közölte, hogy tervezett módon zajlik a leállítás: a 2-es blokk addig működhet a jelenlegi, mintegy 50 százalékos teljesítménnyel, amíg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyú-járókerekek biztonságos működtetését.
A vízszint további csökkenése esetén az utolsó üzemelő blokk is leáll, ezzel teljesen megszűnik a villamos-energia termelés, ezután az álló blokkok hűtéséről kell viszont gondoskodni
– emelte ki közleményében a Paksi Atomerőmű, egyúttal mindenkit takarékosságra kért: spóroljunk a villamosenergiával, főleg este 17-22 óra között.
A HVG.hu azt írta, közben szombaton 19 órakor hatályba lépett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. Magyar Péter szombaton napközben jelentette be, hogy ez alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.
A rendelet két válsághelyzeti fokozatot állapít meg.
I. fokozatnak minősül, ha
II. fokozatnak minősül, ha:
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel