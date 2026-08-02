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országos atomenergia hivatal paksi atomerőmű teljesítmény Magyar Péter duna villamosenergia

Órákon belül teljesen leállhat a paksi erőmű

2026. augusztus 02. 09:15

Az álló blokkok hűtéséről is gondoskodni kell majd.

2026. augusztus 02. 09:15
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Egyszerre áll le a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja, amire 44 éve nem volt példa. A Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult teljesítménycsökkentés érdekében egymás után állnak le a turbinagenerátorok, már csak egy blokk működik, az is csak félgőzzel, és hamarosan azt is leállítják.

Vasárnap reggel a Paksi Atomerőmű a megszokott 2000 megawattos teljesítményének már csak alig több, mint 10 százalékát produkálta – az Országos Atomenergia Hivatal reggel 7:58-as adatai szerint 233 megawattot –, mivel a négyből már csak egy blokk működik, és az is csökkentett teljesítményen a Duna alacsony vízállása miatt.

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A 2-es blokk sem sokáig működik már, hamarosan ennek a tervezett leállítása következik. Ez vasárnap megtörténik,

és ezzel – ahogyan azt szombat késő este Magyar Péter miniszterelnök bejelentette – az erőmű 44 éves történetében először, teljesen leáll.

A Paksi Atomerőmű közölte, hogy tervezett módon zajlik a leállítás: a 2-es blokk addig működhet a jelenlegi, mintegy 50 százalékos teljesítménnyel, amíg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyú-járókerekek biztonságos működtetését.

A vízszint további csökkenése esetén az utolsó üzemelő blokk is leáll, ezzel teljesen megszűnik a villamos-energia termelés, ezután az álló blokkok hűtéséről kell viszont gondoskodni

 – emelte ki közleményében a Paksi Atomerőmű, egyúttal mindenkit takarékosságra kért: spóroljunk a villamosenergiával, főleg este 17-22 óra között.

A HVG.hu azt írta, közben szombaton 19 órakor hatályba lépett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. Magyar Péter szombaton napközben jelentette be, hogy ez alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.

A rendelet két válsághelyzeti fokozatot állapít meg.

I. fokozatnak minősül, ha

  • a folyamatos villamosenergia-ellátást veszélyeztető tartós erőművi vagy import teljesítményhiány jelentkezik, és a villamosenergia-rendszer maradó teljesítménye a 750 megawatt és a 250 megawatt közötti sávba csökken;
  • a földgázszállítási rendszerirányító felhasználói korlátozást rendel el;
  • a kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozó legalább 100 ezer felhasználási hely a nagyfeszültségű hálózat üzeme miatt legalább 36 órán át ellátatlanná válik;
  • a villamosenergia-rendszer nagyságtól függetlenül elszakad a szinkronterületi működéstől 6 órát meghaladó időtartamban;
  • 30 napon belül legalább három alkalommal jelentős zavar következik be az energiaellátásban.

II. fokozatnak minősül, ha:

  • a villamosenergia-rendszer maradó teljesítménye 250 megawatt vagy az alatti, és a 0 megawatt feletti sávba esik;
  • a földgázszállítási rendszerirányító által elrendelt felhasználói korlátozás több mint 24 órán keresztül fennáll;
  • a kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozó legalább 200 ezer felhasználási hely a nagyfeszültségű hálózat üzeme miatt legalább 36 órán át ellátatlanná válik;
  • a villamosenergia-rendszer nagyságtól függetlenül elszakad a szinkronterületi működéstől 9 órát meghaladó időtartamban;
  • 30 napon belül legalább öt alkalommal jelentős zavar következik be az energiaellátásban.

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

 

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Összesen 235 komment

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greeen
2026. augusztus 02. 11:24
Azonnal követelem, hogy álljon ki egy szakértő, és ne magyar péter okoskodjon a facen, mert hazugságokkal tömi az emberek fejét. Héééé, szakértők! Azonnali tájékoztatást.
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figyellek-4
2026. augusztus 02. 11:22
Dilettánsok!
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szpt77
2026. augusztus 02. 11:19
16 év folyamatos kétharmad után, aki ilyenkor is a néhány hete kormányzókat hibáztatja, az aztán tényleg érti a vizet/áramot/energiát, országot/világot és megragadta a lényeget, bravo. Csak így tovább elvtársak, előre! - a 10% alá..;)
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3
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 02. 11:19
Mindent és mindenkit eltakarítanak az útból. Sulyok Tamást az alkotmány megtrollkodásával, azóta nincs köztársasági elnök még a láthatáron se. A paksi atomerőművet ipari szabotázzsal felérő módon állítják le, és aztán majd kitalálnak valamit hogy miért nem lehet újraindítani. A gond csak az, hogy ez az út sehová nem vezet. Inkább őket kéne eltakarítani, most már eleget garázdálkodtak.
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