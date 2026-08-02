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Magyar Péter egyszerűen hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet.
„A lakosság védelme elsőbbséget élvez, így egy esetleges ellátási válság esetén ők a legutolsók, akiket lekapcsolnának és ez így van 1956 óta hazánkban. A Magyar Nemzetnek nyilatkoztam erről.
Magyar Péter egyszerűen hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet.
Magyar Péter hagyja abba a másra mutogatást, vállalja a felelősséget a tettéért!
Azzal, hogy nem intézkedett időben és le kellett állítani az atomerőművet, s egy sor céget is, most olvad el az idei GDP növekedésünk.
Amit az előző kormány az első félévben produkált, azt most szétveri éppen.
Az első féléves GDP növekedésünk 1,7% volt az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami az uniós átlagnál jobb. A jelenlegi kormány hibás, későn meghozott intézkedéseinek hatására a második félévben ez lenullázódik vagy még visszaesés is lehet. S ha a lejtőn elindulunk, akkor nőni fog a munkanélküliség, romlani fognak a lakosság életkörülményei.
Nincs más megoldás, csak az, hogy a kormány kezdjen el dolgozni!”
(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)