Ft
Ft
39°C
24°C
Ft
Ft
39°C
24°C
08. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks szárazság Magyar Péter duna

Magyar Péter ma ismét nem mondott igazat – Rákosi és Ceausescu korába ugrott vissza!

2026. augusztus 02. 08:27

Magyar Péter egyszerűen hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet.

2026. augusztus 02. 08:27
null
Szalai Piroska
Szalai Piroska
Facebook

„A lakosság védelme elsőbbséget élvez, így egy esetleges ellátási válság esetén ők a legutolsók, akiket lekapcsolnának és ez így van 1956 óta hazánkban. A Magyar Nemzetnek nyilatkoztam erről.

Magyar Péter egyszerűen hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
  • A mostaninál még a ’80-as években is jobban kezelték a helyzetet, akkor a létesítmény működőképes maradt. Az akkori műszaki megoldást tanítják az egyetemeken, a hozzászólásokba beteszek egy régi tanulmányt róla. 
  • Nonszensz, mélységesen felháborító is, amikor Magyar Péter azt állítja, hogy ő változtatta meg a lekapcsolási rendet! Magyarországon csak a Rákosi érában illetve a Ceausescu-féle Romániában vették el előbb a lakosságtól az áramot. Magyar Péter nem nézheti ennyire ostobának az embereket, hogy ezt is elhigyják neki!
  • Nagyon kevesen emlékezhetnek rá, de a legutolsó komoly energiahiány miatti országos korlátozás 1987-ben a nagy hóesés idején volt, s az is a termelő vállalatokat meg a közvilágítást érintette jelentősebben.
  • Az eddigi kormányok komolyan vették a kritikus helyzeteket, s felkészültek ELŐRE a problémákra. 
  • 1983-ban volt legutóbb olyan, hogy az atomerőmű szivattyúi nem érték el a Duna lecsökkent vízszintjét, s akkor egy bravúros műszaki megoldással a magyar vízügy kisegítette az erőművet. Ehhez az kellett, hogy IDŐBEN a kormány elrendelje a harmadfokú készültséget és a odarendelje a vízügy szinte teljes hadra fogható kapacitását. Ezt a magyar mérnöki bravúrt tényleg tanítják.
  • ... és azt gondolom, hogy a jelnlegi kormány kríziskezelését is tanítani fogjuk, de nem a jó példák között, hanem azok között, ahogyan nem szabad krízist kezelni!

Magyar Péter hagyja abba a másra mutogatást, vállalja a felelősséget a tettéért!

Azzal, hogy nem intézkedett időben és le kellett állítani az atomerőművet, s egy sor céget is, most olvad el az idei GDP növekedésünk.

Amit az előző kormány az első félévben produkált, azt most szétveri éppen.

Az első féléves GDP növekedésünk 1,7% volt az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami az uniós átlagnál jobb. A jelenlegi kormány hibás, későn meghozott intézkedéseinek hatására a második félévben ez lenullázódik vagy még visszaesés is lehet. S ha a lejtőn elindulunk, akkor nőni fog a munkanélküliség, romlani fognak a lakosság életkörülményei.

Nincs más megoldás, csak az, hogy a kormány kezdjen el dolgozni!”

(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
betakentaur
•••
2026. augusztus 02. 11:15 Szerkesztve
Ez a mi fröccsöntött Ceausescunk nagyon is jól kezeli a helyzetet. Csupán nem a mi javunkra, hanem a megbízókéra. A Kárpátok géniusza is addig tolhatta a biciklit, amíg tudott fizetni, utána megköszönték a szolgálatait. Közben bezsebelt néhány díszdoktorit, királyi vacsorát, katonai parádét. Nincs új a Nap alatt csupán a regular fit változott slim fit-re.
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2026. augusztus 02. 11:14
Félelmetes arra gondolni, hogy a kormány nem is akarja megoldani ezt a válságot, hanem az is lehetséges, hogy felhasználja Brüsszel parancsainak indoklásához. Ilyen a rezsicsökkentés eltörlése, az áremelkedések indoklása, az éltetszínvonal csökkentése.
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. augusztus 02. 11:14
MP1G sz...rban van. Nem először.
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. augusztus 02. 11:10
A képen látható középső ember arckifejezése eléggé méla. Csak nem ismét tele a slimfit?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!