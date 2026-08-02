„A lakosság védelme elsőbbséget élvez, így egy esetleges ellátási válság esetén ők a legutolsók, akiket lekapcsolnának és ez így van 1956 óta hazánkban. A Magyar Nemzetnek nyilatkoztam erről.

Magyar Péter egyszerűen hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet.