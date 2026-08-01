Felvidéki finesz: mi várható Szlovákiában?

Gubík László a gombaszögi nyári táborban július 16-án találkozott Kollai Istvánnal és Tarr Zoltánnal, július 17-én közönség előtt vitázott Michal Šimečkával, a PS elnökével. 18-a már Fiumében érte, ahol az Erdélytől Muraközig terjedő hét magyar nemzetrész vezetője adott egymásnak randevút immár hagyományosnak mondható keretek között. A pártelnök július 24-én pedig a Tusványoson nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen vett részt.

„Üdvözlöm Kollai István kinevezését, régi ismeretség a miénk” – fogalmaz lapunk megkeresésére Gubík. Kimondottan előnyösnek tartja, hogy olyasvalaki veszi át a terület irányítását, aki ugyan budapesti születésű, 2010-től öt évig volt a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, s ahogy a pártelnök fogalmaz, „mind a szomszédság­politikában, mind a kultúrdiplomáciában komoly tapasztalatra tett szert”, így kiválóan ismeri a felvidéki terepet. Tőle Gubík azt tudta meg, hogy zajlanak az átvizsgálás előkészületei, de konkrét tervet még nem vázoltak fel, hogy miként alakítanák ki a rendszert. Az irányt viszont kijelölték a magyarságpolitikának: ez, legalábbis papíron, a be nem avatkozás politikája. „Segíteni akarják az építő munkát folytató szervezeteket az oktatás, a kultúra, az egyház és az agrárium terén, de nem szólnak bele a tevékenységükbe; és az is meg lett fogalmazva a sorok között, hogy az egyes szervezetek, például a sajtó ne szolgáljanak magyarországi pártpolitikai célokat”. Vagyis a be nem avatkozás kétirányú. A politikus megjegyzi, a Felvidéken a probléma eddig sem volt kirívóan jellemző.

A Mandiner hiába kereste meg interjúkérelemmel a helyettes államtitkárt. Kérdés, mekkora mozgástere lesz. Gubík szerint annyit előre lehet bocsátani, hogy Kollai kutatóként, egyetemi adjunktusként inkább az akadémiai szféra embere, szemben két elődjével, akik országgyűlési képviselők is voltak. „Így lehet, hogy nagyobb súlyt fektet majd személyesen az egész rendszer működtetésére, a szakmai irányvonalakra, az irányvonalak betartatására, mintsem az »utazó nagyköveti« létre” – fogalmaz a politikus. Azért jelezte Kollainak, hogy a felvidékieknek számít a személyes jelenlét, és úgy látja, a helyettes államtitkár ezt megértette.