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felkelés merénylet II. Rákóczi Ferenc betegség

A bécsi udvar bérgyilkosaitól is tartania kellett II. Rákóczi Ferencnek

2026. augusztus 01. 06:16

A Habsburgok legtöbbször méreggel próbáltak végezni a fejedelemmel, akit a pestis elkerült, ám így is csaknem belehalt abba, hogy a Tiszából ivott.

2026. augusztus 01. 06:16
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Sal Endre
Sal Endre

II. Rákóczi Ferenc az emlékirataiban azt állította, már néhány éves fiúcskaként az életére törtek, a nevelőapja, Thököly Imre akart végezni vele. Kétségtelen tény, Rákóczi nem örült, hogy az édesanyja, Zrínyi Ilona 1682-ben feleségül ment Thökölyhez, s később úgy tartotta, az anyja 

„kígyót fogadott az ágyába”.

 A Rákóczi által írt gyilkossági kísérletnek azonban nincs írásos nyoma, csak az emlékiratokban tűnik fel, arról nem beszélve, hogy Thököly Imrének – aki a hadi táborokba is magával vitte a kis Rákóczit – számtalan lehetősége lett volna a gyilkosságra, ám nem tette meg. Vélhetően a kis Rákóczi tudattalanul féltékeny volt nevelőapjára, ezért tulajdonította neki a merényletkísérleteket. 

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A felnőtt Rákóczi később a bécsi udvar célkeresztjébe került, a Habsburgok több bérgyilkost is felbéreltek a fejedelem meggyilkolására. 1701 novemberében, miután Rákóczi megszökött a bécsújhelyi börtönből és Lengyelországba menekült, Bécs merénylőket küldött utána. Rákóczi egy konkrét esetet is említett, amikor megérezte, hogy a bérgyilkosával találkozik: „Mivel nem ismertük egymást, leugrottam a kocsiról, és ölelésére közeledve ezt mondottam: a te véred vagyok, bár nem ismersz engem, s 

azt mondják, noha én nem hiszem, hogy üldözöl engem. 

Ha ez így van, azt hiszem, azért teszed, mert úgy hiszed, valami olyat követtem el, ami nem méltó vagy a te véredhez, vagy barátságodhoz. Tehát azért jövök, hogy elhidd és fölismerd: van bennem valami, ami méltó hozzád. Miután megmondtam a nevemet, egy kicsit meghátrált, valóban megdöbbenve, pírral és szégyenkezéssel elárasztva, s nagy tisztelettel közeledett ölelésemre. Ettől kezdve valóban barátom lett, és bevallotta, hogy ötvenezer aranyat ígértek neki, ha elveszejt engem.” 

A négyesztendős Rákóczi. Már ekkor veszélyben volt az élete. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

A fejedelem testőrsége többször is megmentette őt. Megesett, hogy a haditáborban fogtak el egy gyanúsan viselkedő férfit Rákóczi sátránál, akit kivallattak és kiderült, egy szász hadnagy, 

akinek az volt a feladata, hogy méreggel vagy késsel ölje meg Rákóczit. 

Az elbukott szabadságharc után, a rodostói emigrációban sem volt biztonságban. A Habsburg udvar oda is ügynököket küldött, és méreggel igyekezett meggyilkolni a fejedelmet. Ezért ételeit a szigorúan ellenőrzött, hűséges szakácsok készítették, akikben megbízott az idősödő Rákóczi. 

II. Rákóczi Ferenc életére nem csak a Habsburg merénylők voltak veszéllyel, hanem a betegségek is. A százezrek életét kioltó nagy pestisjárvány alatt nem betegedett meg, ellenben a szabadságharc alatt többször is megkörnyékezte a halál. 1704 augusztusában Szegednél például magas lázzal dőlt ágynak és félő volt, nem tudják megmenteni. A fejedelem így írt a betegségről: „Megérkeztem Szegedre, és miután körül zárattam, tartós epelázba estem. (…) Állandóan égő szomjúság gyötört, és csak a Tisza vizével olthattam, 

márpedig ez a fekete és sűrű víz bűzlött a sártól és a haltól, 

mellyel annyira tele volt, hogy nem is lehetett merni belőle anélkül, hogy halat ne fogott volna az ember.” 

Thököly Imre portréja. Rákóczi szerint az életére tört. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Rákóczi a fertőzött víztől kapott a súlyos bélfertőzést, végül a tábor orvosa, a selmecbányai Láng Ambrus János sikeresen meggyógyította. A felvidéki orvos hűséggel szolgálta a fejedelmet, olyannyira, hogy 

később a száműzetésbe is követte. 

Érdekesség, hogy Rákóczi kezdetben bizonytalan volt, hogy bevegye e a felkínált gyógyszert, ám végül megtette. Később így indokolta a döntését: „Volt annyi lélekjelenlétem, hogy a biztos bajjal szemben előnyben részesítettem a bizonytalant” – és bevette a gyógyszert. 

Rákóczi a szegedi megbetegedése kapcsán egy másik veszedelemről is szót ejtett: „Mind e kellemetlenségen kívül a fű között még egy nagy zöld pókfajta is tanyázott, melynek csípése olyan mérges volt, hogy megdagadt tőle az ember teste, és éles fájdalom kínozta. 

Egy tüzértisztem egyszer lenyelt egy ilyen pókot és belehalt.” 

Rákóczi a leírás szerint a mérges dajkapókra gondolhatott, a tüzértiszt pedig azért halhatott meg, mert evés közben lenyelte a pókot, amely megcsípte a torkát. A feldagadt torok okozhatta a tiszt fulladását. 

Rákóczi Ferenc rodostói háza. Itt sem volt nyugta a bécsi udvartól. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Rákóczinak több, csaknem végzetes balesete is volt. A legismertebb 1708. augusztus 3-án esett meg, méghozzá a trencséni csata idején. Mint írta, lóháton vágtatott az árkokon keresztül, amikor bekövetkezett a baleset: „Lovamra bíztam magamat, amely már két árkot átugrott. De a harmadik nyilván túl közel volt, a ló rosszul lendült ugrásra, 

megbotlott, bukfencet vetve összerogyott és kiadta páráját. 

Szerencsémre oldalra vetettem magamat, de bal szemem fölött nagy zúzódás keletkezett és eszméletemet vesztettem.” A merénylők, betegségek és a balesetek ellenére a fejedelem 59 éves koráig élhetett, ami akkoriban a szép kornak számított… 

Nyitókép: II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Következik: II. Rákóczi Ferenc szerelmei.

Forrás: 

Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Osiris, Budapest, 2004 (Millenniumi Magyar Történelem. Életrajzok).

Rákóczi Ferenc: Vallomások, emlékiratok.

 

 

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