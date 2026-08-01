A bécsi udvar bérgyilkosaitól is tartania kellett II. Rákóczi Ferencnek

II. Rákóczi Ferenc az emlékirataiban azt állította, már néhány éves fiúcskaként az életére törtek, a nevelőapja, Thököly Imre akart végezni vele. Kétségtelen tény, Rákóczi nem örült, hogy az édesanyja, Zrínyi Ilona 1682-ben feleségül ment Thökölyhez, s később úgy tartotta, az anyja

„kígyót fogadott az ágyába”.

A Rákóczi által írt gyilkossági kísérletnek azonban nincs írásos nyoma, csak az emlékiratokban tűnik fel, arról nem beszélve, hogy Thököly Imrének – aki a hadi táborokba is magával vitte a kis Rákóczit – számtalan lehetősége lett volna a gyilkosságra, ám nem tette meg. Vélhetően a kis Rákóczi tudattalanul féltékeny volt nevelőapjára, ezért tulajdonította neki a merényletkísérleteket.