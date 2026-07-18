Nem a német, a pestis győzött le bennünket, avagy a Rákóczi-szabadságharc legnagyobb ellenfele

Cserei egy konkrét esetet is leírt. Ezek szerint egy segesvári szűcs pont Gyergyóba ment vadbőrökért, mikor megjelent a vidéken a járvány. Visszament Segesvárra és magával vitte a halált… „Sokszor volt Erdélyben pestis, sokan meg is holtanak, de ugyan maradtanak is meg emberek a pestises helyeken, de most valahová beeshetik, éppen mind kitakarítja a halál a lakosokat” – írta Cserei, aki arról is beszámolt, sok helyen az emberek annyira megadták magukat a sorsnak, hogy a pusztító járvány ellenére a házassági ceremóniát sem halasztották el, mondván, úgyis hamarosan meghalnak, akkor meg mire várjanak?

1709-ben Bécsben is tombolt a pestisjárvány. A festményen egy tábori kórház. Forrás: Wikipedia

A pestis elhatalmasodása után a városok, falvak lakói úgy döntöttek, a mezőkön alkalmi lakhelyeket húznak fel és oda szállították a betegeket, válogatás nélkül, szegényeket, gazdagokat egyaránt. A legtöbbjük ott is halt meg hamarosan. A halottakat aztán mésszel borított tömegsírba temették. Idő után nem volt kegyelem, ha valaki meghalt a házában, az épületet felgyújtották, a ház lakóit, cselédeit pedig kiküldték az erdőre, ahonnan negyven napig nem jöhettek vissza. Cserei szerint