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felkelés Robinson Crusoe II. Rákóczi Ferenc vélemény

A magyar szabadságharcot méltatta a Robinson Crusoe angol írója

2026. június 30. 08:29

Daniel Defoe elismeréssel írt a II. Rákóczi Ferenc vezette magyar felkelésről, szerinte a magyarok ősi jogaik védelmében ragadtak fegyvert.

2026. június 30. 08:29
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Sal Endre
Sal Endre

A világhírű angol író, Daniel Defoe fiatal korában saját újságot szerkesztett. A Weekly Review of the Affairs of France (Heti értekezés Franciaország ügyeiről) című hetilap 1704 februárjában indult, s mint ahogy a neve is sugallta, az angolok által nem annyira kedvelt franciák ügyeit állította középpontba. Defoe a gallok kapcsán foglalkozott a II. Rákóczi Ferenc vezette magyar szabadságharccal, hiszen köztudott volt, hogy XIV. Lajos francia király pénzzel támogatta a magyar felkelést. Az angol író 1704 szeptembere és decembere között minden lapszámban kommentálta a magyar szabadságharc történéseit. 

 

Defoe a hivatalos angol álláspontot képviselte, vagyis a francia támogatás miatt a magyar felkelést is visszafogottan méltatta, ugyanakkor nem hallgatta el, hogy Magyarországon nem vallásháború zajlik, hanem egy nép szabadságharca. A Habsburgok oldalán állt, mert szerinte ők a magyarokkal ellentétben meg tudják óvni a töröktől Európát. „A magyarok sérelmei eredetileg az Ausztriai Ház kegyetlenségeiből és elnyomó uralmából származik és főleg a jezsuita alávaló tevékenységéből, akik ezt a virágzó királyságot feláldozták, lakosságának vérével és szabadságjogaival tékozló módon bántak. Én leszek az utolsó, akik megkísérlem, hogy állítsam: a magyaroknak nem volt meg a legalaposabb okuk szabadságköveteléseikre. 

Az Ausztriai Ház elnyomása és zsarnokoskodása nagyon is elégséges ok arra, hogy a magyarok fegyvert fogjanak, 

és hogy elvesztett privilégiumaik, üldözött vallásuk, papoktól elragadott földjeik, az udvaroncoktól bitorolt méltóságaik – mindezek olyan dolgok, amelyeket vissza kell kapniok” – fogalmazott az újságban Daniel Defoe. 

Az angol író nem vitatta a Rákóczi Ferenc (a képen) vezette felkelés jogosságát. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Defoe úgy látta, Angliának már csak azért sem jönne jól egy magyar győzelem, mert ebben az esetben megerősödne a francia befolyás a térségben, ami pedig rossz a szigetországnak. Olyan békét akart, amely teljesíti a magyarok ésszerű és jogos követeléseit, de nem dönti meg a Habsburgok dominanciáját Magyarországon: „A háború Magyarországon – szabadságharc. 

Ez egy elnyomott nemzet, amely fegyvert fogott, hogy visszaszerezze ősi jogait. 

A nemesség követeli földjeit, tisztségeit, javait, amit elvett a papok kapzsisága, a németek kegyetlensége, a császár miniszterei, ünnepélyes egyezmények szent biztosítékai ellenére. A nép követeli az elveszetett alkotmányt, követeli szabad joggyakorlását és a törvény védelmét, követeli, hogy élete és szabadsága biztonságos legyen, követeli, hogy ne legyen tovább egyiptomi rabságban.”

Végül a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc Defoe kívánalmainak megfelelően végződött, s az ország még hosszú évszázadokig Habsburg befolyás alatt állt. Daniel Defoe markáns véleménye miatt ismert lett Anglia szerte. Ekkor már látszott, hogy az írás az ő világa, kereskedőként ugyanis többször is megbukott. Irodalmi munkásságát talán csak Angliában ismernék ma is, ha nem írja meg 1719-ben a Robinson Crusoe című regényét, amely hihetetlen magasságokba emelte. 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Defoe a lapokban olvasta egy skót tengerész, egy bizonyos Alexander Selkirk történetét, akit 1704-ben egy vita után tettek ki egy lakatlan szigetre, ahol 4 évet és 4 hónapot töltött, majd visszatért a civilizációba. Defoe regényének főszereplője, Robinson Crusoe ezzel szemben 28 évet volt egy lakatlan szigeten, ahová hajótörés után került. A regény nagy sikert aratott, 1844-ben magyarul is megjelent, és azóta is számtalan kiadást ért meg. Több filmadaptáció is született Robinson történetéből. 

Daniel Defoe habár termékeny író volt, később már nem tudta megismételni a Robinson Crusoe sikerét.

 

Idősebb korában sokat betegeskedett és végül 70 éves korában, 1731 áprilisában hunyt el Londonban. Tegyük hozzá, a hitelezők elől menekülve, elszegényedve, ugyanis hiába volt sikeres író, a vállalkozásai sorra csődöt mondtak az élete során, szinte mindig anyagi gondokkal küszködött. Mikor Defoe meghalt, még élt a magyar szabadságharc hőse, II. Rákóczi Ferenc, aki talán a törökországi száműzetésében még olvasott is arról, hogy elhunyt a híres angol író. Négy évvel később aztán Rákóczi is örökre elaludt. 

A Robinson Crusoe első kiadása, amely 1719-ben jelent meg Londonban. 

Érdekesség, hogy Defoe mellett Rákóczi is lapalapító volt, még 1705-ben a bécsi udvar kommunikációjának ellensúlyozására hozta létre az első magyar újságot, a latin nyelven megjelenő Mercurius Hungaricust, amely a magyar szabadságharc sikereiről számolt be. Kevés hatásfokkal, hiszen öt év alatt csupán hét száma jelent meg az újságnak. De erről bővebben majd legközelebb…

Nyitókép: Daniel Defoe, a híres angol író, aki figyelemmel kísérte a magyar szabadságharcot 

Következik: II. Rákóczi Ferenc és az első magyar újság

Forrás: 

A Rákóczi-szabadságharc és Európa. Szerkesztette és válogatta, a magyarázatokkal és jegyzetekkel ellátta Köpeczi Béla. Budapest, 1970, Gondolat. 

 

 

Összesen 2 komment

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lesmiserables
2026. június 30. 08:45
Ismerjük ezeket a nagy nyugati írókat, mert itt az érdek a németséget gyengíteni. Ausztria-Magyarország alatt meg már a csehekről és a románokról zengtek ódákat.
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Halder_1899
2026. június 30. 08:41
Jó és érdekes cikk. Erről nem is tudtam. Köszönjük. Több is lehetne a múltról, a szomorú belpolitikai csatározások helyett.
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