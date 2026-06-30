A magyar szabadságharcot méltatta a Robinson Crusoe angol írója

A világhírű angol író, Daniel Defoe fiatal korában saját újságot szerkesztett. A Weekly Review of the Affairs of France (Heti értekezés Franciaország ügyeiről) című hetilap 1704 februárjában indult, s mint ahogy a neve is sugallta, az angolok által nem annyira kedvelt franciák ügyeit állította középpontba. Defoe a gallok kapcsán foglalkozott a II. Rákóczi Ferenc vezette magyar szabadságharccal, hiszen köztudott volt, hogy XIV. Lajos francia király pénzzel támogatta a magyar felkelést. Az angol író 1704 szeptembere és decembere között minden lapszámban kommentálta a magyar szabadságharc történéseit.

Defoe a hivatalos angol álláspontot képviselte, vagyis a francia támogatás miatt a magyar felkelést is visszafogottan méltatta, ugyanakkor nem hallgatta el, hogy Magyarországon nem vallásháború zajlik, hanem egy nép szabadságharca. A Habsburgok oldalán állt, mert szerinte ők a magyarokkal ellentétben meg tudják óvni a töröktől Európát. „A magyarok sérelmei eredetileg az Ausztriai Ház kegyetlenségeiből és elnyomó uralmából származik és főleg a jezsuita alávaló tevékenységéből, akik ezt a virágzó királyságot feláldozták, lakosságának vérével és szabadságjogaival tékozló módon bántak. Én leszek az utolsó, akik megkísérlem, hogy állítsam: a magyaroknak nem volt meg a legalaposabb okuk szabadságköveteléseikre.