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dull szabolcs ruff bálint Magyar Péter vélemény miniszter

Jól látszik, melyik miniszter tudta felvenni Magyar Péter tempóját, és hogy ki nem

2026. augusztus 06. 09:29

Az államigazgatást nem ilyen fordulatszámra szabták.

2026. augusztus 06. 09:29
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Dull Szabolcs
Dull Szabolcs
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„A választások után villámgyorsan alakult meg az új parlament és kormány, Magyar Péter (és a jobbkeze, Ruff Bálint) ugyanis úgy érezte, hogy a lehető leggyorsabb ütemet kell diktálnia. A politikai történetépítés szempontjából érthető is a sietség: rendszerváltást ígért és két éven át a NER tarthatatlanságáról beszélt, érthető hát, ha gyorsan akar változtatni. A választói elvárás is ez volt, és a mérések is igazolják, hogy az emberek egyetértenek a NER lezárásával és a tiszta lap megkezdésével. 
Csakhogy az államigazgatást nem ilyen fordulatszámra szabták, pláne úgy, hogy számos új szervezetet, minisztériumot most kell felállítani. Olyan híreket hallok, hogy miközben Magyar Péter és Ruff Bálint, vagyis a Miniszterelnökség rövid határidőkkel rengeteg feladatot kiszab az egyes minisztereknek, több minisztériumban még az szmsz-ek elfogadásáig, és az irodák elosztásáig sem jutottak el.
Az egyik most felálló minisztériumból mesélték, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy két hónapja dolgoznak ott az új munkatársak szerződés és fizetés nélkül, miközben a régi minisztériumból odarakott embereknek szerződésük és fizetésük ugyan van, de feladatuk nincsen. 
A miniszterek óhatatlanul más fordulatszámon pörögnek, de a különbségeket úgy ítélhetjük meg távolról, hogy fel tudunk sorolni olyan minisztereket, akik egyszerre szerepelnek sokat a közösségi médiában, akad emlékezetes hozzászólásuk a parlamentben, és szakmai döntéseket is keresztülvittek már. Illetve vannak, akiktől nem sok mindent tud a hírfogyasztó sem felidézni.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 50 komment

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Sorrend:
Agricola
2026. augusztus 06. 11:49
"Az egyik most felálló minisztériumból mesélték, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy két hónapja dolgoznak ott az új munkatársak szerződés és fizetés nélkül, miközben a régi minisztériumból odarakott embereknek szerződésük és fizetésük ugyan van, de feladatuk nincsen. " Mélységes mély a múltnak kútja. Onnan lehet ötleteket nyerni. Osszák meg a feladatokat. Vegyenek példát aa Munkás-paraszt Vörös Hadsereg módszereiből és halmozzanak sikert-sikerre A Politikai tiszt (politikai komisszár) a Munkás-paraszt Vörös Hadseregben az ideológiai irányvonalért, a katonák oktatásáért és a harci kedv fokozásáért felelős tiszt volt, aki a katonai parancsnok mellett ellenőrizte a lojalitást. Ellenőrizték a volt cári tiszteket, akik húzták az igát.
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savrena
2026. augusztus 06. 11:48
Off: ki az a csinos hölgy Polos mögött? On: ...
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Gintonic68
2026. augusztus 06. 11:47
Carlo Goldoni: Két úr szolgája c. vígjátéka jut eszembe... Nagyon nehéz az egyeztetés, a tapasztalatlan vezetésnek, sok-sok "jótanáccsal" kell küszködniük miközben az előző időszak nem politikus szakembereit is bizalmatlanul méregetik, vagy rugdossák ki...
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Zsolt75
2026. augusztus 06. 11:47
Jól látod. Nincs kormányzás, csak filmszínház.
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