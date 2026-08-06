„A választások után villámgyorsan alakult meg az új parlament és kormány, Magyar Péter (és a jobbkeze, Ruff Bálint) ugyanis úgy érezte, hogy a lehető leggyorsabb ütemet kell diktálnia. A politikai történetépítés szempontjából érthető is a sietség: rendszerváltást ígért és két éven át a NER tarthatatlanságáról beszélt, érthető hát, ha gyorsan akar változtatni. A választói elvárás is ez volt, és a mérések is igazolják, hogy az emberek egyetértenek a NER lezárásával és a tiszta lap megkezdésével.

Csakhogy az államigazgatást nem ilyen fordulatszámra szabták, pláne úgy, hogy számos új szervezetet, minisztériumot most kell felállítani. Olyan híreket hallok, hogy miközben Magyar Péter és Ruff Bálint, vagyis a Miniszterelnökség rövid határidőkkel rengeteg feladatot kiszab az egyes minisztereknek, több minisztériumban még az szmsz-ek elfogadásáig, és az irodák elosztásáig sem jutottak el.

Az egyik most felálló minisztériumból mesélték, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy két hónapja dolgoznak ott az új munkatársak szerződés és fizetés nélkül, miközben a régi minisztériumból odarakott embereknek szerződésük és fizetésük ugyan van, de feladatuk nincsen.

A miniszterek óhatatlanul más fordulatszámon pörögnek, de a különbségeket úgy ítélhetjük meg távolról, hogy fel tudunk sorolni olyan minisztereket, akik egyszerre szerepelnek sokat a közösségi médiában, akad emlékezetes hozzászólásuk a parlamentben, és szakmai döntéseket is keresztülvittek már. Illetve vannak, akiktől nem sok mindent tud a hírfogyasztó sem felidézni.”

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