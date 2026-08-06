Csütörtökön tetőzik a hőhullám, akár 42 fok is lehet

A Dunántúlon a szél északnyugatira fordul, a késő délutáni óráktól egyre többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

Pénteken átmenetileg néhány fokkal mérséklődhet a kánikula, ám az előrejelzések szerint a felfrissülés rövid életű lesz, a következő napokban ismét visszatér a hőség.

Sorra dőltek meg a melegrekordok