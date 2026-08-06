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nyár hungaromet időjárás levegő meleg kánikula hőmérséklet

Csütörtökön tetőzik a hőhullám, akár 42 fok is lehet

2026. augusztus 06. 06:36

Az ország nagy részén 36 és 42 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható, miközben a levegő továbbra is rendkívül száraz marad.

2026. augusztus 06. 06:36
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Csütörtökön éri el csúcspontját az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma.

Az ország nagy részén 36 és 42 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható, miközben a levegő továbbra is rendkívül száraz marad, az éjszakák pedig sokfelé nem hoznak érdemi lehűlést.

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A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan napos időre lehet számítani, időnként gomolyfelhőkkel. Ezekből estig csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar.

A Dunántúlon a szél északnyugatira fordul, a késő délutáni óráktól egyre többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

Pénteken átmenetileg néhány fokkal mérséklődhet a kánikula, ám az előrejelzések szerint a felfrissülés rövid életű lesz, a következő napokban ismét visszatér a hőség.

Sorra dőltek meg a melegrekordok

A rendkívüli hőség szerdán több rekordot is megdöntött.

A HungaroMet adatai szerint a budapesti János-hegyen hajnalban mindössze 28 Celsius-fokig hűlt le a levegő, ami új országos és fővárosi rekordnak számít a legmagasabb minimumhőmérséklet tekintetében.

Napközben országszerte több mérőállomáson is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Mohorán és Budapest Újpesten 41,1, míg Hortobágy-Halastón és Derekegyházon 41,2 Celsius-fokot mértek.

Az országos napi melegrekord végül Budakalászon született, ahol 41,4 Celsius-fokot regisztráltak, meghaladva az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos korábbi csúcsot.

A fővárosban Újpesten 41,1 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amely szintén új napi rekordnak számít. A korábbi budapesti csúcsot 1947-ben, a Gellért-hegy állomáson mért 39 Celsius-fok jelentette.

Magyar Péter miniszterelnök szerda esti bejelentkezésében 43 Celsius-fokos hőmérsékletről beszélt, ezt azonban hivatalos meteorológiai mérés nem támasztotta alá.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
hakapeszim
2026. augusztus 06. 07:33
Én bevallom, kedvelem ezt az időt. Megyek az utcán, és tiszta Dél Európa feeling. Ráadásul pont azok nyavalyognak a legjobban, akiket igazából nem is érint, irodai dolgozók. Mert ha egy aszfaltozónak melege van, vagy egy kőművesnek, azt megértem.
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1
1
ittésmost
2026. augusztus 06. 07:10
ez a dagadt prostituált "dundi-fan" viccesnek tartja magát? Szóljon valaki neki, hogy nem az.
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3
2
hernadvolgyi-2
2026. augusztus 06. 06:50
"Ég a napmelegtől a kopár szík sarja," A tiszások meg bekaphatják!
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2
2
dundi-fan
2026. augusztus 06. 06:43
Látom, a mandiner is beállt a globalista kórusba! Nyár van, meleg van. A fidesz alatt sokkal melegebb volt. A dundi az 50-60 fokos hőségeket is megoldotta, úgy, hogy a duna közben teljesen kiszáradt, és Paks sem állt le. Hagyjuk ezeket a kamu rekord dumákat, Szögezzük le itt is, hogy a dundi Isten ajándéka volt Magyarországnak, és a proli csőcselék nem becsülte meg eléggé! Nem hatvanpuszta járt volna neki, hamem a nevére kellett volna írni a budai várat, és még akkor is mi tartoznánk azért a sok jóságért, és áldozatért, amit értünk tett!
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2
6
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