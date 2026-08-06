Csütörtökön tetőzik a hőhullám, akár 42 fok is lehet

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Az ország nagy részén 36 és 42 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható, miközben a levegő továbbra is rendkívül száraz marad.
Csütörtökön éri el csúcspontját az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma.
Az ország nagy részén 36 és 42 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható, miközben a levegő továbbra is rendkívül száraz marad, az éjszakák pedig sokfelé nem hoznak érdemi lehűlést.
A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan napos időre lehet számítani, időnként gomolyfelhőkkel. Ezekből estig csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar.
A Dunántúlon a szél északnyugatira fordul, a késő délutáni óráktól egyre többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.
Pénteken átmenetileg néhány fokkal mérséklődhet a kánikula, ám az előrejelzések szerint a felfrissülés rövid életű lesz, a következő napokban ismét visszatér a hőség.
A rendkívüli hőség szerdán több rekordot is megdöntött.
A HungaroMet adatai szerint a budapesti János-hegyen hajnalban mindössze 28 Celsius-fokig hűlt le a levegő, ami új országos és fővárosi rekordnak számít a legmagasabb minimumhőmérséklet tekintetében.
Napközben országszerte több mérőállomáson is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Mohorán és Budapest Újpesten 41,1, míg Hortobágy-Halastón és Derekegyházon 41,2 Celsius-fokot mértek.
Az országos napi melegrekord végül Budakalászon született, ahol 41,4 Celsius-fokot regisztráltak, meghaladva az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos korábbi csúcsot.
A fővárosban Újpesten 41,1 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amely szintén új napi rekordnak számít. A korábbi budapesti csúcsot 1947-ben, a Gellért-hegy állomáson mért 39 Celsius-fok jelentette.
Magyar Péter miniszterelnök szerda esti bejelentkezésében 43 Celsius-fokos hőmérsékletről beszélt, ezt azonban hivatalos meteorológiai mérés nem támasztotta alá.
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