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beruházás kecskemét baross gábor vasútfejlesztési terv lajosmizse uniós pénz fejlesztés budapest

Véget vetünk a vasútrombolás korának

2026. augusztus 05. 17:48

A lajosmizsei vonal fejlesztése a vasúton utazók ugrásszerű növekedését hozhatja.

2026. augusztus 05. 17:48
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Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
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„A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervnek és a hazahozott uniós pénzeknek köszönhetően hosszú évek rombolása után végre korszerűsítjük a budapesti előváros egyik legrosszabb állapotú, még dízelüzemű vasútvonalát, a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vonalat.

A jelenlegi helyzet:

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Az egyvágányú pálya zömén 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, mindössze óránként tudnak vonatokat indítani egy irányba, korszerűtlen, gyakran meghibásodó dízelvonatok szolgálják ki a vonalat.

Mit jelent a fejlesztés?

A beruházás célja, hogy az egyetlen nem villamosított elővárosi vasútvonalat is villamosítsuk, így dízel helyett a jövőben villanyvontatással közlekedjenek a motorvonatok, jelentősen csökkentve a zajterhelést.

Ez fog történni:

- második vágány épül a belső szakaszon,

- a külső részen is kétvágányúak lesznek egyes szakaszok,

-  az uniós kohéziós alapból (IKOP Plusz) mintegy 240 milliárd forint értékben jelentősen javul Gyál, Dabas, Ócsa és térségük elővárosi kiszolgálása.

Nem a nulláról indulunk:

Már a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként 2022-ben elrendeltem, hogy készüljenek építési engedélyes tervek, ezek jó alapot szolgálnak arra, hogy színvonalas vasutat kapjanak a térségben utazók is.

Ideális esetben a kivitelezés 2030-ig elindulhat.

Mit jelent ez az utasoknak?

A megújuló vonal Lajosmizse felől Kecskeméten is elővárosi szerepet lát el.

Pár év alatt az érintett településeken:

- modern, emberközpontú állomások,

- sűrűbb személyvonati, elővárosi közlekedés,

- több P+R autóparkoló,

- több B+R kerékpártároló,

- akadálymentes peronok,

- kulturált állomásépületek,

- modern, alacsony padlós motorvonatok szolgálják majd az utasokat.

 A közúti közlekedés is nyer:

Külön szintű közúti átjárók valósulhatnak meg Kispesten az Üllői útnál és az Ady Endre útnál, de lehetségesek további külön szintű keresztezések a XVIII., XIX. kerületben és Gyálon is.

Miért fontos ez a beruházás?

Az elővárosi vasutat még a legrosszabb állapotban is igénybe veszik az utasok, a ritka, döcögő S21-es vonatok gyakran zsúfoltak.

Ez a térség kiváló példa arra, hogy a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában szereplő fejlesztések haszna milyen nagy lehet, hogy mekkora aranytartalék van a budapesti vasúti közlekedésben.

A lajosmizsei vonal fejlesztése a vasúton utazók ugrásszerű növekedését hozhatja. Ezzel csökkenteni lehet az M5-ös autópálya és a dél-pesti térség közútjainak leterheltségét, Budapest levegőszennyezettségét.

Véget vetünk a vasútrombolás korának.

Hamarosan a térség meghatározó településeinek vezetőivel, többek között a gyáli polgármesterével is egyeztetni fogok a beruházás fontosságáról, most pénteken.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 15 komment

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Beszartak-a-fideszesek
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2026. augusztus 05. 18:57 Szerkesztve
AGab 2026. augusztus 05. 18:54 Őszintén, miről beszélez a Vitézy-őegyjószakember-Dávid??? Vasútrombolás? Ember jártál már Magyarországon? Az elmúlt évben többet fejlődött a vasút, mint valaha. Emeletes svájci Flirt vonatok, megújult pályaudvarok, bekamerázott kocsik, nem (volt) grafitizett szerelvény, klímása stb. Biztos nem mindenhol olyan jó, mint az agglomerációban, de ennyire ne legyünk már elvakult propagandisták, mert kiderül, hogy Vitézy csak egy felépített hazug, utolsó tiszás propagandista. (Már kiderült.) Kigyulladt régi mozdonyok, órás késések, vonatpótló buszok, kisiklott szerelvények és a többi. Birka vagy, fideszes, de a vinnyogásotok már a kutyát sem érdekli. 😊
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 18:56
Á, Vitézy. A Fidesz támogatta két éve a főpolgármester-választáson. Minden fideszes idióta. 😊
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0
0
AGab
2026. augusztus 05. 18:54
Őszintén, miről beszélez a Vitézy-őegyjószakember-Dávid??? Vasútrombolás? Ember jártál már Magyarországon? Az elmúlt évben többet fejlődött a vasút, mint valaha. Emeletes svájci Flirt vonatok, megújult pályaudvarok, bekamerázott kocsik, nem (volt) grafitizett szerelvény, klímása stb. Biztos nem mindenhol olyan jó, mint az agglomerációban, de ennyire ne legyünk már elvakult propagandisták, mert kiderül, hogy Vitézy csak egy felépített hazug, utolsó tiszás propagandista. (Már kiderült.)
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3
0
Toma78
2026. augusztus 05. 18:49
Ezt a csodát ma láthatták az emberek zuglóba. A fák és a bokrok kiírtásást a vasúti pálya környékén!!! Vasútfejlesztés? Vettél két új házat meg vonatot a terepasztalkádra? Mert ugye azt te se hiszed komolyan, hogy a nyájat leszámítva bárki is elhiszi neked ,hogy a hamarosan érkezö szerelvényekhez neked bármi közöd is van. Persze ott fogsz vigyorogni mellette a homokos rusnya pofáddal, de hát ez kurva kevés nyomorult .. uniós pénzek? Amit már 2x bejelentették, hogy haza hoztatok, de senki se látott abból még egy centet sem. Majd Peti bohóc hátulról dzárazon toló barátod bejelentette, hogy az Orbán miatt nem jön haza semmi? Dávidka van az a szint ami alá egy ilyen homokos kóklernek se kellene súllyednie. Nyugodtan ülj vissza a terepasztalkádon vonatozgassál a maminál. Este fél is dughatod őket magadba ahová csak szeretnéd csak húzzál el a közéletből a büdős picsába!👋🖕🤡🖕
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