Miért fontos ez a beruházás?

Az elővárosi vasutat még a legrosszabb állapotban is igénybe veszik az utasok, a ritka, döcögő S21-es vonatok gyakran zsúfoltak.

Ez a térség kiváló példa arra, hogy a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában szereplő fejlesztések haszna milyen nagy lehet, hogy mekkora aranytartalék van a budapesti vasúti közlekedésben.