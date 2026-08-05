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A lajosmizsei vonal fejlesztése a vasúton utazók ugrásszerű növekedését hozhatja.
„A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervnek és a hazahozott uniós pénzeknek köszönhetően hosszú évek rombolása után végre korszerűsítjük a budapesti előváros egyik legrosszabb állapotú, még dízelüzemű vasútvonalát, a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vonalat.
A jelenlegi helyzet:
Az egyvágányú pálya zömén 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, mindössze óránként tudnak vonatokat indítani egy irányba, korszerűtlen, gyakran meghibásodó dízelvonatok szolgálják ki a vonalat.
Mit jelent a fejlesztés?
A beruházás célja, hogy az egyetlen nem villamosított elővárosi vasútvonalat is villamosítsuk, így dízel helyett a jövőben villanyvontatással közlekedjenek a motorvonatok, jelentősen csökkentve a zajterhelést.
Ez fog történni:
- második vágány épül a belső szakaszon,
- a külső részen is kétvágányúak lesznek egyes szakaszok,
- az uniós kohéziós alapból (IKOP Plusz) mintegy 240 milliárd forint értékben jelentősen javul Gyál, Dabas, Ócsa és térségük elővárosi kiszolgálása.
Nem a nulláról indulunk:
Már a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként 2022-ben elrendeltem, hogy készüljenek építési engedélyes tervek, ezek jó alapot szolgálnak arra, hogy színvonalas vasutat kapjanak a térségben utazók is.
Ideális esetben a kivitelezés 2030-ig elindulhat.
Mit jelent ez az utasoknak?
A megújuló vonal Lajosmizse felől Kecskeméten is elővárosi szerepet lát el.
Pár év alatt az érintett településeken:
- modern, emberközpontú állomások,
- sűrűbb személyvonati, elővárosi közlekedés,
- több P+R autóparkoló,
- több B+R kerékpártároló,
- akadálymentes peronok,
- kulturált állomásépületek,
- modern, alacsony padlós motorvonatok szolgálják majd az utasokat.
A közúti közlekedés is nyer:
Külön szintű közúti átjárók valósulhatnak meg Kispesten az Üllői útnál és az Ady Endre útnál, de lehetségesek további külön szintű keresztezések a XVIII., XIX. kerületben és Gyálon is.
Miért fontos ez a beruházás?
Az elővárosi vasutat még a legrosszabb állapotban is igénybe veszik az utasok, a ritka, döcögő S21-es vonatok gyakran zsúfoltak.
Ez a térség kiváló példa arra, hogy a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában szereplő fejlesztések haszna milyen nagy lehet, hogy mekkora aranytartalék van a budapesti vasúti közlekedésben.
A lajosmizsei vonal fejlesztése a vasúton utazók ugrásszerű növekedését hozhatja. Ezzel csökkenteni lehet az M5-ös autópálya és a dél-pesti térség közútjainak leterheltségét, Budapest levegőszennyezettségét.
Véget vetünk a vasútrombolás korának.
Hamarosan a térség meghatározó településeinek vezetőivel, többek között a gyáli polgármesterével is egyeztetni fogok a beruházás fontosságáról, most pénteken.”
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert