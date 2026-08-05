Háborús molinóval érkeztek a szerbek Szombathelyre (VIDEÓ)

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A belgrádi drukkerek „Dicsőség a Vihar áldozatainak” feliratú molinóval jelentek meg a nézőtéren.
A Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában az izraeli Hapoel Beer Sheva a szerb Crvena zvezda együttesét fogadta. Mivel az izraeli csapatok a biztonsági előírások és a háborús helyzet miatt nem rendezhetik meg hazai mérkőzéseiket a saját pályájukon, a találkozónak semleges helyszínként a szombathelyi Haladás Sportkomplexum adott otthont. Az izraeli együttes végül 1-0-s előnyt harcolt ki a jövő keddi, szerbiai visszavágóra.
A mérkőzés pikantériáját adta, hogy a szerb klubot a Ferencváros korábbi sikeres edzője, Dejan Sztankovics irányítja, de a piros-fehéreknél szerepel a nyáron az FTC-től igazolt Abu Fani is. A találkozó biztonsági kockázatai miatt a hatóságok fokozott ellenőrzést vezettek be, a stadionba pedig kizárólag a két klub korlátozott számú szurkolói léphettek be.
A belgrádi drukkerek „Dicsőség a Vihar áldozatainak” feliratú molinóval jelentek meg a nézőtéren.
– szúrta ki a Magyar Nemzet.
31 évvel ezelőtt, 1995. augusztus 4-én vette kezdetét a délszláv háború egyik legjelentősebb katonai eseménye, a Vihar hadművelet, amelynek célja a szerb ellenőrzés alatt álló Krajina visszafoglalása volt. A sikeres horvát offenzíva nyomán a helyi lakosság jelentős része elmenekült a térségből, ezért Szerbiában a konfliktus ezen utolsó szakaszát mindmáig tragédiaként és civil áldozatokkal járó üldöztetésként élik meg. Az említett molinó így ezen történelmi esemény szerb áldozatainak állít emléket.
Fotó: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP