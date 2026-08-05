Háborús molinóval érkeztek a szerbek Szombathelyre (VIDEÓ)

A Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában az izraeli Hapoel Beer Sheva a szerb Crvena zvezda együttesét fogadta. Mivel az izraeli csapatok a biztonsági előírások és a háborús helyzet miatt nem rendezhetik meg hazai mérkőzéseiket a saját pályájukon, a találkozónak semleges helyszínként a szombathelyi Haladás Sportkomplexum adott otthont. Az izraeli együttes végül 1-0-s előnyt harcolt ki a jövő keddi, szerbiai visszavágóra.

A mérkőzés pikantériáját adta, hogy a szerb klubot a Ferencváros korábbi sikeres edzője, Dejan Sztankovics irányítja, de a piros-fehéreknél szerepel a nyáron az FTC-től igazolt Abu Fani is. A találkozó biztonsági kockázatai miatt a hatóságok fokozott ellenőrzést vezettek be, a stadionba pedig kizárólag a két klub korlátozott számú szurkolói léphettek be.