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ferencváros szombathely crvena zvezda bajnokok ligája zvezda dejan sztankovics

Háborús molinóval érkeztek a szerbek Szombathelyre (VIDEÓ)

2026. augusztus 05. 11:40

A belgrádi drukkerek „Dicsőség a Vihar áldozatainak” feliratú molinóval jelentek meg a nézőtéren.

2026. augusztus 05. 11:40
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A Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában az izraeli Hapoel Beer Sheva a szerb Crvena zvezda együttesét fogadta. Mivel az izraeli csapatok a biztonsági előírások és a háborús helyzet miatt nem rendezhetik meg hazai mérkőzéseiket a saját pályájukon, a találkozónak semleges helyszínként a szombathelyi Haladás Sportkomplexum adott otthont. Az izraeli együttes végül 1-0-s előnyt harcolt ki a jövő keddi, szerbiai visszavágóra.

A mérkőzés pikantériáját adta, hogy a szerb klubot a Ferencváros korábbi sikeres edzője, Dejan Sztankovics irányítja, de a piros-fehéreknél szerepel a nyáron az FTC-től igazolt Abu Fani is. A találkozó biztonsági kockázatai miatt a hatóságok fokozott ellenőrzést vezettek be, a stadionba pedig kizárólag a két klub korlátozott számú szurkolói léphettek be.

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A belgrádi drukkerek „Dicsőség a Vihar áldozatainak” feliratú molinóval jelentek meg a nézőtéren.

– szúrta ki a Magyar Nemzet.

31 évvel ezelőtt, 1995. augusztus 4-én vette kezdetét a délszláv háború egyik legjelentősebb katonai eseménye, a Vihar hadművelet, amelynek célja a szerb ellenőrzés alatt álló Krajina visszafoglalása volt. A sikeres horvát offenzíva nyomán a helyi lakosság jelentős része elmenekült a térségből, ezért Szerbiában a konfliktus ezen utolsó szakaszát mindmáig tragédiaként és civil áldozatokkal járó üldöztetésként élik meg. Az említett molinó így ezen történelmi esemény szerb áldozatainak állít emléket.

Fotó: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP

 

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Összesen 4 komment

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astonph00125
2026. augusztus 05. 13:18
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. augusztus 05. 13:07
ÉS MI ADTUNK FEGYVERT A MÁIG HÁLÁS HORVÁTOKNAK- JA NEM HÁLÁSAK- MERT NINCS OLAJ AZ ADRIA VEZETÉKEN
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cutcopy
2026. augusztus 05. 12:51
És akkor most megbüntetik a Haladást..? )
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astonph00125
2026. augusztus 05. 11:52
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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