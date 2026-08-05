Újra Kijevet lőtték az oroszok: több mint egy tucat ember meghalt

Tizennégy ember életét vesztette, és huszonheten megsebesültek a kedd éjszakai orosz rakétacsapásokban Kijev környékén - közölte a helyi mentőszolgálat a Telegramon.

A tájékoztatás szerint a térségben számos raktárépület megrongálódott.

Nem sokkal korábban a kijevi hatóságok azt közölték, hogy az ukrán fővárost ért csapásokban egy nő meghalt, és huszonketten megsebesültek.