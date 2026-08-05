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életét vesztette meghalt orosz ember kijev

Újra Kijevet lőtték az oroszok: több mint egy tucat ember meghalt

2026. augusztus 05. 07:20

A tájékoztatás szerint a térségben számos raktárépület megrongálódott.

2026. augusztus 05. 07:20
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Tizennégy ember életét vesztette, és huszonheten megsebesültek a kedd éjszakai orosz rakétacsapásokban Kijev környékén - közölte a helyi mentőszolgálat a Telegramon.

A tájékoztatás szerint a térségben számos raktárépület megrongálódott.

Nem sokkal korábban a kijevi hatóságok azt közölték, hogy az ukrán fővárost ért csapásokban egy nő meghalt, és huszonketten megsebesültek.

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(MTI)

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

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Összesen 7 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 08:06
obakapimaki nickes beltenyészet szerint Oroszország védi az EGÉSZ világot az ukránoktól. HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA. 🤣🤣🤣🤣🤣 Jaj, te istenbarma.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 08:05
kipi137-2Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 05. 07:55 Pillanatnyilag Moszkva néha sistereg az ukránszászok drónjaitól, Kijev meg ég. Arra imádkozz, hogy ne kezdjenek el égni a dróntámadások irányítóinak székhelyei a OTAN németországi főhadiszállásán. Mert akkor belebújnál a fideszesek szaros lyukába is. Fideszesek? Azok meg kik? Jaj tudom, akik ki lesznek irtva. De igazad van. Az a néhány olajfinomító, amit Moszkvában kilőttek az semmiség. Barom magyar.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 08:02
obakapimakiBeszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 05. 07:56 ork-rain felszopó, szargerincű trollgeci! Amég itt hazudozol, addig is döglenek az ork-rain állatok halomra, Hála és Dicsőség a hős Orosz haderőnek, amely szégyenszemre egyedül védi a világot ezektől a korrupt náci szaroktól.. Na, ratyi, akkor ismét szájba szartak a fideszesek? Nem, titeket szartak szájba április 12-én, ráadásul csúnyán. De nem értem, hogy a magadfajta idegen érdekeket kiszolgáló álmagyar miért nem költözik Oroszországba? Én megértem, hogy 1945-ben a jó kurva édesanyád baszták sorba a ruszki bakák, de azért nem kell annyira visszasírni apádékat. 😊
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Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. augusztus 05. 07:50 Szerkesztve
Holnap meg Moszkva fog lángolni, meg pár orosz megdöglik. És?
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