Újra Kijevet lőtték az oroszok: több mint egy tucat ember meghalt

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A tájékoztatás szerint a térségben számos raktárépület megrongálódott.
Tizennégy ember életét vesztette, és huszonheten megsebesültek a kedd éjszakai orosz rakétacsapásokban Kijev környékén - közölte a helyi mentőszolgálat a Telegramon.
A tájékoztatás szerint a térségben számos raktárépület megrongálódott.
Nem sokkal korábban a kijevi hatóságok azt közölték, hogy az ukrán fővárost ért csapásokban egy nő meghalt, és huszonketten megsebesültek.
(MTI)
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP