Orbán Anita „pragmatikus” viszonyra törekszik Oroszországgal

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A magyar külügyminiszter a Süddeutsche Zeitungnak adott interjút.
Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes a bajor Süddeutsche Zeitungnak adott interjút. Orbán részt vehetett a bajorországi Kloster Banzban tartott, CSU-hoz kötődő nyári tanácskozáson. A miniszter elmondta: 2018-ban hívtak meg magyar képviselőt az eseményre, azóta pedig „nyolc éven át politikai nézeteltérések akadályozták” a részvételt.
E tanácskozás után néhány nappal, július 30-án Markus Söder bajor miniszterelnök Budapesten tárgyalt Magyar Péterrel. Söder ekkor arról beszélt, hogy véget ért a két fél kapcsolatát jellemző „kis jégkorszak”, és bejelentették egy bajor–magyar kormánybizottság felállítását is.
Orbán Anita az interjúban nem vitatta, hogy a kormányváltás utáni magyarországi változtatások rendkívül gyorsan követik egymást:
„Tudom, hogy rohamtempóban haladunk”.
Szerinte egy legalább egy évtizeden át „államfoglalással” jellemezhető rendszert kell lebontaniuk.
A magyar külügyminiszter az Oroszországgal való kapcsolattartásról is beszélt: „Pragmatikus kapcsolatra törekszünk Moszkvával” – fogalmazott Orbán Anita, hangsúlyozva: Magyarország olaj- és gázellátásának nagy része továbbra is Oroszországból érkezik, és a két országnak megállapodása van két új paksi atomerőművi blokk megépítéséről is. A külügyminiszter szerint ez a kapcsolat két szuverén ország olyan viszonyát jelenti, amelyben egyik fél sem avatkozik be a másik belügyeibe, és kölcsönösen tiszteletben tartják egymás nemzeti érdekeit.
Fotó forrása: Orbán Anita Fb