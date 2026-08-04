Orbán Anita „pragmatikus” viszonyra törekszik Oroszországgal

Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes a bajor Süddeutsche Zeitungnak adott interjút. Orbán részt vehetett a bajorországi Kloster Banzban tartott, CSU-hoz kötődő nyári tanácskozáson. A miniszter elmondta: 2018-ban hívtak meg magyar képviselőt az eseményre, azóta pedig „nyolc éven át politikai nézeteltérések akadályozták” a részvételt.

E tanácskozás után néhány nappal, július 30-án Markus Söder bajor miniszterelnök Budapesten tárgyalt Magyar Péterrel. Söder ekkor arról beszélt, hogy véget ért a két fél kapcsolatát jellemző „kis jégkorszak”, és bejelentették egy bajor–magyar kormánybizottság felállítását is.