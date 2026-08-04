Ft
Ft
39°C
22°C
Ft
Ft
39°C
22°C
08. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Anita Oroszország diplomácia

Orbán Anita „pragmatikus” viszonyra törekszik Oroszországgal

2026. augusztus 04. 20:09

A magyar külügyminiszter a Süddeutsche Zeitungnak adott interjút.

2026. augusztus 04. 20:09
null

Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes a bajor Süddeutsche Zeitungnak adott interjút. Orbán részt vehetett a bajorországi Kloster Banzban tartott, CSU-hoz kötődő nyári tanácskozáson. A miniszter elmondta: 2018-ban hívtak meg magyar képviselőt az eseményre, azóta pedig „nyolc éven át politikai nézeteltérések akadályozták” a részvételt.

E tanácskozás után néhány nappal, július 30-án Markus Söder bajor miniszterelnök Budapesten tárgyalt Magyar Péterrel. Söder ekkor arról beszélt, hogy véget ért a két fél kapcsolatát jellemző „kis jégkorszak”, és bejelentették egy bajor–magyar kormánybizottság felállítását is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Anita az interjúban nem vitatta, hogy a kormányváltás utáni magyarországi változtatások rendkívül gyorsan követik egymást:

 „Tudom, hogy rohamtempóban haladunk”.

 Szerinte egy legalább egy évtizeden át „államfoglalással” jellemezhető rendszert kell lebontaniuk.

A magyar külügyminiszter az Oroszországgal való kapcsolattartásról is beszélt: „Pragmatikus kapcsolatra törekszünk Moszkvával” – fogalmazott Orbán Anita, hangsúlyozva: Magyarország olaj- és gázellátásának nagy része továbbra is Oroszországból érkezik, és a két országnak megállapodása van két új paksi atomerőművi blokk megépítéséről is. A külügyminiszter szerint ez a kapcsolat két szuverén ország olyan viszonyát jelenti, amelyben egyik fél sem avatkozik be a másik belügyeibe, és kölcsönösen tiszteletben tartják egymás nemzeti érdekeit.

 

Fotó forrása: Orbán Anita Fb

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2026. augusztus 04. 20:58
Úgy, hogy zavart pofával ül Magyar Péter mellett a parlamentben?
Válasz erre
0
0
astonph00125
2026. augusztus 04. 20:56
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
Válasz erre
0
0
Globalfake
2026. augusztus 04. 20:47
addig röhögj amit tudsz cigánykurva...
Válasz erre
1
0
Szerintem
•••
2026. augusztus 04. 20:41 Szerkesztve
Hihi, pont orosz mintájú diktatúrát épít a tiszar. Ha van mi pragmatikus, az annak kitanulmányozása és alkalmazása. Hát mondja még valaki, hogy nem ezek a Putyin pincsik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!