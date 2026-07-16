„Ja, szerintem is problémás a Bem rakpartról a BYD-nál landolni.

Legalább annyira, mint amikor valaki utazó nagykövetből lesz egy LNG-s multi regionális felelőse, hogy utána a Vodafone Global éléről érkezzen vissza a Bem rakpartra. A forgóajtónak ugyanis az a tulajdonsága, hogy forog: oda-vissza, keletről nyugatra, nyugatról keletre.