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byd Orbán Anita Szijjártó Péter

Problémás a Bem rakpartról a BYD-nál landolni

2026. július 16. 21:27

A forgóajtónak ugyanis az a tulajdonsága, hogy forog: oda-vissza, keletről nyugatra, nyugatról keletre.

2026. július 16. 21:27
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Schiffer András
Schiffer András
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„Ja, szerintem is problémás a Bem rakpartról a BYD-nál landolni.

Legalább annyira, mint amikor valaki utazó nagykövetből lesz egy LNG-s multi regionális felelőse, hogy utána a Vodafone Global éléről érkezzen vissza a Bem rakpartra. A forgóajtónak ugyanis az a tulajdonsága, hogy forog: oda-vissza, keletről nyugatra, nyugatról keletre.

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És ha jól megolajozzák néhány cikluskorlátozással + egy kis politikusi fizetéscsökkentéssel: még gyorsabban tud forogni! Hajrá!”

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 3 komment

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mostar2222
2026. július 16. 22:01
bandika, innentől BYD és kínai érdekeket fog szolgálni. Tapsolj, az a dolgod.
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Ekrü123
2026. július 16. 21:51
Akik a politika után világcégekhez mentek: -José Manuel Barroso: Az Európai Bizottság korábbi elnöke (2004–2014) hatalmas nemzetközi visszhangot kiváltva a Goldman Sachs nemzetközi befektetési bankhoz igazolt, ahol a londoni részleg elnöke és tanácsadója lett. -Günther Oettinger: Az EU korábbi energia- és költségvetési biztosa, jelenleg a Herrenknecht nevű német alagútfúró vállalat felügyelőbizottságának alelnöke. -Gerhard Schröder: Volt német kancellár, aki pályafutása után az orosz többségi állami tulajdonú energetikai óriásokhoz, a [Rosznyeftyhez] és a [Nord Stream AG]-hoz csatlakozott. S a magyarok: Bajnai Gordon (miniszterelnök, 2009-2010) kormányfői megbízatása több nemzetközi vállalat és befektetési alap tanácsadójaként is dolgozott. Oszkó Péter (pénzügyminiszter, 2009–2010) a magántőke-befektetések világában folytatta pályafutását. De lehetne írni Kóka Jánost is és még sokan másokat...
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orokkuruc-2
2026. július 16. 21:36
Sifi, és a shelles majom? (Gyk: kapitány) He? Csak a hasbara meg a SzaDeSZ?
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