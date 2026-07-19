Szijjártó Péter nem tétlenkedett: új pozíciójában hívta fel a szegedi polgármestert

„Kérem, öncélú, kétségbeesett, hazug támadásoktól mentesíteni! Szeged érdeke az első! Építsük együtt a fejlődő, élhető, gyönyörű Szegedet! Köszönöm erőt adó támogatásukat!”
Mint ismert, a BYD szegedi üzeme az egyik legnagyobb jelenlegi ipari beruházás Magyarországon, és a kínai márka első európai személyautó-gyára lesz. A vállalat Szeged határában építi fel a létesítményt, amely a kontinens piaci ellátásában kap majd kulcsszerepet. Az ázsiai társaság ezzel közelebb kerül az európai vevőkhöz, csökkentheti a szállítási költségeket, és könnyebben alkalmazkodhat az EU-ban honos szabályozási környezethez. A cég emellett Budapesten hozta létre európai központját, valamint kutatás-fejlesztési tevékenységet is Magyarországra telepített.
A kínai sajtó elismeri Szijjártó Péter érdemeit
A kínai Cshiaovang (Zhongguo Qiaowang), a Huanqiu Shibao (Global Times) és a Csimu Hszinvon (Jimu News) beszámolói szerint a 47 éves Szijjártó Péter a világ egyik vezető vállalatától, a BYD-tól kapott rendkívül rangos felkérést egy nemzetközi pozíció betöltésére. Felidézték, hogy a cég 2024-ben kezdte meg első európai elektromosautó-gyárának építését a dél-magyarországi Szeged városában, 2025-ben pedig regionális vállalati és K+F (kutatás-fejlesztési) központját Hollandiából Budapestre helyezte át.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy Szijjártó 2002 óta volt a magyar országgyűlés tagja, 2014-től pedig Magyarország külügyminisztereként tevékenykedett idén májusig. Külügyminiszteri hivatali ideje alatt erőteljesen ösztönözte a Kínával való együttműködést már csak azért is, mert a keleti nyitás programja az Orbán-kormányok egyik fő külgazdasági stratégiája volt.