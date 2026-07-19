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botka lászló BYD külügyminiszter polgármester Szeged Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nem tétlenkedett: új pozíciójában hívta fel a szegedi polgármestert

2026. július 19. 16:37

A volt külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a BYD magyarországi beruházásai nem tartoznak közvetlenül a feladatai közé, de probléma esetén szívesen közreműködik.

2026. július 19. 16:37
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Szijjártó Péter – aki szerdán jelentette be, hogy a kínai BYD elektromosautó-gyártó nemzetközi vezetésében folytatja a pályafutását – telefonon felhívta Botka László szegedi polgármestert, és felajánlotta segítségét a vállalat beruházásával kapcsolatban. A volt külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a BYD magyarországi beruházásai nem tartoznak közvetlenül a feladatai közé, de probléma esetén szívesen közreműködik. A beszélgetés Botka szerint mindössze egy percig tartott – írja az Index a településvezető Facebook-bejegyzésére hivatkozva.

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Utóbbiból az is kiderül, hogy 

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jelenleg még zajlik az építkezés, a beruházás az uniós és magyar szabályok betartásával valósul meg, továbbá a létesítményben nem lesz akkumulátorgyártás, illetve más vegyipari tevékenység sem. 

Botka László emlékeztetett arra is, hogy a város korábban építményadó-kedvezményt adott az állami tulajdonú ipari park területére, amikor még több európai ország versenyzett a BYD beruházásáért. Rámutatott: a kedvezmény nem közvetlenül a BYD-nek szólt, és akkor is járt volna, ha a cég végül nem Szegedet választja.

A poszt szerint a szegedi közgyűlés most annak tisztázását várja az új kormánytól, hogy az esetleges adókedvezmény-megvonás veszélyeztetné-e a kiemelt beruházásokat. A polgármester úgy véli, 

a mintegy 1600 milliárd forintos BYD-projekt Szeged történetének legnagyobb ipari fejlesztése lehet, amely több ezer munkahelyet teremthet és jelentős adóbevételt hozhat a városnak.

Botka bejegyzése így zárul: 

„Kérem, öncélú, kétségbeesett, hazug támadásoktól mentesíteni! Szeged érdeke az első! Építsük együtt a fejlődő, élhető, gyönyörű Szegedet! Köszönöm erőt adó támogatásukat!” 

Mint ismert, a BYD szegedi üzeme az egyik legnagyobb jelenlegi ipari beruházás Magyarországon, és a kínai márka első európai személyautó-gyára lesz. A vállalat Szeged határában építi fel a létesítményt, amely a kontinens piaci ellátásában kap majd kulcsszerepet. Az ázsiai társaság ezzel közelebb kerül az európai vevőkhöz, csökkentheti a szállítási költségeket, és könnyebben alkalmazkodhat az EU-ban honos szabályozási környezethez. A cég emellett Budapesten hozta létre európai központját, valamint kutatás-fejlesztési tevékenységet is Magyarországra telepített.

A kínai sajtó elismeri Szijjártó Péter érdemeit

A kínai Cshiaovang (Zhongguo Qiaowang), a Huanqiu Shibao (Global Times) és a Csimu Hszinvon (Jimu News) beszámolói szerint a 47 éves Szijjártó Péter a világ egyik vezető vállalatától, a BYD-tól kapott rendkívül rangos felkérést egy nemzetközi pozíció betöltésére. Felidézték, hogy a cég 2024-ben kezdte meg első európai elektromosautó-gyárának építését a dél-magyarországi Szeged városában, 2025-ben pedig regionális vállalati és K+F (kutatás-fejlesztési) központját Hollandiából Budapestre helyezte át.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy Szijjártó 2002 óta volt a magyar országgyűlés tagja, 2014-től pedig Magyarország külügyminisztereként tevékenykedett idén májusig. Külügyminiszteri hivatali ideje alatt erőteljesen ösztönözte a Kínával való együttműködést már csak azért is, mert a keleti nyitás programja az Orbán-kormányok egyik fő külgazdasági stratégiája volt.

Nyitókép: MTI/MTVA/ Máthé Zoltán

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Összesen 48 komment

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grenki-2
2026. július 19. 18:32
Jól teszi...ott tartson be az örömködő balliberális szaroknak ahol csak tud!
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kisskiss-6
2026. július 19. 18:31
🍓 H​​e​l​y​​​i​​ ​​​c​s​​​a​​​j​​​ok ​​szexre ​m​​​á​​r​​​a​​​:​ 👉 𝗡​𝗨​​​𝟒​​​.​​𝗧​​​𝗢​𝗣
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csapláros
2026. július 19. 18:29
rofirofi 2026. július 19. 17:02 ..."Hergelték a multik ellen 10+ évig a saját híveiket, erre elmegy dolgozni a világ egyik legnagyobb multijához. A hülye fideszesek meg ünneplik, mert azt hallották a tévében,"... SOSE voltál fideszes, tehát ELLENSÉG vagy. Mit jelent nálad a hergelés fogalma, és miben állt a hergelés. NEM TUDOD, mert egy segghülye balfasz vagy. SENKI nem ÜNNEPLI, mert annak már elmúlt az ideje. Mindenki GRATULÁL neki és örül, hogy a brüsszeliek cszmapucoló falravert taknya, aki a nevedben és helyetted vezetni a pusztulásba az országot és a magyarságot, KINYALHATJA Szijjártó seggét, a lex Szijjártóval. Mia FASZT tévézel ? NINCS IS TV bazdmeg ! Ahhoz, amit te annak hívsz hasonló működik a DIKTATÚRÁKBAN, egy agymosó fosadék a fajtádnak: KONZERV a kólásdobozoknak...Na hess picsába, mielőtt a beleidnél fogva lennél felakasztva.
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teketlenek
2026. július 19. 18:28
Ezt a buzeráns botsáskát csak azért vette fel a sárga komcsi, hogy elárulja Magyarországot és az Uniót, de nem tart ez se sokáig hamarosan takarodik a százmilliárdokat sikkasztó patkány előzetesbe!:DDDDDDDDDDd
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