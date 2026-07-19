Szijjártó Péter nem tétlenkedett: új pozíciójában hívta fel a szegedi polgármestert

A kínai sajtó elismeri Szijjártó Péter érdemeit

A kínai Cshiaovang (Zhongguo Qiaowang), a Huanqiu Shibao (Global Times) és a Csimu Hszinvon (Jimu News) beszámolói szerint a 47 éves Szijjártó Péter a világ egyik vezető vállalatától, a BYD-tól kapott rendkívül rangos felkérést egy nemzetközi pozíció betöltésére. Felidézték, hogy a cég 2024-ben kezdte meg első európai elektromosautó-gyárának építését a dél-magyarországi Szeged városában, 2025-ben pedig regionális vállalati és K+F (kutatás-fejlesztési) központját Hollandiából Budapestre helyezte át.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy Szijjártó 2002 óta volt a magyar országgyűlés tagja, 2014-től pedig Magyarország külügyminisztereként tevékenykedett idén májusig. Külügyminiszteri hivatali ideje alatt erőteljesen ösztönözte a Kínával való együttműködést már csak azért is, mert a keleti nyitás programja az Orbán-kormányok egyik fő külgazdasági stratégiája volt.