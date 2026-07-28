Bús Balázs közleményt adott ki: Egyetlen „bűnöm”, hogy fideszes voltam

A Tisza-rendszer politikai foglyának nevezte magát Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, akit az NKA által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatások ügyében folyó büntetőeljárásban tartóztattak le. Bús Balázs erről szóló közleménye a politikus Facebook-oldalán jelent meg kedden, ebben az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere arról írt, hogy öt hete hurcolta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az otthonából, feltételezéseken alapuló vádakkal.

Polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követtem el. Egyetlen „bűnöm”, hogy fideszes voltam. Magyar Péter gátlástalanul hazudik, amikor azt üvölti, hogy 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból. Semmi nem tűnt el. Ezzel szemben tény, hogy több, mint 10 milliárd forint maradvánnyal adtuk át az NKA-t az új miniszternek, a folyamatban levő pályázatokkal együtt

– fogalmazott Bús Balázs, aki magát a Tisza-rendszer politikai foglyának tartja, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hatóságok a miniszterelnök utasításai szerint politikai okokból bárkit börtönbe zárhatnak, a bíróság mérlegelés nélkül hajtja végre a politikai befolyás alá került ügyészség hamis vádjait. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy