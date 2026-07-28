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nav óbuda nemzeti kulturális alap bús balázs polgármester Magyar Péter

Bús Balázs közleményt adott ki: Egyetlen „bűnöm”, hogy fideszes voltam

2026. július 28. 17:56

Óbuda korábbi fideszes polgármestere azt állítja, az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követett el, Magyar Péter pedig gátlástalanul hazudik, amikor azt üvölti, hogy 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból.

2026. július 28. 17:56
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A Tisza-rendszer politikai foglyának nevezte magát Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, akit az NKA által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatások ügyében folyó büntetőeljárásban tartóztattak le. Bús Balázs erről szóló közleménye a politikus Facebook-oldalán jelent meg kedden, ebben az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere arról írt, hogy öt hete hurcolta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az otthonából, feltételezéseken alapuló vádakkal. 

Polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követtem el. Egyetlen „bűnöm”, hogy fideszes voltam. Magyar Péter gátlástalanul hazudik, amikor azt üvölti, hogy 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból. Semmi nem tűnt el. Ezzel szemben tény, hogy több, mint 10 milliárd forint maradvánnyal adtuk át az NKA-t az új miniszternek, a folyamatban levő pályázatokkal együtt

 – fogalmazott Bús Balázs, aki magát a Tisza-rendszer politikai foglyának tartja, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hatóságok a miniszterelnök utasításai szerint politikai okokból bárkit börtönbe zárhatnak, a bíróság mérlegelés nélkül hajtja végre a politikai befolyás alá került ügyészség hamis vádjait. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy

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 a tiszás hatalom önös érdekből, jogerős ítélet nélkül korlátozza a szabadságot, a családi kapcsolattartást és a szabad vallásgyakorlást.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 23-án tudatta, hogy hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatások ügyében folyó büntetőeljárásban. A Kecskeméti Járásbíróság két nappal később elrendelte valamennyiük – köztük Bús Balázs – letartóztatását. Azóta két gyanúsított letartóztatását megszüntette a bíróság.

Nyitókép: Lakatos Péter / MTI


 

 

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Összesen 47 komment

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Sorrend:
survivor
•••
2026. július 28. 20:01 Szerkesztve
M.P. 14 ev FIDESZ. Hegedűs hadnagy ehhez kepest pimf...🤣
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0
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basti64
2026. július 28. 20:01
Pöcspeti! Kezdhetsz félni, mert a bosszú szörnyü lesz!
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0
0
templar62
2026. július 28. 19:59
Stop tiSSa trollok .
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1
0
survivor
2026. július 28. 19:59
Oh,Elvtarsak ! Lesz ez meg rosszabb is a nepnek ! " Mert megerdemli!" (L'Oreal)
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