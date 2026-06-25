Letartóztatták az NKA volt alelnökét

Egy hónapra letartóztatta a bíróság Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökét és Óbuda korábbi polgármesterét az NKA-ügy miatt – írja a Telex. A döntés az ügyészség indítványával egyezően született, mivel a hatóságok szerint fennáll a szökés, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye. Az ügyben több más érintettet is őrizetbe vettek, köztük a támogatások lebonyolításáért felelős intézmény vezetőit és egy kulcsfontosságú bizottság tagjait.

A nyomozás szerint az NKA döntéshozói 2024 végétől súlyosan megszeghették a szabályokat, amikor több mint 17 milliárd forint támogatásról határoztak. A gyanú szerint a pénzek elosztása szűk körben, informális módon történt, és egyes esetekben politikai, illetve személyes kapcsolatok is szerepet játszhattak. Az érintetteket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.