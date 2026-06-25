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nka nemzeti kulturális alap bús balázs letartóztatás

Letartóztatták az NKA volt alelnökét

2026. június 25. 12:00

Az ügyben Bús Balázson kívül több más érintettet is őrizetbe vettek.

2026. június 25. 12:00
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Egy hónapra letartóztatta a bíróság Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökét és Óbuda korábbi polgármesterét az NKA-ügy miatt – írja a Telex. A döntés az ügyészség indítványával egyezően született, mivel a hatóságok szerint fennáll a szökés, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye. Az ügyben több más érintettet is őrizetbe vettek, köztük a támogatások lebonyolításáért felelős intézmény vezetőit és egy kulcsfontosságú bizottság tagjait.

A nyomozás szerint az NKA döntéshozói 2024 végétől súlyosan megszeghették a szabályokat, amikor több mint 17 milliárd forint támogatásról határoztak. A gyanú szerint a pénzek elosztása szűk körben, informális módon történt, és egyes esetekben politikai, illetve személyes kapcsolatok is szerepet játszhattak. Az érintetteket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

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Nyitókép: Lakatos Péter/MTI 

 

Összesen 79 komment

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lemez
2026. június 25. 14:58
Közpénzröl beszélünk?Poloska éneklö hangjával hivja csöcselékeit hogy vannak megelégedve a tisztitótüz hadmúvelettel.Nyomogomja segitségével nyomja az 1-es vagy a 2-est.Ez még mindig hergel?Rettenetes.
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0
0
kbs-real
2026. június 25. 14:40
A bűnismétlés veszélye? Tudom, hogy ez legtöbbször formális, de azért ennyire nem kell hülyének lenni. Hogy ismételné meg a bűncselekmény elkövetését ebben a konkrét esetben?!
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2
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zabszem
2026. június 25. 14:26
Khmm... És hogyan ismétel bűnt? Betör a minisztériumba? Kac-kac...
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2
0
ThunderDan
2026. június 25. 14:22
Igen, Szálasi és a nyilasok sajnos egyre találóbb analógia. Hátborzongató.
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2
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