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nav nka nemzeti kulturális alap nyomozás

Indítványozzák az NKA-ügyben őrizetbe vett személyek letartóztatását

2026. június 24. 15:06

A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a csütörtöki nap folyamán dönt.

2026. június 24. 15:06
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A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

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A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Az ügyészség a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyó büntetőügyben őrizetbe vett személyek letartóztatásának elrendelését indítványozza a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a csütörtöki nap folyamán dönt.

(MTI)

Fotó: MTI/Kovács Attila

Összesen 15 komment

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Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 24. 16:02
masikhozzaszolo 2026. június 24. 15:59 Megismétlik a bűnt? Megint odadják a pénzt a kulturális rendezvényre Cirkuszt hívtak a fideszes kampányrendezvényre, hogy legyen kultúra is az NKA-pénzből szervezett fórumon telex.hu/belfold/2026/06/17/magyar-samsonok-alapitvany-szijjarto-erdos-norbert-fidesz-kampany-oroshaza-muvelodesi-haz
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antoniosalazar
2026. június 24. 15:59
elcapo-3 2026. június 24. 15:24 Támogatásról van szó! Ott nehéz lesz bűncselekményt összehozni Tiltott kampánytámogatás cigány. Az pedig bűncselekmény.
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masikhozzaszolo
2026. június 24. 15:59
Megismétlik a bűnt? Megint odadják a pénzt a kulturális rendezvényre Majkának? Juj! Elrejtőznek Bugacon? Megfélemlítik Majkát?
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radler
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2026. június 24. 15:57 Szerkesztve
elcapo-3 2026. június 24. 15:24 Támogatásról van szó! Ott nehéz lesz bűncselekményt összehozni......de azért megpróbálják ! Semmi gond, csak a vádlottaknak felelni kell néhány kérdésre. 1. Melyik kormányülésen hagyták jóvá a 17 milliárd elköltését erre a célra? 2. Melyik pályázaton nyertek a támogatottak? 3. Mikor, és milyen feltételekkel lett kiírva a pályázat? 4. Be kell mutatni a győztes pályázatot. De ha esetleg az derül ki hogy nem kellett ehhez semmi, mert Hankó Balázs miniszteri döntéssel szabadon, pofára osztogathatta a milliárdokat, akkor bűncselekmény hiányában fel lesznek mentve, de ne csodálkozz hogy ekkorát buktatok!
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