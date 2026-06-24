Indítványozzák az NKA-ügyben őrizetbe vett személyek letartóztatását

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.