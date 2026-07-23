Bejelentést tesz a kormány: terítéken az azbesztügy, a gyógyszeráfa és az állami cégek költései

A miniszterelnök az általa csütörtök reggel bejelentett gyógyszeráfa-mentesség ügyében, amely csak a vényköteles gyógyszereket érinti, kiegészítőleg elmondta: olyan intézkedéseket alkalmaznak, melyek révén a gyógyszertárak nem nyelhetik le a szeptember 1-jétől érvényes áfamentesség után az áfa összegét önkényes áremelésekkel, magasabb árések alkalmazásával.

Magyar Péter ugyanakkor türelmet kért a tűzifa, illetve az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése ügyében – utóbbi évi minimum 150 milliárd forint költséggel járhat.

Döntés született arról is, hogy a NAV az elmúlt 20 évben politikai felsővezetői pozíciót betöltő személyek vagyonosodási vizsgálatát elvégezheti, illetve két év múlva vizsgálhatók lesznek a most újonnan megválasztott országgyűlési képviselők, kinevezett miniszterek. Emellett a kormány döntött az Állami Számvevőszék működésének teljes felülvizsgálatáról is, melynek keretében az intézmény feladatköreinek szükséges módosítása is megtörténik majd.