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Bejelentést tesz a kormány: terítéken az azbesztügy, a gyógyszeráfa és az állami cégek költései

2026. július 23. 13:09

Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő tájékoztatják a közvéleményt.

2026. július 23. 13:09
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Szerdán kormányszóvivői tájékoztató keretében tett bejelentéseket a kormány, a szerdai kormányülés döntéseiről Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő tájékoztatták a közvéleményt.

Alapot hoznak létre azbesztügyben

Köböl elmondta: döntés született a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügyében, az önkormányzatokkal együttműködésben segítik a mentesítési munkát. Az érintett útszakaszok teljes felszedése és újjáépítése is felmerült, ám ezt az ötletet annak jelentős időigénye miatt – csak az oladi plató esetében egy évet venne igénybe – elvetették. Ehelyett a kormány megoldásként az érintett utak leaszfaltozását javasolja, amihez az ezt szervező önkormányzatoknak minden segítséget megad.

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Hárommilliárd forintos alapot hoznak létre az aszfaltozás segítésére, melyből olyan önkormányzatok részesülhetnek, akik rendezhetnek azbeszttérképpel, illetve folyamatosan méri az azbesztszennyezés mértékét, és erről háromhavonta jelentést készít.

A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy jelentősen csökken az állami cégek menedzsmentköltségei. Az állami vállalatoknál a felügyelőbizottsági tagok számát a törvényi minimumra csökkentik; miniszterek és államtitkárok a továbbiakban nem kapnak majd díjazást felügyelőbizottsági tagságukért. Emellett maximálják az állami cégek menedzsmentjének díjazását is: senki nem kereshet többet a miniszterelnöknél vezetőik közül, bruttó 3,6 millió forintos bérplafon kerül megállapításra.

Gyógyszeráfa, vagyonosodás

A miniszterelnök az általa csütörtök reggel bejelentett gyógyszeráfa-mentesség ügyében, amely csak a vényköteles gyógyszereket érinti, kiegészítőleg elmondta: olyan intézkedéseket alkalmaznak, melyek révén a gyógyszertárak nem nyelhetik le a szeptember 1-jétől érvényes áfamentesség után az áfa összegét önkényes áremelésekkel, magasabb árések alkalmazásával.

Magyar Péter ugyanakkor türelmet kért a tűzifa, illetve az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése ügyében – utóbbi évi minimum 150 milliárd forint költséggel járhat.

Döntés született arról is, hogy a NAV az elmúlt 20 évben politikai felsővezetői pozíciót betöltő személyek vagyonosodási vizsgálatát elvégezheti, illetve két év múlva vizsgálhatók lesznek a most újonnan megválasztott országgyűlési képviselők, kinevezett miniszterek. Emellett a kormány döntött az Állami Számvevőszék működésének teljes felülvizsgálatáról is, melynek keretében az intézmény feladatköreinek szükséges módosítása is megtörténik majd.

Magyar Péter közölte továbbá: a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az elődminisztériumok tevékenységének átvilágítása során négy feljelentést tett az Eximbankkal kapcsolatban, amely a miniszterelnök szerint „a NER-es oligarchák egyfajta házibankjaként” működött.

A feljelentések a budapesti Sofitel és a MALÉV-székház átalakítását, a Duna Aszfalt kongói-zambiai útépítési projektjét, a dunakeszi járműjavító egyiptomi vasútikocsi-bizniszét, illetve egy Észak-Macedóniának nyújtott hitelt érintik.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 5 komment

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