Bejelentést tesz a kormány: terítéken az azbesztügy, a gyógyszeráfa és az állami cégek költései

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Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő tájékoztatják a közvéleményt.
Szerdán kormányszóvivői tájékoztató keretében tett bejelentéseket a kormány, a szerdai kormányülés döntéseiről Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő tájékoztatták a közvéleményt.
Köböl elmondta: döntés született a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügyében, az önkormányzatokkal együttműködésben segítik a mentesítési munkát. Az érintett útszakaszok teljes felszedése és újjáépítése is felmerült, ám ezt az ötletet annak jelentős időigénye miatt – csak az oladi plató esetében egy évet venne igénybe – elvetették. Ehelyett a kormány megoldásként az érintett utak leaszfaltozását javasolja, amihez az ezt szervező önkormányzatoknak minden segítséget megad.
Hárommilliárd forintos alapot hoznak létre az aszfaltozás segítésére, melyből olyan önkormányzatok részesülhetnek, akik rendezhetnek azbeszttérképpel, illetve folyamatosan méri az azbesztszennyezés mértékét, és erről háromhavonta jelentést készít.
A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy jelentősen csökken az állami cégek menedzsmentköltségei. Az állami vállalatoknál a felügyelőbizottsági tagok számát a törvényi minimumra csökkentik; miniszterek és államtitkárok a továbbiakban nem kapnak majd díjazást felügyelőbizottsági tagságukért. Emellett maximálják az állami cégek menedzsmentjének díjazását is: senki nem kereshet többet a miniszterelnöknél vezetőik közül, bruttó 3,6 millió forintos bérplafon kerül megállapításra.
A miniszterelnök az általa csütörtök reggel bejelentett gyógyszeráfa-mentesség ügyében, amely csak a vényköteles gyógyszereket érinti, kiegészítőleg elmondta: olyan intézkedéseket alkalmaznak, melyek révén a gyógyszertárak nem nyelhetik le a szeptember 1-jétől érvényes áfamentesség után az áfa összegét önkényes áremelésekkel, magasabb árések alkalmazásával.
Magyar Péter ugyanakkor türelmet kért a tűzifa, illetve az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése ügyében – utóbbi évi minimum 150 milliárd forint költséggel járhat.
Döntés született arról is, hogy a NAV az elmúlt 20 évben politikai felsővezetői pozíciót betöltő személyek vagyonosodási vizsgálatát elvégezheti, illetve két év múlva vizsgálhatók lesznek a most újonnan megválasztott országgyűlési képviselők, kinevezett miniszterek. Emellett a kormány döntött az Állami Számvevőszék működésének teljes felülvizsgálatáról is, melynek keretében az intézmény feladatköreinek szükséges módosítása is megtörténik majd.
Magyar Péter közölte továbbá: a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az elődminisztériumok tevékenységének átvilágítása során négy feljelentést tett az Eximbankkal kapcsolatban, amely a miniszterelnök szerint „a NER-es oligarchák egyfajta házibankjaként” működött.
A feljelentések a budapesti Sofitel és a MALÉV-székház átalakítását, a Duna Aszfalt kongói-zambiai útépítési projektjét, a dunakeszi járműjavító egyiptomi vasútikocsi-bizniszét, illetve egy Észak-Macedóniának nyújtott hitelt érintik.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert