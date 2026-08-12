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Lengyelország hackertámadás tech

Fél Lengyelország adatai kiszivárogtak egy kibertámadásban

2026. augusztus 12. 20:52

Közel 19 millió ember adatai kerültek nyilvánosságra.

2026. augusztus 12. 20:52
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Megközelítőleg 19 millió ember adatai szivárogtak ki Lengyelországban egy orvosi szoftvereket forgalmazó cég elleni kibertámadás következtében – közölték szerdán a lengyel hatóságok.

Krzysztof Gawkowski, a digitális ügyek minisztere közölte, hogy

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 a tömeges adatszivárgás a valaha történt egyik legsúlyosabb kiberbiztonsági incidens

a 37 milliós lélekszámú ország történelmében.

A nyomozás elsődleges eredményei szerint a legvalószínűbb, hogy a kiberbűnözők anyagi okokból követték el tettüket – vélte a miniszter, aki kizárta bármiféle váltságdíj fizetését, és az elkövetők utáni „fáradhatatlan” nyomozást helyezett kilátásba.

Az ellopott adatok mennyisége megközelítőleg két terabájt, és egyebek mellett orvosi vizsgálatokkal, receptekkel és más betegdokumentumokkal kapcsolatosak. A megtámadott vállalat szolgáltatásait mintegy 12 ezer egészségügyi szervezet vette igénybe.

 

(MTI; fotón: Donald Tusk lengyel miniszterelnök; Wojtek Radwanski / AFP)

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Összesen 33 komment

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Canadian
2026. augusztus 13. 15:19
Az egészségügyi rendszer könnyű és jövedelmező célpont. Halvány fingjuk nincs a kiberbiztonságról, és értékes adatokat tárolnak.
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sanya55-2
2026. augusztus 13. 13:31
Peti szivárgását még az ENSZ-ben is észlelték, egyelőre csak röhögnek, majd ha megérzik sírvafakadnak
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angie1
2026. augusztus 13. 13:07
Csak nem megint az ukránok voltak?! Kinek fáj a foga óccsón a cégre?!
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survivor
2026. augusztus 13. 12:10
fitymafake M.P.18 évig FIDESZ-bérenc . Capisco ?
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1
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