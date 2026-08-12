Fél Lengyelország adatai kiszivárogtak egy kibertámadásban

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Közel 19 millió ember adatai kerültek nyilvánosságra.
Megközelítőleg 19 millió ember adatai szivárogtak ki Lengyelországban egy orvosi szoftvereket forgalmazó cég elleni kibertámadás következtében – közölték szerdán a lengyel hatóságok.
Krzysztof Gawkowski, a digitális ügyek minisztere közölte, hogy
a tömeges adatszivárgás a valaha történt egyik legsúlyosabb kiberbiztonsági incidens
a 37 milliós lélekszámú ország történelmében.
A nyomozás elsődleges eredményei szerint a legvalószínűbb, hogy a kiberbűnözők anyagi okokból követték el tettüket – vélte a miniszter, aki kizárta bármiféle váltságdíj fizetését, és az elkövetők utáni „fáradhatatlan” nyomozást helyezett kilátásba.
Az ellopott adatok mennyisége megközelítőleg két terabájt, és egyebek mellett orvosi vizsgálatokkal, receptekkel és más betegdokumentumokkal kapcsolatosak. A megtámadott vállalat szolgáltatásait mintegy 12 ezer egészségügyi szervezet vette igénybe.
(MTI; fotón: Donald Tusk lengyel miniszterelnök; Wojtek Radwanski / AFP)