Fél Lengyelország adatai kiszivárogtak egy kibertámadásban

a 37 milliós lélekszámú ország történelmében.

A nyomozás elsődleges eredményei szerint a legvalószínűbb, hogy a kiberbűnözők anyagi okokból követték el tettüket – vélte a miniszter, aki kizárta bármiféle váltságdíj fizetését, és az elkövetők utáni „fáradhatatlan” nyomozást helyezett kilátásba.

Az ellopott adatok mennyisége megközelítőleg két terabájt, és egyebek mellett orvosi vizsgálatokkal, receptekkel és más betegdokumentumokkal kapcsolatosak. A megtámadott vállalat szolgáltatásait mintegy 12 ezer egészségügyi szervezet vette igénybe.