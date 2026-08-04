Szembeszáll az AI-szemét terjedésével több nagy tech cég

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A YouTube-nak és más cégeknek elegük van az AI által generált tartalmak áradatából.
A BBC beszámol arról: Chris Best, a Substack társalapítója és vezérigazgatója a minap arról beszélt: „Egyre nehezebb megmondani, mi a valóság az interneten”. Best szerint kutatások arra mutatnak rá: a közösségi médiában található írások akár 40 százaléka is hamis vagy mesterséges intelligencia által generált.
„Azok a platformok, amelyek a hamis tartalmakat jutalmazzák, lefelé vezető versenyt indítanak be” – mondta Best.
A LinkedIn a napokban bevezetett egy gombot a platformján, amely lehetővé teszi bármely felhasználó számára, hogy jelentse, ha egy bejegyzés vagy egy hozzászólás mesterséges intelligencia által generáltnak tűnik. „Az AI-slop mindannyiunk számára kiemelt fontosságú” – írta Hari Srinivasan, a LinkedIn termékigazgatója a platformon. AI-slopnak a mesterséges intelligencia segítségével vagy általa automatikusan létrehozott, valójában értéktelen és érdektelen tartalmak tömegét nevezik. A LinkedIn „milliárdnyi” kísérletet blokkolt, amelyekkel mesterséges intelligenciával generált hozzászólásokat tettek volna közzé. „Minden nap több százezer automatizált hozzászólási kísérletet állítunk le” – mondta Srinivasan. A LinkedIn közölte: nem utasítja el teljesen a mesterséges intelligencia használatát, és azoknak a felhasználóknak, akik mesterséges intelligencia által létrehozott eszközöket használnak bejegyzéseik „finomítására”, nem szabad beleesniük az AI-alapú szemét elleni küzdelembe.
A Google tulajdonában lévő YouTube videóplatform ebben a hónapban szintén frissítette szabályzatát azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú tartalmakból szerezhetnek pénzt az alkotók. Egy kutatás számos olyan YouTube-csatornát talált, amelyek kizárólag mesterséges intelligencia által generált tartalmat közöltek,
s ezek közül soknak több millió feliratkozója volt, és néhányuk több millió dolláros bevételt termelt.
A YouTube a hónap elején kategóriákba sorolta a sablonos, ismétlődő tartalmú videókat, amelyekkel nem kereshetnek pénzt a tartalomgyártók. Az ilyen típusú tartalmakat ugyanis sokkal könnyebb és gyorsabb elkészíteni generatív AI-eszközök használatával. A YouTube biztonsági vezetője, Matt Halprin egy interjúban elmondta, hogy bár a mesterséges intelligencia eszközei segíthetnek az embereknek, egyre gyakrabban használják őket hamis és alacsony minőségű videók készítésére. „Ez a technológia valóban nagyszerű dolgokat tesz lehetővé” – mondta Halprin. „De olyan dolgokat is megenged, amelyeket nem szeretnénk támogatni.”
Nyitóképen: Donald Trump AI-alapú illusztrációja gyógyítóként (forrás: Wikipedia)