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social media európai parlament gyerek közösségi média európai bizottság

Nem tiltaná ki a gyerekeket a közösségi médiából az EU, inkább fokozatos hozzáférést vezetne be

2026. július 13. 21:43

Brüsszel ezzel egyelőre nem követné az ausztrál modellt, amely teljes tiltást vezetett be a fiatalkorúak számára.

2026. július 13. 21:43
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Az Európai Bizottság az év második felében terjesztheti elő azt a jogszabálytervezetet, amely új szabályokat vezetne be a gyermekek közösségimédia-használatára – írja a Le Monde.

Ursula von der Leyen hétfőn ismertetett elképzelése szerint a 13 év alattiak csak szülői felügyelet mellett férhetnének hozzá az online platformokhoz, míg a 13–18 évesek fokozatosan, életkoruknak megfelelő korlátozások mellett használhatnák azokat. A Bizottság által felkért szakértői testület emellett azt is javasolja, hogy a csecsemők és kisgyermekek számára teljesen tiltsák meg a képernyőhasználatot.

Brüsszel ezzel egyelőre nem követné az ausztrál modellt, amely teljes tiltást vezetett be a fiatalkorúak számára. Ehelyett arra kötelezné a platformokat, hogy csökkentsék a függőséget erősítő funkciók – például a végtelen görgetés, az automatikusan induló videók és a push értesítések – szerepét, és bizonyítsák szolgáltatásaik biztonságosságát. Az Európai Parlamentben ugyanakkor továbbra sincs egyetértés a korhatárról: egyes képviselők a 16 év alattiak teljes kizárását támogatnák, míg a Bizottság egységes, uniós szintű szabályozást szeretne kidolgozni a tagállamokkal közösen.

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Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

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Összesen 1 komment

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rottyos-ducse
2026. július 13. 22:11
nem a kozossegi mediabu kell kitiltani a kolkoket (meg a felnotteket), hanem a kulfoldi kozossegi mediabu Ja, mind az, egy europai sincs, pedig meg a ruszkiknak is van sajat Mind az EU, mint szarban hulye ehhez, nem ertik hogy ez valtja ki a sajtot, mar az internetes ujsagok is elavultak, nemhogy a TV/radio
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