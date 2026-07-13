Nem tiltaná ki a gyerekeket a közösségi médiából az EU, inkább fokozatos hozzáférést vezetne be

Az Európai Bizottság az év második felében terjesztheti elő azt a jogszabálytervezetet, amely új szabályokat vezetne be a gyermekek közösségimédia-használatára – írja a Le Monde.

Ursula von der Leyen hétfőn ismertetett elképzelése szerint a 13 év alattiak csak szülői felügyelet mellett férhetnének hozzá az online platformokhoz, míg a 13–18 évesek fokozatosan, életkoruknak megfelelő korlátozások mellett használhatnák azokat. A Bizottság által felkért szakértői testület emellett azt is javasolja, hogy a csecsemők és kisgyermekek számára teljesen tiltsák meg a képernyőhasználatot.

Brüsszel ezzel egyelőre nem követné az ausztrál modellt, amely teljes tiltást vezetett be a fiatalkorúak számára. Ehelyett arra kötelezné a platformokat, hogy csökkentsék a függőséget erősítő funkciók – például a végtelen görgetés, az automatikusan induló videók és a push értesítések – szerepét, és bizonyítsák szolgáltatásaik biztonságosságát. Az Európai Parlamentben ugyanakkor továbbra sincs egyetértés a korhatárról: egyes képviselők a 16 év alattiak teljes kizárását támogatnák, míg a Bizottság egységes, uniós szintű szabályozást szeretne kidolgozni a tagállamokkal közösen.