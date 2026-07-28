Szlovák üzenet Brüsszelnek Magyar Péter kormányzása kapcsán: fülsiketítő az Európai Unió hallgatása

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Egyre több európai politikus, civil szervezet és újságíró fejezi ki súlyos aggodalmát Magyar Péter autokratikus, demokráciaellenes kormányzási stílusa és a magyarországi fejlemények miatt.
Jelentős spanyol, német, francia és olasz politikusok után már a szlovák belügyminiszter is aggodalmát fejezte ki Magyar Péter autokratikus és demokráciaellenes kormányzási stílusa miatt. Egyúttal szóvá tette, hogy az Európai Unió kettős mércét alkalmaz a jogállamiság helyzetének megítélésekor.
Fülsiketítő az Európai Unió felől érkező csend. Úgy tűnik, senki sem figyel arra, hogy Magyarországon olyan dolgok történnek, amelyekre korábban egyáltalán nem volt példa”
– fogalmazott Šutaj Eštok tegnap a szlovák televízió Teraz Takto című műsorában.
A Hungary Today szemléjéből kiderül, hogy a szlovák belügyminiszter a következőket is mondta: „Ha mi ugyanazt tennénk, mint a magyar miniszterelnök, vagy ennek akár csak a töredéke történne meg Szlovákiában, diplomáciai tiltakozó jegyzékeket kapnánk, a külföldi politikusok pedig felháborodva hangoztatnák, hogy lábbal tiporjuk a jogállamiságot. Mindeközben Magyarországon erőszakkal távolítják el az elnököt, a magyar sajtó egy része mégis azt állítja, hogy szerencsésnek kellene éreznie magát, hiszen akár börtönbe is kerülhetett volna. Olyan jogszabályokat fogadnak el, amelyek visszamenőleges hatállyal korlátozzák a parlamenti képviselők mandátumát.”
A szlovák miniszter hozzátette: a tapasztalt képviselőknek így esélyük sem marad az újraválasztásra.
„A magyar közszolgálati műsorszolgáltató működésébe is beavatkoztak, pusztán azért, mert az új kormány úgy döntött, hogy az intézmény nem »objektív«. Az Európai Bizottság hozzáállása egészen megdöbbentő: valahogy nem veszik észre, mi történik Magyarországon. Ma mindenki hallgat. Az európai parlamenti képviselők már nem látogatnak Magyarországra, és nem kérdezik meg, mi zajlik ott. Hihetetlen, mennyire kétszínűek egyes politikusok” – hangsúlyozta Šutaj Eštok.
A miniszter szerint,
ha Orbán Viktor hajtott volna végre hasonló változtatásokat, Magyarország már feketelistára került volna, az Európai Unió pedig még a neki járó támogatások folyósítását is megakadályozta volna. Most azonban, hogy mindezt egy Brüsszellel szimpatizáló politikus teszi, az uniós vezetők szerint minden rendben van.
A portál felidézte, hogy június elején Juraj Blanár külügyminiszter is megszólalt az ügyben. Úgy fogalmazott, különösen aggályosak lehetnek Magyar Péter arra irányuló kísérletei, hogy alkotmánymódosítások révén távolítsa el az államfőt. Véleménye szerint:
„Ezek a kísérletek a bűnösség, nem pedig az ártatlanság vélelmén alapulnak, ezért nincsenek összhangban a jogállamiság alapelveivel.”
A lap hozzátette: bár az Európai Bizottság és az Európai Parlament láthatóan elégedett azzal, ahogyan Magyar Péter a porba taszítja a magyar demokráciát,
egyre több európai politikus, civil szervezet és újságíró ad hangot súlyos aggodalmának a magyarországi fejlemények miatt.
Már a német sajtó is nyíltan bírálja Magyar Péter politikáját, noha választási győzelmét kezdetben a zsarnokság és a korrupció felett aratott diadalként ünnepelte. Most azonban egyre több kritika éri a politikailag semleges köztisztviselők ellen indított kíméletlen hadjáratot, valamint a magyar alkotmány vitatott módosításait.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor hozzájárult a korábban zárolt uniós források felszabadításához, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke pedig kijelentette, hogy nem aggódik a magyarországi események miatt. Mindezek alapján úgy tűnik, Magyar Péter teljes felhatalmazást kapott brüsszeli támogatóitól arra, hogy következmények nélkül számolja fel a hazai konzervatív szférát.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP