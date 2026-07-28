Szlovák üzenet Brüsszelnek Magyar Péter kormányzása kapcsán: fülsiketítő az Európai Unió hallgatása

A Hungary Today szemléjéből kiderül, hogy a szlovák belügyminiszter a következőket is mondta: „Ha mi ugyanazt tennénk, mint a magyar miniszterelnök, vagy ennek akár csak a töredéke történne meg Szlovákiában, diplomáciai tiltakozó jegyzékeket kapnánk, a külföldi politikusok pedig felháborodva hangoztatnák, hogy lábbal tiporjuk a jogállamiságot. Mindeközben Magyarországon erőszakkal távolítják el az elnököt, a magyar sajtó egy része mégis azt állítja, hogy szerencsésnek kellene éreznie magát, hiszen akár börtönbe is kerülhetett volna. Olyan jogszabályokat fogadnak el, amelyek visszamenőleges hatállyal korlátozzák a parlamenti képviselők mandátumát.”

A szlovák miniszter hozzátette: a tapasztalt képviselőknek így esélyük sem marad az újraválasztásra.

„A magyar közszolgálati műsorszolgáltató működésébe is beavatkoztak, pusztán azért, mert az új kormány úgy döntött, hogy az intézmény nem »objektív«. Az Európai Bizottság hozzáállása egészen megdöbbentő: valahogy nem veszik észre, mi történik Magyarországon. Ma mindenki hallgat. Az európai parlamenti képviselők már nem látogatnak Magyarországra, és nem kérdezik meg, mi zajlik ott. Hihetetlen, mennyire kétszínűek egyes politikusok” – hangsúlyozta Šutaj Eštok.