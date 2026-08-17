Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Gladden Pappin kapott hideget-meleget, hogy mit keres a Magyar Külügyi Intézet élén, de a Google Scholar kilistáz tőle 55 tudományos cikket és egy 5-ös Hirsch-indexet. Kevés vagy sem, határozottan jobb teljesítmény Feledy Botondénál.
„Mint azt nemrég bejelentették, Feledy Botond lett a Magyar Külügyi Intézet vezetője, helyettese pedig Rácz András.
Feledy Botond, a Kitekintő alapítója és legutóbb jó ideig a Partizán szakértője. Volt a jezsuita szakkollégium vezetője és a Pázmány oktatója, 2009-ben az Institut d'études politiques de Paris vendégoktatója, és sokfelé megfordult külföldön. Ahogy a Külügyi Intézeten olvasható életrajza fogalmaz:
»2017-ben beválasztották a #NewEurope100 listára – ez a Google, a Financial Times, a Visegrádi Alap és a lengyel Res Publica Alapítvány közös kezdeményezése, amely évente száz, a közép-európai régiót leginkább átformáló személyt választ ki. Botond társalapítója az EU Negotiation Moot szimulációs versenynek, résztvevője volt az amerikai külügyminisztérium International Visiting Leadership Program elnevezésű programjának, és korábban a German Marshall Fund Marshall Memorial Fellow ösztöndíjasa is volt. Tanulmányait a SciencesPo Bordeaux-n, a Université Paris II-n, a Freie Universität Berlinen és az ELTE Budapesten végezte.«
Ehhez képest az ELTE-n doktorált Feledy Botondnak a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) 17 tétele szerepel, az utolsó 2022-es. A Google Scholar 9 tanulmányáról tud, Az Academia.edun a saját profilján 19 tétel szerepel. A Google Scholar szerint az idézettséget mutató Hirsch-indexe 5-ös. Az MTMT szerint a Hirsch-indexe: 0.
Helyettesének, Rácz Andrásnak 188 tétele van, ebből 26 »közérdekű«, azaz 25 444-es cikk és 1 origós még régről, akkor marad 161. A Hirsch-indexe 13-as. Ebbe mennyiségileg nem lehet belekötni, a tartalom az más, de azt most nem vizsgáljuk.
Gladden Pappin kapott hideget-meleget, hogy mit keres a Magyar Külügyi Intézet élén, de a Google Scholar kilistáz tőle 55 tudományos cikket és egy 5-ös Hirsch-indexet. Kevés vagy sem, határozottan jobb teljesítmény Feledy Botondénál.
Ha a Magyar Külügyi Intézet élén nem csak az intézményvezetői tapasztalat számít, hanem a tudományos teljesítmény is, akkor Feledy összesen 17 tétele és az MTMT-ben kimutatott 0-s Hirsch-indexe botrány.
(Lehet elkezdeni méricskélni az én tudományos teljesítményemet, csakhogy újságíróként zéró, azaz zéró tudományos publikáció megjelentetésére voltam kötelezve, azaz esetemben minden több a kötelezőnél, ami meghaladja a 0-át. Amúgy a 109 MTMT-tételemből, ha egynek számolom a magyarul és angolul megjelent publikációimat, kivonom a tudományos-ismeretterjesztőket, stbstb, akkor is marad kb 55, és a Hirsch-indexem 4-es. De mondom, az én eddigi munkakörömben az elvárás ezügyben zéró, azaz nulla volt; Feledy azonban más helyzetben volt, illetve van.)”
Nyitókép: Magyar Külügyi Intézet Facebook-oldala