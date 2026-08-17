Ehhez képest az ELTE-n doktorált Feledy Botondnak a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) 17 tétele szerepel, az utolsó 2022-es. A Google Scholar 9 tanulmányáról tud, Az Academia.edun a saját profilján 19 tétel szerepel. A Google Scholar szerint az idézettséget mutató Hirsch-indexe 5-ös. Az MTMT szerint a Hirsch-indexe: 0.

Helyettesének, Rácz Andrásnak 188 tétele van, ebből 26 »közérdekű«, azaz 25 444-es cikk és 1 origós még régről, akkor marad 161. A Hirsch-indexe 13-as. Ebbe mennyiségileg nem lehet belekötni, a tartalom az más, de azt most nem vizsgáljuk.

Gladden Pappin kapott hideget-meleget, hogy mit keres a Magyar Külügyi Intézet élén, de a Google Scholar kilistáz tőle 55 tudományos cikket és egy 5-ös Hirsch-indexet. Kevés vagy sem, határozottan jobb teljesítmény Feledy Botondénál.