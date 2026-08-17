Négyen már biztosan nem kerülnek be a Független Közmédia Testületbe

Elbukott négy jelölt formai és hitelességi ellenőrzésen a közmédiát irányító testületbe való kiválasztás közben. A parlamenti pártok mellett médiaszakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat a Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testületbe.

A media1.hu blog cikke szerint a Közszolgálati Tanács nem fogadta be a Független Helyi Lapok Közössége Egyesület jelölését, amely Alter Róbert Istvánt nevezte meg; a Magyar Filmakadémia Egyesület jelölését, amely Egri Pált támogatta; a Magyar Nemzeti Médiaszövetség jelölését, amely Bakonyi Pétert javasolta; valamint a Magyar Operatőrök Társasága jelölését, amely Sára Balázst indította.