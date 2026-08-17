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független közmédia testület közszolgálati tanács ellenőrzés

Négyen már biztosan nem kerülnek be a Független Közmédia Testületbe

2026. augusztus 17. 12:04

A többieket augusztus 19-én hallgatják majd meg.

2026. augusztus 17. 12:04
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Elbukott négy jelölt formai és hitelességi ellenőrzésen a közmédiát irányító testületbe való kiválasztás közben. A parlamenti pártok mellett médiaszakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat a Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testületbe. 

A media1.hu blog cikke szerint a Közszolgálati Tanács nem fogadta be a Független Helyi Lapok Közössége Egyesület jelölését, amely Alter Róbert Istvánt nevezte meg; a Magyar Filmakadémia Egyesület jelölését, amely Egri Pált támogatta; a Magyar Nemzeti Médiaszövetség jelölését, amely Bakonyi Pétert javasolta; valamint a Magyar Operatőrök Társasága jelölését, amely Sára Balázst indította.

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A Közszolgálati Tanács tájékoztatása szerint a négy jelölést a hitelességi ellenőrzéshez szükséges dokumentáció hiányosságai, illetve formai hiba miatt nyilvánították érvénytelennek. A közlésből nem derül ki részletesen, hogy az egyes szervezetek esetében pontosan milyen hiányosságot találtak.

A négy érvénytelen jelölés után az alábbi tizenegy jelölt maradt versenyben:

  • Bálint Viktor;
  • dr. Bayer Judit;
  • Hardy Mihály;
  • Hargitai Miklós;
  • Hivatal Péter;
  • Horváth János, az MTN Audit Kft. ügyvezetője;
  • Kollár Árpád;
  • dr. Radetzky András;
  • Steff József;
  • Sükösd Miklós;
  • Szabó György.

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Összesen 50 komment

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Sorrend:
alex44
2026. augusztus 17. 20:19
Hardy,és renccerváltásról hadoválnak.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. augusztus 17. 20:07
Hardy a kádár korszak egyik figurája.
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0
0
makapaka2
2026. augusztus 17. 18:24
Rákosi Péter nagyot hazudott a Közmédia újraépítésével kapcsolatban is!
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1
0
csulak
2026. augusztus 17. 18:20
AdolfPeter mediaja nem fuggetlen !
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