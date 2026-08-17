Négyen már biztosan nem kerülnek be a Független Közmédia Testületbe

Új szereplő érkezhet a közmédia irányításába
A parlamenti pártok mellett médiaszakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat a Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testületbe.
A többieket augusztus 19-én hallgatják majd meg.
Elbukott négy jelölt formai és hitelességi ellenőrzésen a közmédiát irányító testületbe való kiválasztás közben. A parlamenti pártok mellett médiaszakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat a Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testületbe.
A media1.hu blog cikke szerint a Közszolgálati Tanács nem fogadta be a Független Helyi Lapok Közössége Egyesület jelölését, amely Alter Róbert Istvánt nevezte meg; a Magyar Filmakadémia Egyesület jelölését, amely Egri Pált támogatta; a Magyar Nemzeti Médiaszövetség jelölését, amely Bakonyi Pétert javasolta; valamint a Magyar Operatőrök Társasága jelölését, amely Sára Balázst indította.
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A parlamenti pártok mellett médiaszakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat a Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testületbe.
A Közszolgálati Tanács tájékoztatása szerint a négy jelölést a hitelességi ellenőrzéshez szükséges dokumentáció hiányosságai, illetve formai hiba miatt nyilvánították érvénytelennek. A közlésből nem derül ki részletesen, hogy az egyes szervezetek esetében pontosan milyen hiányosságot találtak.
A négy érvénytelen jelölés után az alábbi tizenegy jelölt maradt versenyben: