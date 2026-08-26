„Az újonnan létrehozott szervet a Független Közmédia Testületet egyelőre nem sikerült létrehozni. Mi a politikai tétje?

1. ÚJ FELÜGYELETI SZERV. A júliusban elfogadott médiatörvény alapvetően írta át a közmédia struktúráját. Az egyik fontos változás, hogy a közmédia felügyeletére egy új szerv, a Független Közmédia Testület (FKT)lesz hivatott. Ezt kellene most létrehoznia a parlamentnek.

2. A PÁRTOK DELEGÁLJÁK A TÖBBSÉGÉT. Az FKT összetétele gondoskodik arról, hogy a közmédia azért ne legyen annyira független a politikai csatározásoktól. A törvény szerint ebbe három-három tagot delegál a kormánypárt és az ellenzéki pártok, illetve hármat a sajátos eljárásban kiválasztott szakmai szervezetek. A parlament művelődési bizottsága pedig szavaz róluk. Vagyis a függetlennek ígért közmédia felügyeleti szervének megválasztása nagyon is pártpolitikai kérdés lett.

3. A TISZA NEM JELÖLT MÉG. A kaotikus helyzet azzal kezdődött, hogy a Tisza egyelőre nem nevezte meg a három jelöltjét, pedig lejárt a határidő. Fontos üzenet lesz a kormánypárt részéről, milyen szereplőket tartanak alkalmasnak a közmédia felügyeletére. A kiválasztásuk alighanem azért nehéz, mert bármely szakembernek tudnia kell, hogy innentől pártdelegáltként alkot véleményt a közmédiáról.

4. A SZAKMAI JELÖLTEKET NEM HALLGATTÁK MEG. A keddi bizottsági ülésen a szakmai szervezetek delegáltjainak meghallgatását is elhalasztották. Bayer Judit médiajogászt, Sükösd Miklós szociológust, illetve Kollár Árpád költőt választották ki a szakmai szervezetek jelöltjei közül az úgynevezett Közszolgálati Tanács ülésén (hadd ne menjek most bele, mi ez). Közös bennük, hogy nincs médiaszakmai gyakorlatuk, azaz inkább elméleti emberek, nem dolgoztak terepen. A kiválasztásuk módját a szakmai szervezetek egy része is bírálta.

5. AZ ELLENZÉKIEKET LESZAVAZTÁK. És az újabb bonyolító tényező: a művelődési bizottság ma a már megnevezett ellenzéki jelölteket hallgatta meg, majd a tiszás többség leszavazta Siklósi Beatrixot (Fidesz), Marti Zoltánt (KDNP) és Moys Zoltánt (Mi Hazánk is). Vagyis 9-ből nulla, egyelőre messze vagyunk attól, hogy felálljon ez a sajátos szerv. Mivel a közmédia felállítása és függetlensége a Tisza számára kulcskérdés, így a kormánypártnak ártalmas minden olyan történés, amely távolabb visz ettől.”