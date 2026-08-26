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08. 26.
szerda
tisza dull szabolcs független közmédia testület fkt fidesz közmédia vélemény

Kilencből nulla

2026. augusztus 26. 12:46

Nem sikerül felállítani a közmédiát felügyelő szervet, ami politikailag árt a Tiszának.

2026. augusztus 26. 12:46
null
Dull Szabolcs
Dull Szabolcs
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„Az újonnan létrehozott szervet a Független Közmédia Testületet egyelőre nem sikerült létrehozni. Mi a politikai tétje?
1. ÚJ FELÜGYELETI SZERV. A júliusban elfogadott médiatörvény alapvetően írta át a közmédia struktúráját. Az egyik fontos változás, hogy a közmédia felügyeletére egy új szerv, a Független Közmédia Testület (FKT)lesz hivatott. Ezt kellene most létrehoznia a parlamentnek.
2. A PÁRTOK DELEGÁLJÁK A TÖBBSÉGÉT. Az FKT összetétele gondoskodik arról, hogy a közmédia azért ne legyen annyira független a politikai csatározásoktól. A törvény szerint ebbe három-három tagot delegál a kormánypárt és az ellenzéki pártok, illetve hármat a sajátos eljárásban kiválasztott szakmai szervezetek. A parlament művelődési bizottsága pedig szavaz róluk. Vagyis a függetlennek ígért közmédia felügyeleti szervének megválasztása nagyon is pártpolitikai kérdés lett.
3. A TISZA NEM JELÖLT MÉG. A kaotikus helyzet azzal kezdődött, hogy a Tisza egyelőre nem nevezte meg a három jelöltjét, pedig lejárt a határidő. Fontos üzenet lesz a kormánypárt részéről, milyen szereplőket tartanak alkalmasnak a közmédia felügyeletére. A kiválasztásuk alighanem azért nehéz, mert bármely szakembernek tudnia kell, hogy innentől pártdelegáltként alkot véleményt a közmédiáról. 
4. A SZAKMAI JELÖLTEKET NEM HALLGATTÁK MEG. A keddi bizottsági ülésen a szakmai szervezetek delegáltjainak meghallgatását is elhalasztották. Bayer Judit médiajogászt, Sükösd Miklós szociológust, illetve Kollár Árpád költőt választották ki a szakmai szervezetek jelöltjei közül az úgynevezett Közszolgálati Tanács ülésén (hadd ne menjek most bele, mi ez). Közös bennük, hogy nincs médiaszakmai gyakorlatuk, azaz inkább elméleti emberek, nem dolgoztak terepen. A kiválasztásuk módját a szakmai szervezetek egy része is bírálta. 
5. AZ ELLENZÉKIEKET LESZAVAZTÁK. És az újabb bonyolító tényező: a művelődési bizottság ma a már megnevezett ellenzéki jelölteket hallgatta meg, majd a tiszás többség leszavazta Siklósi Beatrixot (Fidesz), Marti Zoltánt (KDNP) és Moys Zoltánt (Mi Hazánk is). Vagyis 9-ből nulla, egyelőre messze vagyunk attól, hogy felálljon ez a sajátos szerv. Mivel a közmédia felállítása és függetlensége a Tisza számára kulcskérdés, így a kormánypártnak ártalmas minden olyan történés, amely távolabb visz ettől.”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
nyugalom
2026. augusztus 26. 15:19
Poloska egyedül ír majd a fééészbukkon! Ő valogat, a többinek kusss. Csak szektasok.
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1
0
csulak
2026. augusztus 26. 15:07
Marpedig AdolfPeter megparancsolja, es akkor az lesz !
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2
0
néhai Ch.Pilot
•••
2026. augusztus 26. 14:14 Szerkesztve
Gyakorlatilag a Tisza, a TI(sztességtelen), SZ(ar) A(lakok) pártja meg akarja semmisíteni a közmédiát, hogy az arra szánt pénzt is a saját érdekeire - illetve az EU által meghatározott célokra - használja. Csak magán médiát akar. Ezért szabotálják a Média testület felállítását. Később ez lesz az egészségüggyel és az oktatással is. A Tisza szétveri a teljes államigazgatást, az állami feladatokat magánkézbe adja, semmit nem akar csinálni semmivel. Vesszen a Tisza! '56 '56 '56 Ruszin haza '56 '56 '56 Aki magyar, velünk tart, Peter Madzsjar egyen sz@rt!
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3
0
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