Újabb csapás a Tiszának: nem sikerül felállítani a „közmédiát” felügyelő szervet

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Az újonnan létrehozott szervet, a Független Közmédia Testületet egyelőre nem sikerült létrehozni Radnai Márkéknak.
Szerdán kezdte meg az Országgyűlés művelődési bizottsága a „Független Közmédia Testületbe” delegált jelöltek meghallgatását. A június végén elfogadott új médiatörvény alapján létrejövő testületbe három tagot a kormánypártok, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek.
A szerdai ülésen az ellenzéki jelölteket hallgatták meg (kormánypártiakat azért nem, mert Magyar Péterék egyelőre nem nevezték meg jelöltjeiket, pedig lejárt a határidő), továbbá a médiaszakmai szervezetek három jelöltjének – Bayer Juditnak, Sükösd Miklósnak és Kollár Árpádnak – a meghallgatását korábban elnapolták.
A KDNP Martí Zoltánt, a Mi Hazánk Moys Zoltánt, a Fidesz pedig Siklósi Beatrixot jelölte a testületbe. A bizottság azonban egyiküket sem támogatta: mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak.
A három jelölt elutasítása azonban nem feltétlenül jelenti a jelölési folyamat végét.
A tiszások által újraszabott médiatörvény szerint ugyanis a meg nem választott jelölt helyére új jelöltet kell állítani, ugyanakkor aki az előző szavazáson nem kapta meg a képviselők legalább egyharmadának támogatását, nem jelölhető újra. Mivel a bizottság 11 tagú, a szükséges egyharmad négy szavazat, ezt pedig mindhárom jelölt megszerezte.
Szentkirályi Alexandra, a bizottság fideszes elnöke az ülés végén azt kifogásolta, hogy az ellenzék nem a kormánypártok számára elfogadható jelölteket állított. Szerinte ezzel a Tisza felrúgja a korábbi, paritásos testületeknél kialakult gyakorlatot.
Az új szabályozás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a Független Közmédia Testület hat taggal is megalakuljon, amennyiben a kormánypárti vagy az ellenzéki oldal nem állít jelöltet, illetve egyes jelöltek nem kapják meg a szükséges támogatást. Ehhez az országgyűlési képviselőcsoportok és a médiaszakmai szervezetek által jelölt tagok legalább kétharmadának megválasztása szükséges.
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Úgy tűnik, a közmédia vezető testületeinek tagjait Magyar Péter személyesen fogja kiválogatni.
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