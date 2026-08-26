Újabb csapás a Tiszának: nem sikerül felállítani a „közmédiát” felügyelő szervet

Szerdán kezdte meg az Országgyűlés művelődési bizottsága a „Független Közmédia Testületbe” delegált jelöltek meghallgatását. A június végén elfogadott új médiatörvény alapján létrejövő testületbe három tagot a kormánypártok, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek.

A szerdai ülésen az ellenzéki jelölteket hallgatták meg (kormánypártiakat azért nem, mert Magyar Péterék egyelőre nem nevezték meg jelöltjeiket, pedig lejárt a határidő), továbbá a médiaszakmai szervezetek három jelöltjének – Bayer Juditnak, Sükösd Miklósnak és Kollár Árpádnak – a meghallgatását korábban elnapolták.