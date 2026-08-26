Ma pedig egy alapvető parlamenti szokásjogot rúgtak fel.

Egy paritásos testület lényege, hogy az abban részt vevő oldalak – jelen esetben a kormánypártok, az ellenzék és a szakmai szervezetek – maguk delegálják az általuk alkalmasnak tartott személyeket, a többi fél pedig tiszteletben tartja ezt a döntést. Ha a kormánypárt addig válogat az ellenzék jelöltjei között, amíg kizárólag a számára megfelelő személyek maradnak, akkor ez már nem paritás, hanem politikai kiválogatás.

Olyan ez, mintha egy bajnokságban az egyik csapat maga dönthetné el, melyik ellenféllel hajlandó pályára lépni.