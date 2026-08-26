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művelődési bizottság független közmédia testület Magyar Péter

A Művelődési Bizottság mai ülésén tovább gyűrűzött a közmédia-botrány

2026. augusztus 26. 11:27

Úgy tűnik, a közmédia vezető testületeinek tagjait Magyar Péter személyesen fogja kiválogatni.

2026. augusztus 26. 11:27
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Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
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„A Művelődési Bizottság mai ülésén tovább gyűrűzött a közmédia-botrány. Úgy tűnik, a közmédia vezető testületeinek tagjait Magyar Péter személyesen fogja kiválogatni.

Ami a Független Közmédia Testület létrehozása körül zajlik, az a parlament írott és íratlan szabályainak teljes semmibevétele.

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Tegnap a kormánypárti képviselők még a bizottsági ülés napirendjét sem szavazták meg, ezért a médiaszakmai szervezetek jelöltjeit nem lehetett meghallgatni. Pedig a kiválasztási folyamat körül kialakult botrányért nem a szakmai szervezetek és nem a pályázók felelősek, hanem azok, akik kétharmados felhatalmazás birtokában sem tudtak világos, egyértelmű és mindenki számára elfogadható szabályokat alkotni.

Ma pedig egy alapvető parlamenti szokásjogot rúgtak fel.

Egy paritásos testület lényege, hogy az abban részt vevő oldalak – jelen esetben a kormánypártok, az ellenzék és a szakmai szervezetek – maguk delegálják az általuk alkalmasnak tartott személyeket, a többi fél pedig tiszteletben tartja ezt a döntést. Ha a kormánypárt addig válogat az ellenzék jelöltjei között, amíg kizárólag a számára megfelelő személyek maradnak, akkor ez már nem paritás, hanem politikai kiválogatás.

Olyan ez, mintha egy bajnokságban az egyik csapat maga dönthetné el, melyik ellenféllel hajlandó pályára lépni.

A kétharmados kormánypárt tehát úgy akar »független« és »paritásos« testületet létrehozni, hogy a szakmai jelölteket meg sem hallgatja, az ellenzék delegáltjait pedig csak akkor fogadja el, ha azok neki is megfelelnek.

Ez nem demokratikus kiválasztási folyamat. Ez politikai színház.

Ha csak az kerülhet a testületbe, akire a kormánypárt is áldását adja, akkor legalább ne próbálják széles körű egyeztetésnek és demokratikus eljárásnak beállítani. Kár mindenkit lóvá tenni!

A kormánypárt eddigi mérlege: a szakmai jelöltek meghallgatását elszabotálták, az ellenzéki jelölteket leszavazták, saját jelöltjeik pedig nincsenek – Független Közmédia Testület: 0/9!

Működő és emberséges…”

Nyitókép: Facebook

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. augusztus 26. 12:00
a közmédia marhaság. Ha vkit idegesített az elmúlt 16 év közmédiája, az hülye volt. A híradót nem kellett nézni, a hírműsorokat nem kellett nézni, helyette az M5, a Duna, az M2, az M4 elég színes műsorkavalkáddal szolgált. Politikamentesen, Dettó a kossuth rádió. Nem kötelező krónikát és vasárnapi újságot hallgatni...a hírek mellett rengeteg jó műsor volt , ha vkit idegesítettek volna a hírek. most semmi nincs. A bartók és a petőfi még tatja magát, de 4 hónap nem volt elég semmire. Ezek képtelenek kormányozni, qrva nagy bajban leszünk. A beruházások már most bezuhantak, a munkanélküliség nő...ehh mindegy is..ezt akarta a marha magyar szavazó
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judeosatanista-2
2026. augusztus 26. 11:47
Faszszopó levágotfaszú zsidók! Takarodjatok innen, Magyarországról a jó kurva anyátokba a lefitymált buzi kis pöcsötökkel izraelbe, vagy még jobb, ha közvetlenül DACHAUBA ! Nem vágtak még eleget a faszotokból? A lefitymált pöcsötökkel itt úgyse tudtok gyereket csinálni!
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Moslékzabáló
2026. augusztus 26. 11:46
"Nem hinném..."
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Irgum-burgum
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2026. augusztus 26. 11:36 Szerkesztve
Türelem. A NER 16 éve alatt olyan mértékben hiteltelenné vált az orbánista propagandát harsogó, pénznyelő közmédia, hogy időt igényel a teljes újraépítés. Kapkodás helyett megfontolt, szakmailag és jogilag is korrekt átszervezésre van szükség, hogy a közmédia végre valóban elláthassa törvényi kötelességét: a közvélemény elfogulatlan és magas színvonalú tájékoztatását.
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