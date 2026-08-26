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Úgy tűnik, a közmédia vezető testületeinek tagjait Magyar Péter személyesen fogja kiválogatni.
„A Művelődési Bizottság mai ülésén tovább gyűrűzött a közmédia-botrány. Úgy tűnik, a közmédia vezető testületeinek tagjait Magyar Péter személyesen fogja kiválogatni.
Ami a Független Közmédia Testület létrehozása körül zajlik, az a parlament írott és íratlan szabályainak teljes semmibevétele.
Tegnap a kormánypárti képviselők még a bizottsági ülés napirendjét sem szavazták meg, ezért a médiaszakmai szervezetek jelöltjeit nem lehetett meghallgatni. Pedig a kiválasztási folyamat körül kialakult botrányért nem a szakmai szervezetek és nem a pályázók felelősek, hanem azok, akik kétharmados felhatalmazás birtokában sem tudtak világos, egyértelmű és mindenki számára elfogadható szabályokat alkotni.
Ma pedig egy alapvető parlamenti szokásjogot rúgtak fel.
Egy paritásos testület lényege, hogy az abban részt vevő oldalak – jelen esetben a kormánypártok, az ellenzék és a szakmai szervezetek – maguk delegálják az általuk alkalmasnak tartott személyeket, a többi fél pedig tiszteletben tartja ezt a döntést. Ha a kormánypárt addig válogat az ellenzék jelöltjei között, amíg kizárólag a számára megfelelő személyek maradnak, akkor ez már nem paritás, hanem politikai kiválogatás.
Olyan ez, mintha egy bajnokságban az egyik csapat maga dönthetné el, melyik ellenféllel hajlandó pályára lépni.
A kétharmados kormánypárt tehát úgy akar »független« és »paritásos« testületet létrehozni, hogy a szakmai jelölteket meg sem hallgatja, az ellenzék delegáltjait pedig csak akkor fogadja el, ha azok neki is megfelelnek.
Ez nem demokratikus kiválasztási folyamat. Ez politikai színház.
Ha csak az kerülhet a testületbe, akire a kormánypárt is áldását adja, akkor legalább ne próbálják széles körű egyeztetésnek és demokratikus eljárásnak beállítani. Kár mindenkit lóvá tenni!
A kormánypárt eddigi mérlege: a szakmai jelöltek meghallgatását elszabotálták, az ellenzéki jelölteket leszavazták, saját jelöltjeik pedig nincsenek – Független Közmédia Testület: 0/9!
Működő és emberséges…”
Nyitókép: Facebook