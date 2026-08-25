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tisza párt szentkirályi alexandra radnai márk független közmédia testület országgyűlés

Elmarad a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása – rejtélyes szervezetek torpedózták meg

2026. augusztus 25. 12:10

Több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. Szerintük a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek.

2026. augusztus 25. 12:10
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A Tisza Párt kezdeményezésére elmarad a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása az Országgyűlés művelődési bizottságában kedden.

Rápli Róbert (Tisza) bizottsági tag a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy 

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több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot.

A szervezetek álláspontja szerint a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek 

– tette hozzá.

A Tisza Párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni – emelte ki a képviselő, és azt javasolta, hogy halasszák el a meghallgatást, amit a bizottság többsége támogatott.

Szentkirályi Alexandra (Fidesz), a bizottság elnöke szerint ez az eljárás méltatlan, és jól példázza, hogy sok sebből vérzik a pályázati folyamat.

Az ülés után a bizottság informális beszélgetést folytatott a jelöltekkel, amelyen a sajtó nem vehetett részt. Ezután 

Szentkirályi Alexandra újságíróknak úgy fogalmazott, „káoszba fulladt” a jelölési eljárás, mert a szakmai szervezetekre vonatkozó eljárásrend kialakítása „keszekuszára” sikerült.

Szentkirályi Alexandra felrótta a kormánypártnak, hogy miközben folyamatosan sürgette a testület felállítását, mégis egyedül a Tisza nem nevezte meg határidőre a jelöltjét a testületbe.

Ez az a kaotikus és önkényes működési modell, amely az elmúlt hónapokban minden területen jellemző volt 

– jelentette ki a politikus.

Radnai Márk, a bizottság tiszás alelnöke újságíróknak azt mondta, nagyon fontos, hogy az eljárási és a jogszabályi rendelkezések betartásával történjen a Független Közmédia Testület tagjainak kiválasztása, hogy egy független, modern, innovatív és legitim közmédia jöhessen létre. Ennek érdekében megvizsgálják a szakmai szervezetek észrevételeit. A bizottság várhatóan jövő héten ülésezik újra - tette hozzá.

Radnai Márk a kifogást benyújtó szervezeteket nem nevezte meg, csupán annyit mondott, „sok szervezet írta alá” a hivatalos levelet.

Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint nem a jelöltek szakmai megkérdőjelezése a cél, hanem a jelölőszervezetek jogállásának tisztázása.

Elmondta azt is, hogy az ülés berekesztése után a jelöltek álláspontjára is kíváncsiak voltak, azt kérdezték tőlük, ők hogyan látták a folyamatot.

A három szakmai jelölt nem kívánt nyilatkozni a sajtónak, úgy fogalmaztak, még próbálják megérteni a történteket.

A július 26-án hatályba lépett médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő Független Közmédia Testületbe három tagot a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek.

A Közszolgálati Tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit médiajogász, kutató, Sükösd Miklós szociológus, médiakutató és Kollár Árpád költő, irodalomszervező lettek a médiaszakmai jelöltek. A tagok megbízatása két évre szól majd.

A testület gyakorolja az Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. felett.

Nyitókép forrása: Radnai Márk Facebook-oldala

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Összesen 16 komment

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google-2
2026. augusztus 25. 13:24
Ha a Fidesztől független, akkor más nem számít. Kár, hogy a kommunista televíziósok, rádiósok kiöregedtek, másként mind ott tolonganának. Gyerekeik, unokáik csak vannak, nem? A Murányis Indexben Orbán félmeztelenül jachtozik az Adrián, egy cikk szerint. Vajon melyik fele meztelen? Az ,olvasóik’, akik lefilmezték, csak tudják, nem?
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0
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Dixtroy
2026. augusztus 25. 13:15
"lucasko 2026. augusztus 25. 12:56 A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet." Bárcsak tudna valaki pénzügyi csalás ellen valamit.. miért nem ridelik már ezeket a nyomorékokat? Vagy arra a pár napra már minek?
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2
0
Dixtroy
2026. augusztus 25. 13:14
"a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek" Mert bakamakié megfelelt?
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2
0
greeen
2026. augusztus 25. 12:59
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Az egész kormány nem felel meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek
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2
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