Publicus: Romlott Magyar Péter miniszterelnöki alkalmasságának megítélése

A Publicus Intézet augusztus 18. és 25. között, a Népszava megbízásából, ezer ember telefonos megkérdezésével készített reprezentatív kutatást a pártok támogatottságáról és a politikusok megítéléséről. A felmérés szerint a válaszadók 61 százaléka inkább elégedett azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok, ami két százalékponttal kevesebb a júliusi adatnál. Eközben az inkább elégedetlenek aránya 35 százalékra nőtt.

A biztos szavazó pártválasztók között továbbra is nagy a különbség a Tisza Párt és a Fidesz támogatottsága között: előbbi 65, utóbbi 24 százalékon áll. A Tisza támogatottsága három százalékponttal csökkent, miközben a Fideszé egy százalékponttal javult júliushoz képest. A Mi Hazánk 7, a Kutyapárt 2 százalékon áll, míg a választáson részt venni szándékozó, de pártot választani nem tudók aránya 19 százalékra emelkedett.