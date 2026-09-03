Publicus: Romlott Magyar Péter miniszterelnöki alkalmasságának megítélése

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A Tisza továbbra is jelentős előnnyel vezet a Fidesz előtt, de Magyar Péter alkalmasságának megítélése csökken.
A Publicus Intézet augusztus 18. és 25. között, a Népszava megbízásából, ezer ember telefonos megkérdezésével készített reprezentatív kutatást a pártok támogatottságáról és a politikusok megítéléséről. A felmérés szerint a válaszadók 61 százaléka inkább elégedett azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok, ami két százalékponttal kevesebb a júliusi adatnál. Eközben az inkább elégedetlenek aránya 35 százalékra nőtt.
A biztos szavazó pártválasztók között továbbra is nagy a különbség a Tisza Párt és a Fidesz támogatottsága között: előbbi 65, utóbbi 24 százalékon áll. A Tisza támogatottsága három százalékponttal csökkent, miközben a Fideszé egy százalékponttal javult júliushoz képest. A Mi Hazánk 7, a Kutyapárt 2 százalékon áll, míg a választáson részt venni szándékozó, de pártot választani nem tudók aránya 19 százalékra emelkedett.
Az összes megkérdezett körében a Tisza 48, a Fidesz 19 százalékos támogatottságot ért el. A Mi Hazánk 5, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt pedig egyaránt 1 százalékon áll. A pártválasztásukban bizonytalanok aránya ebben a körben 26 százalék.
A miniszterelnöki alkalmasság megítélésében ugyanakkor romlott Magyar Péter pozíciója: a válaszadók 57 százaléka tartja inkább alkalmasnak a tiszás politikust a kormányfői posztra, míg 34 százalékuk szerint inkább nem alkalmas. Júliusban még 62–30, májusban pedig 72–21 százalék volt ez az arány.
Orbán Viktort ezzel szemben 33 százalék tartja inkább alkalmasnak, 61 százalék pedig inkább alkalmatlannak. A Fidesz-szavazók 93 százaléka Orbánt, a Tisza támogatói 97 százaléka Magyar Pétert tartja alkalmasnak a miniszterelnöki tisztségre.
Nyitókép: Facebook