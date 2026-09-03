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tisza párt tisza szigetek kéri lászló választás

Kéri Lászlót ellenpárt szervezésével vádolták meg a tiszások

2026. szeptember 03. 16:54

A politológus szerint a Tisza-szigetek felszámolása történelmi hiba lenne, miközben őt és feleségét ellenpárt szervezésével is megvádolták.

2026. szeptember 03. 16:54
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Kéri László szerint a Tisza Párt vezetése nem fordított kellő figyelmet a választás után a Tisza-szigetek jövőjére, ezért ő és felesége befejezték az ezzel kapcsolatos munkát – számolt be róla a Magyar Nemzet. A politológus úgy véli, a mintegy kétezer közösségben rejlő lehetőséget nem lenne szabad veszni hagyni, hiszen szerinte emberek tízezrei kapcsolódtak be rajtuk keresztül először aktívan a közéletbe. Kéri szerint a szigeteket a választás után a helyi önkormányzatok felé kellett volna irányítani, ahol közösségszervező, problémamegoldó és ellenőrző szerepet tölthettek volna be. 

A politológus elmondása szerint előre jelezték a Tisza vezetésének, hogy a választás után gondoskodni kell a szigetek jövőjéről, ám leveleikre nem kaptak választ. Bár korábban kormányzati tanácsadói feladatra is felkérték őket, ezt nem vállalták, a Tisza-szigetek további működésében azonban szerettek volna szerepet kapni. Mivel a közösségektől érkező kérdésekre sem érkeztek válaszok a párt részéről, saját kezdeményezésükre azt tanácsolták a szigetek tagjainak, hogy őrizzék meg autonómiájukat, vegyenek részt az önkormányzati üléseken, és helyben értékeljék az új kormány első száz napját.

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Kéri szerint ezt a pártközpontban egy Tiszán belüli „ellenpárt” szervezéseként értelmezték.

A politológus úgy látja, a szeptember végére tervezett döntés kulcsfontosságú lehet: ha a szigetek saját maguk választhatják meg regionális és országos vezetőiket, még helyreállhat a bizalom, ha azonban ismét felülről nevezik ki vezetőiket, a hálózat gyorsan széteshet. Kéri ugyanakkor azt állítja, hogy ő már nem bánja, hogy visszatérhet korábbi munkájához.

A Tisza táborát a politológus négy fő csoportra osztja: a radikális, elitellenes szavazókra, a nagyobb politikai részvételt igénylőkre, a korábban kiszorult képzett szakemberekre, valamint a feltétlenül lojális támogatókra. Kéri szerint az eltérő csoportok közötti különbségek idővel önálló politikai platformok, mozgalmak, akár új pártok kialakulásához is vezethetnek. A beszélgetésben Orbán Viktorról is szólt, akit egy ejtőernyőshöz hasonlított: szerinte bár az ernyője nem nyílt ki, valamilyen csoda folytán mégis túlélte a zuhanást.

Nyitókép: YouTube/Képernyőkép

 

Összesen 16 komment

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kbexxx
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2026. szeptember 03. 17:39 Szerkesztve
A baloldal eltüntetése tervezés és végrehajtásában résztvevő alakok bújnak elő.hogy.kimondják a tutit. Minden baloldali érdekeltet be daràltak hogy face to face maradjon választásra csak a két oldal de túl nyerték magukat a megtévesztéssel a magyarból kiábrándultaknak nincs pártjuk ahova vissza térhetnek. Ezek vissza nyerésére lettek küldve mielőtt elkoteleződve iranyulnának meg vagy végérvényesen elvesznének a kormány politika számàra. A népszerűtlenség szintjén( ha hihetünk a szatisztikának kezdeti 70% -57 % ra mérsélődött. Nem tudom.tart -e még az.ország járás ?
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0
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madre79
2026. szeptember 03. 17:36
A vén salabakter mennyit melózott Orbán megbuktatásáért az asszonnyal együtt!
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4
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survivor
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2026. szeptember 03. 17:32 Szerkesztve
A Tiszában minden eddigi erő ott van, ami nem-fidesz. Az SZDSZ az ideológiai elitben Az MSZP a pénznél. A prolik a JOBBIK-ból. A radikális ibsik a KK/ Momentum/LMP ből. A félreállított 4. vonal beli FIDESZ-karrieristák -ismerek ilyet. Az elégedetlen kisvállalkozók. Az elégedetlen nagyvállalkozók. Mivel a brancs csak Orbán ellen állt össze, előbb -utóbb szétmennek, érdekek mentén.
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4
0
kakukk_madar
2026. szeptember 03. 17:28
Ezen a Kérin és a másik kardigános okoskodón mindenki átlép. Senkinek sem kellenek, pedig próbálkoznak eleget. Örökbalfaszok....
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7
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