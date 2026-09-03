Kéri Lászlót ellenpárt szervezésével vádolták meg a tiszások

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A politológus szerint a Tisza-szigetek felszámolása történelmi hiba lenne, miközben őt és feleségét ellenpárt szervezésével is megvádolták.
Kéri László szerint a Tisza Párt vezetése nem fordított kellő figyelmet a választás után a Tisza-szigetek jövőjére, ezért ő és felesége befejezték az ezzel kapcsolatos munkát – számolt be róla a Magyar Nemzet. A politológus úgy véli, a mintegy kétezer közösségben rejlő lehetőséget nem lenne szabad veszni hagyni, hiszen szerinte emberek tízezrei kapcsolódtak be rajtuk keresztül először aktívan a közéletbe. Kéri szerint a szigeteket a választás után a helyi önkormányzatok felé kellett volna irányítani, ahol közösségszervező, problémamegoldó és ellenőrző szerepet tölthettek volna be.
A politológus elmondása szerint előre jelezték a Tisza vezetésének, hogy a választás után gondoskodni kell a szigetek jövőjéről, ám leveleikre nem kaptak választ. Bár korábban kormányzati tanácsadói feladatra is felkérték őket, ezt nem vállalták, a Tisza-szigetek további működésében azonban szerettek volna szerepet kapni. Mivel a közösségektől érkező kérdésekre sem érkeztek válaszok a párt részéről, saját kezdeményezésükre azt tanácsolták a szigetek tagjainak, hogy őrizzék meg autonómiájukat, vegyenek részt az önkormányzati üléseken, és helyben értékeljék az új kormány első száz napját.
Kéri szerint ezt a pártközpontban egy Tiszán belüli „ellenpárt” szervezéseként értelmezték.
A politológus úgy látja, a szeptember végére tervezett döntés kulcsfontosságú lehet: ha a szigetek saját maguk választhatják meg regionális és országos vezetőiket, még helyreállhat a bizalom, ha azonban ismét felülről nevezik ki vezetőiket, a hálózat gyorsan széteshet. Kéri ugyanakkor azt állítja, hogy ő már nem bánja, hogy visszatérhet korábbi munkájához.
A Tisza táborát a politológus négy fő csoportra osztja: a radikális, elitellenes szavazókra, a nagyobb politikai részvételt igénylőkre, a korábban kiszorult képzett szakemberekre, valamint a feltétlenül lojális támogatókra. Kéri szerint az eltérő csoportok közötti különbségek idővel önálló politikai platformok, mozgalmak, akár új pártok kialakulásához is vezethetnek. A beszélgetésben Orbán Viktorról is szólt, akit egy ejtőernyőshöz hasonlított: szerinte bár az ernyője nem nyílt ki, valamilyen csoda folytán mégis túlélte a zuhanást.
Nyitókép: YouTube/Képernyőkép