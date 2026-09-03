Kéri Lászlót ellenpárt szervezésével vádolták meg a tiszások

Kéri László szerint a Tisza Párt vezetése nem fordított kellő figyelmet a választás után a Tisza-szigetek jövőjére, ezért ő és felesége befejezték az ezzel kapcsolatos munkát – számolt be róla a Magyar Nemzet. A politológus úgy véli, a mintegy kétezer közösségben rejlő lehetőséget nem lenne szabad veszni hagyni, hiszen szerinte emberek tízezrei kapcsolódtak be rajtuk keresztül először aktívan a közéletbe. Kéri szerint a szigeteket a választás után a helyi önkormányzatok felé kellett volna irányítani, ahol közösségszervező, problémamegoldó és ellenőrző szerepet tölthettek volna be.

A politológus elmondása szerint előre jelezték a Tisza vezetésének, hogy a választás után gondoskodni kell a szigetek jövőjéről, ám leveleikre nem kaptak választ. Bár korábban kormányzati tanácsadói feladatra is felkérték őket, ezt nem vállalták, a Tisza-szigetek további működésében azonban szerettek volna szerepet kapni. Mivel a közösségektől érkező kérdésekre sem érkeztek válaszok a párt részéről, saját kezdeményezésükre azt tanácsolták a szigetek tagjainak, hogy őrizzék meg autonómiájukat, vegyenek részt az önkormányzati üléseken, és helyben értékeljék az új kormány első száz napját.