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lista választási rendszer választás

Választásirendszer-váltás nélkül nincs rendszerváltás

2026. augusztus 31. 11:55

Miért baj az, ha álmegoldásokkal próbálunk küzdeni a hatalomkoncentráció ellen?

2026. augusztus 31. 11:55
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Mécs János
Qubit

„A választási rendszer az elmúlt 16 évben kiépült politikai rendszer sarokköve volt. A kétharmados többség révén olyan hatalomkoncentrációt tett lehetővé, amely végül bedarált minden alkotmányos ellensúlyt. Mégis, már az áprilisi választások előtt felmerült, hogy a választási rendszer kérdése benne sincs az ötven legfontosabb problémában, és a választások óta is csak óvatos ígéreteket hallhattunk ezzel kapcsolatban. Pedig a választási rendszer rendbetétele nélkül nem képzelhető el az épülő demokráciánk konszolidálódása.

A választásokkal foglalkozó szakértők az elmúlt időszakban is többször megnyilvánultak, érdemi párbeszéd indult el a kérdésben. A megszólalók azonban jellemzően választáspolitológiai, demokráciaelméleti szempontból elemzik a témát. Jellemzően arra fókuszálnak, hogy a rengeteg opció közül (listák vagy egyéni kerületek?; nyílt lista vagy zárt lista?; preferenciális szavazás?) melyiket tartják optimálisnak. A választási rendszer azonban egy tágabb alkotmányos ökoszisztémába ágyazódik, nem vizsgálható attól függetlenül. Máshogy megfogalmazva: a választási rendszer nemcsak arra hat ki, hogy milyen minőségű demokratikus versengés alakul ki, hanem egész alkotmányos rendszerünkre befolyással van. Az 1989-90 óta eltelt időszak tanulsága, hogy egy rossz megoldás az egész alkotmányos rendszert alááshatja.

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De miben más az, ha egy alkotmányjogász vagy egy választási szakértő nyilvánít véleményt a kérdésben? Hogyan viszonyul egymáshoz az arányosítás és a kétkamara? Miért baj az, ha álmegoldásokkal próbálunk küzdeni a hatalomkoncentráció ellen?”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 31. 13:50
mellébeszélés és ócska propaganda a demokráciának egyetlen dolog ártott 1990 óta. Az, hogy hazudtok reggel, délben, este és minden hullámhosszon. PoloskaPötiteknek esélye se lett volna nyerni ha a mostani kormányoldal egyetlen igaz szót leírt volna abból, hogy milyen aljasságokat fog elkövetni és mekkora kárt okoz mindenkinek. Hallgattak és a sajtójuk hazugságok tömegét bevetve védte PoloskaPötit és bűnbandáját ahogy most, kormányon is.
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rasdi1
2026. augusztus 31. 13:49
folyt.: Az említett "alkotmányozási kényszer" megállapítást más szempontból is meglévőnek tartom. Még jelenlegi Alaptörvényünk is a korábbi, 1949. évi "szocialista" alkotmányunk folyamatosan az annak aktuális változatának módosítására vonatkozó előírások szerint lett elfogadva. Még akkor is, ha a 2012. januárban hatályba lépett Alaptörvényünkben egyetlen mondat sincs belőle.
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rasdi1
2026. augusztus 31. 13:41
Valóban érdekes kérdés. De nem így magában! Az Alaptörvény módosításait akkor is tudomásul kell venni, ha némelyikkel nem értünk egyet. A 17. módosítás ALKOTMÁNYOZÁSI KÉNYSZERT teremtett, azaz a jelenlegi közt. elnök mandátumának a határidejét is meg kell határozni. Egy új Alkotmány megalkotásához első lépésként törvényre van szükség az alkotmányozási folyamat meghatározásához. (A majdani új Alkotmánynak kell majd tartalmaznia egy új választási rendszert, addig a jelenlegi van érvényben.) Az ellenzéknek, legyen az bármelyik ellenzéki párt is, olyan törvénytervezetet kell előterjesztenie, amelyik biztosítja, hogy Magyarország alkotmányát a) ne "Brüsszelben írják", b) ne "szakértők" belterjes fogalmazványa legyen, c/népszavazás erősítse meg, vagy a listás választási rendszerhez hasonlóan válasszuk meg több - önmagában koherens - alternatíva közül.
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nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 31. 13:37
Amíg nem rakunk szájkosarat és pórázt a közösségi médiára és az egyéb internetes agymosodákra, addig baszhatjuk a demokráciát és a választásokat.
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