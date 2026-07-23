Erre senki sem számított: Berlinben is élre állt a bevándorlásellenes AfD!

Az INSA közvélemény-kutató intézet legfrissebb választási felmérése szerint a bevándorlásellenes Alternatíva Németországért (AfD) Berlinben először áll az első helyen. A felmérés szerint a párt Kristin Brinker vezető jelöltjével a képviselőházi választásokon a szavazatok 19 százalékát szerezné meg, a Baloldali Párt és a CDU pedig egyaránt 18 százalékkal szorosan mögötte állna. A Zöldek 16 százalékot, az SPD pedig csupán 13 százalékot szerezne. A liberálisok (FDP) 4 százalékkal nem jutna be a képviselőházba, ahogyan a BSW sem (szintén 4 százalék) – olvasható Kovács András Substack oldalán.

A legvalószínűbb, hogy a szeptember 20-i választások után Berlinben hárompárti koalíció fog kormányozni. A jelenlegi közvélemény-kutatások alapján lehetséges lenne egy CDU, SPD és Zöldek közötti szövetség, vagy pedig egy bal-zöld-bal koalíció a Baloldali Párt, a Zöldek és az SPD részvételével. Pontosan ezt akarja megakadályozni a CDU a fővárosban.