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afd berlinben választás

Erre senki sem számított: Berlinben is élre állt a bevándorlásellenes AfD!

2026. július 23. 16:48

A radikális párté lehet a legnagyobb frakció a szeptember 20-i választás után a német fővárosban. Országosan is az AfD vezet!

2026. július 23. 16:48
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Az INSA közvélemény-kutató intézet legfrissebb választási felmérése szerint a bevándorlásellenes Alternatíva Németországért (AfD) Berlinben először áll az első helyen. A felmérés szerint a párt Kristin Brinker vezető jelöltjével a képviselőházi választásokon a szavazatok 19 százalékát szerezné meg, a Baloldali Párt és a CDU pedig egyaránt 18 százalékkal szorosan mögötte állna. A Zöldek 16 százalékot, az SPD pedig csupán 13 százalékot szerezne. A liberálisok (FDP) 4 százalékkal nem jutna be a képviselőházba, ahogyan a BSW sem (szintén 4 százalék) – olvasható Kovács András Substack oldalán.

A legvalószínűbb, hogy a szeptember 20-i választások után Berlinben hárompárti koalíció fog kormányozni. A jelenlegi közvélemény-kutatások alapján lehetséges lenne egy CDU, SPD és Zöldek közötti szövetség, vagy pedig egy bal-zöld-bal koalíció a Baloldali Párt, a Zöldek és az SPD részvételével. Pontosan ezt akarja megakadályozni a CDU a fővárosban. 

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Országosan már több hónapja az AfD áll az első helyen a felmérésekben.

További részleteket itt olvashatnak.

 


 

 

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Összesen 19 komment

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templar62
2026. július 23. 17:36
Gott mit uns .
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Gubbio
2026. július 23. 17:30
Nyugat-Európában már kezdik végre a szemetet kisöpörni - míg "mi" éppen a szemetet söpörtük be. Mindig fáziskésésben vagyunk...
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minarik
2026. július 23. 17:28
reciprofi 2026. július 23. 17:19 az AfD áll közel az orosz diktátorhoz, Putyinhoz, 1. inkább, mint a dshez, a németmarinéni dolga, közöd? 2. minden gyanús országban, ami nem csicska, terem egy diktátor, főleg az oroszban, mosmilesz
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Vata Aripeit
2026. július 23. 17:22
A lényeg, hogy az AFD ki legyen golyózva, bármit is akar az a hülye német szavazó.
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